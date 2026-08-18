دوري أبطال آسيا 2: التعاون في مجموعة الريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العمانيhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308285-%D8%AF%D9%88%D8%B1%D9%8A-%D8%A3%D8%A8%D8%B7%D8%A7%D9%84-%D8%A2%D8%B3%D9%8A%D8%A7-2-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%AC%D9%85%D9%88%D8%B9%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B7%D8%B1%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%8A%D8%B5%D9%84%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B1%D8%AF%D9%86%D9%8A
دوري أبطال آسيا 2: التعاون في مجموعة الريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني
القرعة كشفت توزيع الأندية في المجموعات الثماني (الاتحاد الآسيوي)
أسفرت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2026/2027، التي أُجريت الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور، عن توزيع الأندية الـ32 المشاركة على ثماني مجموعات، على أن تنطلق منافسات النسخة الثانية والعشرين من ثاني أقوى بطولات الأندية للرجال في القارة الآسيوية يوم 15 سبتمبر (أيلول) المقبل، بنظام الدوري من مرحلتي الذهاب والإياب داخل كل مجموعة.
وجاء نادي التعاون السعودي على رأس المجموعة الثالثة، إلى جانب الريان القطري، والفيصلي الأردني، والنهضة العماني، في مجموعة تضم أربعة أندية تتنافس على بطاقتي التأهل إلى دور الـ16.
وضمت المجموعة الأولى الوحدة الإماراتي، وناساف الأوزبكي، والكويت الكويتي، والخالدية البحريني، فيما أوقعت القرعة الجزيرة الإماراتي في المجموعة الثانية إلى جانب غول غوهار سيرجان الإيراني، والمحرق البحريني، وأركاداغ التركماني.
وفي المجموعة الرابعة يتنافس الحسين الأردني، والشرطة العراقي، والسيب العماني، وإيست بنغال الهندي على بطاقتي التأهل، بينما ضمت المجموعة الخامسة سيول الكوري الجنوبي، وملبورن فيكتوري الأسترالي، وذا كونغ–فيتل الفيتنامي، إلى جانب الفائز من مواجهة بيرسيب باندونغ الإندونيسي، ومانيلا ديغر الفلبيني.
أما المجموعة السادسة فتضم أديلايد يونايتد الأسترالي، وبي جي باثوم يونايتد التايلاندي، ولايون سيتي سيلرز السنغافوري، وتاي بو من هونغ كونغ، فيما يتصدر ماتشيدا زيلفيا الياباني المجموعة السابعة إلى جانب شنغهاي شينهوا الصيني، وبرياه خان ريتش سفاي رينغ الكمبودي، وتامبينس روفرز السنغافوري.
وجاءت المجموعة الثامنة لتضم غانغوون الكوري الجنوبي، وكوتشينغ سيتي الماليزي، وكيتشي من هونغ كونغ، وبنوم بنه كراون الكمبودي.
وبحسب الجدول المعتمد للبطولة، تختتم منافسات دور المجموعات في 9 ديسمبر (كانون الأول) 2026، على أن تقام مباريات دور الـ16 خلال الفترة من 9 إلى 18 فبراير (شباط) 2027، ثم ربع النهائي ونصف النهائي خلال الفترتين من 2 إلى 18 مارس (آذار)، ومن 6 إلى 14 أبريل (نيسان) 2027 على التوالي، فيما تقررت إقامة المباراة النهائية في 15 مايو (أيار) 2027.
نادي الاتحاد نجح في عبور الجزيرة الإماراتي في الدور التمهيدي (الاتحاد الآسيوي)
تتجه الأنظار، الثلاثاء، إلى العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث تُجرى قرعة مرحلة الدوري في دوري أبطال آسيا للنخبة لموسم 2026 - 2027، في النسخة الثالثة من البطولة بشكلها الجديد، التي تشهد توسيع المشاركة إلى 32 نادياً، بزيادة ثمانية أندية عن النسخة السابقة، بواقع 16 نادياً في منطقة الغرب ومثلها في الشرق.
وأعلن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم رسمياً تفاصيل وآلية القرعة، وذلك تأكيداً لانفراد «الشرق الأوسط» سابقاً بشأن التغييرات المرتقبة في المسابقة، إذ حصل كل من منطقتي الغرب والشرق على أربعة مقاعد إضافية، فيما تمثل السعودية واليابان بخمسة أندية لكل منهما، بعدما نجح الاتحاد السعودي وغامبا أوساكا الياباني، وهما من أبطال آسيا السابقين، في تجاوز الدور التمهيدي.
ووزعت أندية كل منطقة على أربعة أوعية، ويخوض كل فريق ثماني مباريات أمام ثمانية منافسين مختلفين، بواقع أربع مباريات على أرضه وأربع خارجها، مع تطبيق مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بما يمنع مواجهة فريقين من الدولة نفسها خلال مرحلة الدوري.
وفي منطقة الغرب، يضم الوعاء الأول الأهلي السعودي حامل اللقب، إلى جانب العين الإماراتي والسد القطري واستقلال الإيراني، فيما يضم الوعاء الثاني النصر السعودي ونفتشي الأوزبكي والقوة الجوية العراقي وشباب الأهلي الإماراتي.
ويأتي الهلال السعودي في الوعاء الثالث إلى جانب الغرافة القطري وتراكتور الإيراني والوصل الإماراتي، بينما يضم الوعاء الرابع القادسية السعودي والشمال القطري والاتحاد السعودي وباختاكور الأوزبكي.
ولا تعتمد الآلية على سحب ثمانية منافسين بصورة منفصلة لكل فريق، وإنما على شبكة قرعة ثابتة تتكون في الغرب من أربعة أعمدة هي إيه وبي وسي ودي. وتسحب أندية الوعاء الأول على المواقع إيه 1 وبي 1 وسي 1 ودي 1، ثم أندية الوعاء الثاني على إيه 2 وبي 2 وسي 2 ودي 2، وتكرر العملية نفسها مع الوعاءين الثالث والرابع.
وبمجرد استقرار النادي في موقعه داخل الشبكة، تتحدد مبارياته الثماني تلقائياً، إذ يواجه الأندية الأربعة الموجودة في العمود الواقع إلى يمينه على أرضه، بينما يحل ضيفاً على الأندية الأربعة الموجودة في العمود الواقع إلى يساره. فعلى سبيل المثال، يستضيف النادي الموجود في العمود بي الأندية الأربعة الموجودة في العمود سي، ويحل ضيفاً على الأندية الأربعة الموجودة في العمود إيه. وترتبط أطراف الشبكة بالطريقة نفسها، بحيث تواجه أندية العمود إيه فرق العمود بي على أرضها، وتلعب خارج أرضها أمام فرق العمود دي.
وسيطبق برنامج القرعة الإلكتروني مبدأ حماية أندية الاتحاد الوطني الواحد، بحيث لا توضع أندية الدولة نفسها في أعمدة متجاورة، وهو ما يمنع مواجهتها بعضها بعضاً. كما يطبق مبدأ العدالة الرياضية للحد من تكرار أنماط المباريات على أرض الفريق أو خارجها بين أندية اتحادين وطنيين بعينهما، مع منع أي تعارض قد يؤدي إلى توقف عملية السحب.
وتطبق الآلية نفسها في منطقة الشرق من خلال الأعمدة «إي وإف وجي وإتش»، وسط مشاركة مجموعة من الأندية البارزة، يتقدمها كاشيما أنتلرز، وجيونبوك هيونداي موتورز، وبوريرام يونايتد، وشنغهاي بورت، وفيسيل كوبي وبوهانغ ستيلرز.
وتشهد البطولة ظهور الشمال القطري وسانغا كيوتو الياباني للمرة الأولى على الصعيد القاري، فيما يشارك القادسية السعودي وكونغ آن هانوي الفيتنامي للمرة الأولى في المستوى الأعلى من بطولات الأندية الآسيوية.
ويدخل الأهلي السعودي البطولة بصفته حامل لقب النسختين الماضيتين، باحثاً عن إنجاز تاريخي يتمثل في أن يصبح أول فريق يتوج باللقب ثلاث مرات متتالية، ويقود طموحاته المدرب البوسني مارينو بوسيتش، الذي حل محل الألماني ماتياس يايسله بعد رحيل الأخير لتدريب نيوكاسل يونايتد الإنجليزي.
ويواجه الأهلي منافسة تضم ثمانية أندية سبق لها التتويج باللقب، هي العين الإماراتي والهلال والاتحاد السعوديان والسد القطري وغامبا أوساكا وكاشيما أنتلرز اليابانيان وجيونبوك هيونداي موتورز وبوهانغ ستيلرز الكوريان الجنوبيان.
وتنطلق مرحلة الدوري في 14 سبتمبر (أيلول)، وتستمر حتى 17 فبراير (شباط)، على أن يتأهل أصحاب المراكز الثمانية الأولى من كل منطقة إلى دور الـ16، الذي يقام بنظام الذهاب والإياب خلال الفترة من 1 إلى 17 مارس (آذار) 2027.
وبعد ذلك تنتقل البطولة إلى السعودية لإقامة النهائيات المجمعة، التي تشمل ربع النهائي ونصف النهائي والمباراة النهائية، خلال الفترة من 23 أبريل (نيسان) وحتى 1 مايو (أيار) 2027.
ويحجز بطل دوري أبطال آسيا للنخبة مقعداً في الملحق الأفريقي - الآسيوي - الهادئ لكأس العالم للأندية 2027، الذي يشكل المباراة الافتتاحية لكأس القارات للأندية 2027.
كأس الملك: النصر يخشى كمين الدرعية... والاتحاد في مأزق النجمةhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308197-%D9%83%D8%A3%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%84%D9%83-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5%D8%B1-%D9%8A%D8%AE%D8%B4%D9%89-%D9%83%D9%85%D9%8A%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D8%A3%D8%B2%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AC%D9%85%D8%A9
كأس الملك: النصر يخشى كمين الدرعية... والاتحاد في مأزق النجمة
جانب من تحضيرات الدرعية لمواجهة النصر (نادي الدرعية)
تتواصل، اليوم الثلاثاء، منافسات دور الـ32 من بطولة كأس الملك في يومها الثالث، وسط تطلعات الفرق إلى حجز مقاعدها في الدور المقبل، إذ يحل النصر ضيفاً على الدرعية، ويواجه الاتحاد مضيفه النجمة في بريدة، فيما يلتقي الفيصلي مع نيوم في المجمعة، والجبلين مع الاتفاق في حائل، ويستضيف الأخدود نظيره الخليج في أبها.
وتتجه الأنظار إلى مواجهة الدرعية والنصر، في اختبار يحمل الكثير من الطموحات لأصحاب الأرض الذين سجلوا حضورهم الأول في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، في مقابل بداية قوية للنصر الذي يتطلع إلى مواصلة انطلاقته الإيجابية والعبور إلى الدور المقبل.
ويدخل النصر المواجهة بمعنويات مرتفعة بعدما دشن مشواره في الدوري بانتصار عريض على الفتح بثلاثية نظيفة، مقدماً بداية قوية رغم غياب نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو.
في المقابل، يسعى الدرعية، الصاعد حديثاً إلى دوري المحترفين، إلى تأكيد الصورة المثالية التي ظهر بها في مباراته الأولى بالمسابقة، رغم خسارته أمام الأهلي بهدف دون رد. ويأمل الفريق في مقارعة النصر والبحث عن إحدى مفاجآت دور الـ32.
وفي بريدة، يستقبل النجمة نظيره الاتحاد في مواجهة يتطلع من خلالها أصحاب الأرض إلى تحقيق مفاجأة وإقصاء حامل الطموحات الكبيرة من البطولة، مستفيدين من البداية المتواضعة للاتحاد في الدوري السعودي للمحترفين، بعدما اكتفى بالتعادل أمام الخلود في الجولة الأولى.
ويعيش النجمة مرحلة إعادة بناء بعد هبوطه الموسم الماضي إلى دوري الدرجة الأولى، واضعاً العودة السريعة إلى دوري المحترفين ضمن أبرز أهدافه. وعزز النادي صفوفه مساء الأحد بجملة من الصفقات، شملت محترفين أجانب وعدداً من العناصر المحلية، في مسعى لرفع جاهزية الفريق قبل استكمال استحقاقاته.
أما الاتحاد، فيدخل اللقاء باحثاً عن استعادة توازنه وتجنب أي مفاجأة مبكرة قد تنهي مشواره في البطولة، خصوصاً في ظل تطلعاته إلى الظهور بصورة مختلفة عن تلك التي قدمها في مستهل مشواره بالدوري.
وفي المجمعة، يستضيف الفيصلي نظيره نيوم في مواجهة يسعى خلالها «عنابي سدير» إلى تسجيل حضوره بين الكبار وتجاوز منافسه الذي بدأ موسمه بصورة مثالية، بعدما تغلب على الفيحاء 2 - 1 في الجولة الأولى من الدوري.
ورغم خسارته أمام الهلال 2 - 4 في ظهوره الأول هذا الموسم، قدم الفيصلي مستويات لافتة وكان قريباً في أكثر من مناسبة من العودة في النتيجة، وهو ما يمنحه دفعة معنوية قبل مواجهة نيوم في اختبار لا يقبل التعويض.
وفي حائل، يستعيد الجبلين ذكريات مواجهته أمام الاتفاق قبل موسمين، عندما نجح في إقصائه من البطولة، وكان الفريق الشرقي حينها تحت قيادة الإنجليزي ستيفن جيرارد. إلا أن المعطيات تبدو مختلفة هذه المرة، بعدما سجل الاتفاق بداية مميزة في الدوري بفوزه على الرياض 4 - 2.
ويقود الجبلين البرتغالي غوفيا، صاحب الخبرة في الملاعب السعودية، والذي سبق له خوض تجربة مميزة مع النادي، إلى جانب توليه قيادة التعاون بصورة مؤقتة في وقت سابق. وعزز الجبلين صفوفه بعدد من الصفقات استعداداً للموسم الجديد، أبرزها لاعب منتخب الرأس الأخضر يانيك سيميدو، والبرازيلي ليفانور، المهاجم الخبير الذي سبق له تمثيل التعاون والفيصلي والبكيرية.
وفي أبها، يحتضن ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية بالمحالة مواجهة الأخدود والخليج، حيث يتطلع الفريقان إلى خطف بطاقة العبور ومواصلة المشوار في البطولة.
ويأمل الأخدود، الذي هبط إلى دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي بعد سنوات قضاها بين أندية دوري المحترفين، في تحقيق المفاجأة وتجاوز الخليج، مستفيداً من طبيعة مباريات الكؤوس التي تفتح الباب أمام جميع الاحتمالات.
في المقابل، يدخل الخليج اللقاء بعد خروجه بتعادل ثمين أمام التعاون خارج أرضه في الجولة الأولى من الدوري السعودي للمحترفين، ويتطلع إلى البناء على بدايته الإيجابية والعودة من أبها ببطاقة التأهل إلى الدور المقبل.
سبيرتسيان: الأهم تحقيق الفوز والتأهل... وغدًا يوم جديدhttps://aawsat.com/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9/%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%B6%D8%A9-%D8%B3%D8%B9%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%A9/5308180-%D8%B3%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%AA%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%87%D9%85-%D8%AA%D8%AD%D9%82%D9%8A%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%88%D8%B2-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D9%87%D9%84-%D9%88%D8%BA%D8%AF%D9%8B%D8%A7-%D9%8A%D9%88%D9%85-%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF
سبيرتسيان: الأهم تحقيق الفوز والتأهل... وغدًا يوم جديد
الأرميني إدوارد سبيرتسيان لاعب الأهلي (النادي الأهلي)
أعرب الأرميني إدوارد سبيرتسيان، لاعب الأهلي، عن سعادته بتحقيق الفوز على الأنوار والتأهل إلى الدور المقبل، مؤكدًا أن المباراة لم تكن سهلة، وأن الفريق نجح في تغيير الأمور خلال الشوط الثاني.
وقال سبيرتسيان عقب اللقاء: «لم تكن مباراة سهلة اليوم، لكن الأهم هو تحقيق الفوز والتأهل للدور القادم».وعن بدايته المميزة مع الأهلي، بعدما سجل هدفين وصنع هدفًا خلال أول مباراتين، أوضح: «نعم، إنها بداية رائعة، لكن ما حدث اليوم قد حدث، وغدًا يوم جديد، وعليّ أن أستعد للمباراة القادمة».
وحول ما تغير في الشوط الثاني، قال: «في الشوط الأول كانت لدينا فرص لم نستغلها، وأنا بنفسي أضعت 3 أو 4 فرص، لكن بين الشوطين أخبرنا المدرب بما علينا تغييره، وضرورة استغلال الفرص والتسجيل، وهذا ما حدث».