الكسار لـ«الشرق الأوسط»: القادسية سيشرف الكرة السعودية آسيوياً

أبدى أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، سعادته بأن عاد «بنو قادس» إلى المنافسات الآسيوية قبل مواجهة الوصل الإماراتي في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الكسار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد هي بطولة مهمة جداً، ونأمل بحول الله تعالى أن تكون انطلاقتنا فيها قوية. عودة القادسية للبطولات الآسيوية تشريف للمملكة، وبإذن الله نكون على قدر هذه الثقة وحجم التطلعات والطموحات الكبيرة التي سادت في المواسم الماضية للوجود في المحافل الخارجية، ولا سيما البطولة الآسيوية التي تُعد الأهم».

وأضاف: «نتمنى أن تكون انطلاقة ممتازة جداً أمام خصم ليس بالسهل، فنادي الوصل نادٍ عريق، ومن المؤكد أننا نرحب بهم بين أهلهم في المنطقة الشرقية والمملكة، ونتمنى أن تكون المباراة لائقة بسمعة الفريقين وأن ننجح في حصد النقاط الثلاث الأولى».

️ | أحمد الكسار حارس #القادسية لـ«الشرق الأوسط» قبل مواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة:- بطولة مهمة جداً وبإذن الله تكون انطلاقة قوية، عودة النادي للمشاركات الآسيوية تشريف للمملكة ونطمح لأن نكون على قدر هذه الثقة والتطلعات.تداخل البطولات أمر مستمر طوال الموسم إذا كانت... pic.twitter.com/dxZi2UXvnt — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 13, 2026

وحول مدى تأثير تداخل المسابقات والنتيجة السابقة في الديربي على الجانب الذهني للاعبين، أوضح حارس القادسية: «دعنا نأخذ الجزئية الأهم وهي بداية الموسم والأجواء المناخية الصعبة المؤثرة علينا وعلى الجميع، وأتوقع أنها الأصعب مع تداخل المنافسات؛ لكن بحول الله نتعدى هذه المرحلة الأولى، خصوصاً أن الأجواء ستكون أفضل بعد انتهاء بطولة كأس الخليج».

واختتم الكسار تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق لإدارة الضغوط قائلاً: «تداخل البطولات أمر طبيعي وسيرافقنا طوال الموسم إذا كنت تمتلك تطلعات كبيرة للمشاركة الآسيوية بجانب المنافسة في البطولات المحلية. لا بد أن تكون على قدر هذه التحديات، وأن تعرف كيف تدير هذه الأمور وتتعامل معها فنياً وبدنياً على مدار الموسم».