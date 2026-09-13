مدرب القادسية: حلم «الآسيوية» أصبح حقيقة... سنترك بصمتنا

قال الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، أنه فخور لكونه سيقود الفريق للمرة الأولى في البطولة القارية بعد غياب طويل، مشيراً إلى أنه أنه يطمح في المساهمة بتحقيق أهداف النادي من خلال هذه المشاركة.

وأضاف رودجرز في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة: «فخر كبير وجودنا في هذه المسابقة؛ قدمنا عملاً كبيراً الموسم الماضي مع المدرب السابق، وأكملنا العمل الجماعي واجتهدنا للوصول إلى هنا، ونريد ترك علامة في الكرة الآسيوية، كما أنني سعيد لملاك النادي لأن الوجود كان حلماً وأصبح اليوم حقيقة».

وتابع قائلاً: «مباراة الاثنين تأتي بعد جدول مباريات صعب، ولكنني أحترم ما قدمه اللاعبون خلال بداية هذا الموسم، وسندخل مواجهة الغد بطموح كبير».

وعن صعوبة المباراة، قال رودجرز: «نحترم جميع الخصوم ولكننا نعمل ليل نهار على تطوير أنفسنا وهدفنا هو أن نجعل المواجهة صعبة جداً على أي فريق نواجهة».

وعن طموح المنافسة في هذه البطولة، قال: «أي مسابقة نشارك فيها نريد تقديم أفضل أداء ممكن، ولا أضع أي أولوية لمسابقة على حساب أخرى.. ينتظرنا موسم صعب ولكنه سيكون ممتعاً ومثيراً، وكل بطولة نخوضها سنقدم فيها كل ما لدينا».