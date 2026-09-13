نادي التعاون: الهتافات المسيئة «تصرفات فردية» لا تمثل جماهيرنا

أعرب نادي التعاون عن استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه «أحد لاعبي الهلال»، خلال مواجهة الفريقين، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات مرفوضة جملةً وتفصيلاً ولا تمثل النادي أو جماهيره ولا القيم التي عُرف بها مدرج التعاون.

وشدد النادي، في بيان إعلامي، على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبرراً للإساءة أو الانتقاص من الآخرين أو التنمر على حساب مشاعر أي إنسان، مؤكداً أن الرياضة السعودية تستمد قيمها من أخلاق المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتقوم على الاحترام والتنافس الشريف وحفظ كرامة الجميع.

وأكد التعاون أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي تعد «تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون»، التي قال إنه يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه أي إساءة أياً كان مصدرها أو المستهدف منها.

وأوضح النادي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات وردع كل مسيء، مؤكداً استمراره في دعم بيئة رياضية راقية تليق باسم الرياضة السعودية ومكانتها وقيمها السامية.

وكانت شركة نادي الهلال قد رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدرت شركة نادي الهلال بياناً إعلامياً قالت فيه: «تابعت شركة نادي الهلال ما صدر عن فئة من جماهير نادي التعاون خلال مواجهة الفريقين، من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب الفريق البرتغالي روبن نيفيز، في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية».