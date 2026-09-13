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الرياضة رياضة سعودية

حقبة جديدة للأهلي في رحلة الدفاع عن «لقب النخبة»

الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)
الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)
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حقبة جديدة للأهلي في رحلة الدفاع عن «لقب النخبة»

الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)
الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يواجه باختاكور الأوزبكي يوم الاثنين، في ظل قيادة فنية جديدة وتشكيلة مختلفة إلى حد كبير، بينما يسعى النادي السعودي إلى أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية.

ورحل الألماني ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق المنتمي إلى مدينة جدة للتتويج باللقب في الموسمين الماضيين، عن الأهلي في أغسطس (آب) لينضم إلى نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، تاركاً وراءه فريقاً يمر بمرحلة إعادة بناء واسعة.

وكان الجناح الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، أحد أبرز العناصر التي لعبت دوراً محورياً في تتويج الأهلي باللقبين، لكنه غادر النادي في يونيو (حزيران) بعد انتهاء عقده. كما رحل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى أتالانتا الإيطالي.

وحسب شبكة «رويترز»، فقد جاءت مغادرة الثنائي بعد رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو عن الفريق العام الماضي، في إطار عملية تجديد واسعة لتشكيلة الأهلي، الذي يسعى إلى الحفاظ على قدرته التنافسية على الصعيد المحلي وفي المسابقات القارية في الوقت نفسه.

وتولى مارينو بوسيتش، المدرب السابق لتفينتي وشاختار دونيتسك، قيادة الأهلي خلفاً ليايسله، بينما أصبح النادي واحداً من خمسة أندية سعودية تشارك في مرحلة الدوري بالنظام الموسع الجديد للمسابقة.

وارتفع عدد الأندية المشاركة في كل من منطقتي غرب آسيا وشرقها إلى 16 فريقاً بدلاً من 12 في الموسمين السابقين. وينضم الأهلي في منطقة الغرب إلى الهلال، بطل آسيا أربع مرات، والنصر حامل لقب الدوري السعودي، إلى جانب الاتحاد والقادسية، لتكتمل حصة المملكة من المشاركين.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل من منطقتي الغرب والشرق إلى دور الـ16، بينما تُقام مباريات الدور الأول من الأدوار الإقصائية بنظام إقليمي.

أما مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، فستقام جميعها بنظام التجمع في السعودية للموسم الثالث على التوالي، بداية من 23 أبريل (نيسان)، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من مايو (أيار).

وتوج الأهلي بلقب الموسم الماضي بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني في جدة، لكن الفريق الياباني لن يكون حاضراً في النسخة الجديدة بعدما أنهى الموسم الماضي خارج المراكز المؤهلة.

وفي المقابل، تمثل اليابان في البطولة بخمسة أندية، وهو رقم قياسي فرضه توسع المسابقة، في مقدمتها كاشيما أنتلرز، بطل الدوري الياباني، والمتوج باللقب الآسيوي عام 2018، إلى جانب غامبا أوساكا وكيوتو سانغا وكاشيوا ريسول وفيسيل كوبي، وجميعها من الأندية اليابانية المعروفة.

ويبدأ كاشيما أنتلرز مشواره في البطولة باستضافة نيوكاسل جيتس الأسترالي، فيما يسعى بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، المتوج باللقب ثلاث مرات، إلى وضع حد للنتائج المتراجعة للأندية الكورية الجنوبية في المسابقة، عندما يواجه بكين غوان الصيني.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي دوري النخبة الآسيوي النادي الأهلي السعودي السعودية

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الرياضة رياضة سعودية

ناتشو: المشاركة الآسيوية لها طابع خاص بالنسبة لي

ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)
ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)
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ناتشو: المشاركة الآسيوية لها طابع خاص بالنسبة لي

ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)
ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)

عبر الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد فريق القادسية عن تطلعاته الكبيرة بالمشاركة القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ناتشو في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة «عندما وصلت لمشروع القادسية كان الفريق صاعداً وكان الطموح هو الوصول لأعلى البطولات، والآن الفريق يلعب في دوري أبطال آسيا للنخبة. هذه المسابقة لها طابع خاص بالنسبة لي لأنني لم ألعب فيها سابقاً».

وأضاف: «مباراة الغد سنأخذها بطموح وإرادة عالية؛ نحترم فريق الوصل كثيراً، ونملك مجموعة مميزة من اللاعبين ونحن في أتم الجاهزية لهذه المواجهة».

وعن رأيه بالمجموعة الحالية بالفريق، قال ناتشو: «الشيء المميز في هذه المجموعة أننا نخوض كل مباراة وكأنها نهائي، وتتملكنا دائماً رغبة حقيقية لتحقيق الفوز».

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فيسينغ: عوار جاهز للآسيوية... وضغط المباريات «طبيعي»

فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
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فيسينغ: عوار جاهز للآسيوية... وضغط المباريات «طبيعي»

فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، جاهزية فريقه لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، في افتتاح مشواره ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق يتعامل مع ضغط المباريات باعتباره جزءاً من جدول الموسم.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «شكراً على الترحيب، نحن سعداء بالوجود هنا ومستعدون للمواجهة في هذه البطولة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول خوض الاتحاد مباراته العاشرة خلال 32 يوماً، وما إذا كان هذا الضغط أمراً طبيعياً مع بداية الموسم وتأثيراته على الفريق، قال فيسينغ: «هذا هو الجدول ويجب أن نحترمه، أنا سعيد بالوجود هنا، وهدفنا تحقيق الانتصار، فهذا هو عملنا».

وحول المرونة التي أظهرها في التعامل مع مختلف الظروف، ومدى أهميتها في العقلية التي يسعى إلى ترسيخها داخل الفريق، أوضح: «في نهاية الأمر نحن نستعد لمختلف الظروف، ونلعب في بطولة دولية تختلف عن الدوري، ولدينا خيارات عديدة في مواجهة الغد وسنكون مستعدين».

وعن خبرته الآسيوية السابقة، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا مع غامبا أوساكا، وكيف يمكنه نقل تلك الخبرة إلى لاعبي الاتحاد، قال: «خلال الـ30 سنة الماضية اكتسبت الكثير من الخبرات، وكل خبرة في أي مكان تساعدني في المستقبل على تأدية عملي بأفضل شكل ممكن».

وكشف مدرب الاتحاد عن جاهزية حسام عوار للمواجهة، قائلاً: «حسام عوار موجود معنا، وهو جاهز للمباراة».

وعن اختلاف عدد اللاعبين الأجانب المسموح بإشراكهم في البطولة الآسيوية مقارنة بالدوري السعودي، إلى جانب إقامة المباراة على ملعب مكيف، قال فيسينغ: «لا أتعامل مع الأمر من زاوية عدد اللاعبين الأجانب الذين أستطيع إشراكهم، أنا سعيد بما يقدمه جميع اللاعبين».

وأضاف بشأن تجربة اللعب في ملعب مكيف: «لم ألعب سابقاً في ملاعب مكيفة؛ لذلك سنخوض التجربة ثم نقيمها».

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نادي الاتحاد دوري أبطال آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

نادي التعاون: الهتافات المسيئة «تصرفات فردية» لا تمثل جماهيرنا

نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)
نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)
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نادي التعاون: الهتافات المسيئة «تصرفات فردية» لا تمثل جماهيرنا

نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)
نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)

أعرب نادي التعاون عن استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه «أحد لاعبي الهلال»، خلال مواجهة الفريقين، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات مرفوضة جملةً وتفصيلاً ولا تمثل النادي أو جماهيره ولا القيم التي عُرف بها مدرج التعاون.

وشدد النادي، في بيان إعلامي، على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبرراً للإساءة أو الانتقاص من الآخرين أو التنمر على حساب مشاعر أي إنسان، مؤكداً أن الرياضة السعودية تستمد قيمها من أخلاق المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتقوم على الاحترام والتنافس الشريف وحفظ كرامة الجميع.

وأكد التعاون أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي تعد «تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون»، التي قال إنه يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه أي إساءة أياً كان مصدرها أو المستهدف منها.

وأوضح النادي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات وردع كل مسيء، مؤكداً استمراره في دعم بيئة رياضية راقية تليق باسم الرياضة السعودية ومكانتها وقيمها السامية.

وكانت شركة نادي الهلال قد رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدرت شركة نادي الهلال بياناً إعلامياً قالت فيه: «تابعت شركة نادي الهلال ما صدر عن فئة من جماهير نادي التعاون خلال مواجهة الفريقين، من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب الفريق البرتغالي روبن نيفيز، في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية».

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