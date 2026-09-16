فيتيل وملبورن فيكتوري يكتفيان بالتعادل في دوري أبطال آسيا 2

تعادل فيتيل الفيتنامي مع ضيفه ملبورن فيكتوري الأسترالي 1 - 1، الأربعاء، ضمن الجولة الافتتاحية للمجموعة الخامسة من مرحلة المجموعات في دوري أبطال آسيا 2 لكرة القدم.

وبعد شوط أول انتهى من دون أهداف، افتتح كلاريس ماريو التسجيل لمصلحة فيتيل في الدقيقة 58، قبل أن يدرك ريبا مار التعادل بعد أربع دقائق.

وحصد كل فريق نقطته الأولى في البطولة، ليتقاسما المركز الثاني في المجموعة، بفارق نقطتين خلف بيرسيب باندونغ الإندونيسي، الذي استهل مشواره بالفوز على مضيفه سول الكوري الجنوبي 1 - 0.

وتقام الجولة الثانية في 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يستضيف ملبورن فيكتوري فريق سول، فيما يلتقي بيرسيب باندونغ مع ضيفه فيتيل.

وتضم مرحلة المجموعات في البطولة 32 نادياً موزعة على ثماني مجموعات، بواقع أربعة فرق في كل مجموعة، على أن يتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ16.