حقبة جديدة للأهلي في رحلة الدفاع عن «لقب النخبة»

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يواجه باختاكور الأوزبكي يوم الاثنين، في ظل قيادة فنية جديدة وتشكيلة مختلفة إلى حد كبير، بينما يسعى النادي السعودي إلى أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية.

ورحل الألماني ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق المنتمي إلى مدينة جدة للتتويج باللقب في الموسمين الماضيين، عن الأهلي في أغسطس (آب) لينضم إلى نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، تاركاً وراءه فريقاً يمر بمرحلة إعادة بناء واسعة.

وكان الجناح الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، أحد أبرز العناصر التي لعبت دوراً محورياً في تتويج الأهلي باللقبين، لكنه غادر النادي في يونيو (حزيران) بعد انتهاء عقده. كما رحل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى أتالانتا الإيطالي.

وحسب شبكة «رويترز»، فقد جاءت مغادرة الثنائي بعد رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو عن الفريق العام الماضي، في إطار عملية تجديد واسعة لتشكيلة الأهلي، الذي يسعى إلى الحفاظ على قدرته التنافسية على الصعيد المحلي وفي المسابقات القارية في الوقت نفسه.

وتولى مارينو بوسيتش، المدرب السابق لتفينتي وشاختار دونيتسك، قيادة الأهلي خلفاً ليايسله، بينما أصبح النادي واحداً من خمسة أندية سعودية تشارك في مرحلة الدوري بالنظام الموسع الجديد للمسابقة.

وارتفع عدد الأندية المشاركة في كل من منطقتي غرب آسيا وشرقها إلى 16 فريقاً بدلاً من 12 في الموسمين السابقين. وينضم الأهلي في منطقة الغرب إلى الهلال، بطل آسيا أربع مرات، والنصر حامل لقب الدوري السعودي، إلى جانب الاتحاد والقادسية، لتكتمل حصة المملكة من المشاركين.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل من منطقتي الغرب والشرق إلى دور الـ16، بينما تُقام مباريات الدور الأول من الأدوار الإقصائية بنظام إقليمي.

أما مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، فستقام جميعها بنظام التجمع في السعودية للموسم الثالث على التوالي، بداية من 23 أبريل (نيسان)، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من مايو (أيار).

وتوج الأهلي بلقب الموسم الماضي بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني في جدة، لكن الفريق الياباني لن يكون حاضراً في النسخة الجديدة بعدما أنهى الموسم الماضي خارج المراكز المؤهلة.

وفي المقابل، تمثل اليابان في البطولة بخمسة أندية، وهو رقم قياسي فرضه توسع المسابقة، في مقدمتها كاشيما أنتلرز، بطل الدوري الياباني، والمتوج باللقب الآسيوي عام 2018، إلى جانب غامبا أوساكا وكيوتو سانغا وكاشيوا ريسول وفيسيل كوبي، وجميعها من الأندية اليابانية المعروفة.

ويبدأ كاشيما أنتلرز مشواره في البطولة باستضافة نيوكاسل جيتس الأسترالي، فيما يسعى بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، المتوج باللقب ثلاث مرات، إلى وضع حد للنتائج المتراجعة للأندية الكورية الجنوبية في المسابقة، عندما يواجه بكين غوان الصيني.