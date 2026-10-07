غوف تسقط في «بكين» بعد موجة إساءات عنصرية وأيام مرهقة

ودّعت كوكو غوف بطولة الصين المفتوحة للتنس من دور 16، اليوم الأربعاء، بعد خسارتها أمام البلجيكية إليسه ميرتنز بنتيجة 6-3 و6-3، لتُسدل الستار على أيام وصفتها اللاعبة الأميركية المصنفة الثالثة بأنها كانت «مرهِقة».

كانت غوف قد كشفت، عقب فوزها على الصينية الشابة سون شين ران، يوم الاثنين، أنها تعرضت لسيلٍ من الإساءات العنصرية، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بسبب لقطة مثيرة للجدل في المباراة أثارت ردود فعل غاضبة على الإنترنت.

وعن الساعات الست والثلاثين التي سبقت مواجهتها مع ميرتنز، قالت اللاعبة، البالغة من العمر 22 عاماً، خلال مؤتمر صحافي: «كانت مرهِقة، بالفعل، ولن أنكر ذلك. أحاول فقط إغلاق هاتفي والمُضي قدماً، فلا يوجد ما يمكنني فعله».

جاءت الخسارة لتُتوِّج فترة صعبة لغوف الفائزة بلقبين كبيرين، خاصة أنها كانت قد تفوقت على ميرتنز في جميع مواجهاتهما الخمس السابقة.

وبهذا الفوز، بلغت ميرتنز، المصنفة 13، دور الثمانية في بكين، للمرة الأولى في مشاركتها السابعة بالبطولة من فئة ألف نقطة، لتضرب موعداً مع البولندية إيغا شفيونتيك، المُتوَّجة بـ6 ألقاب في البطولات الأربع الكبرى.

وقالت اللاعبة البلجيكية، خلال مقابلة داخل الملعب: «غداً عيد ميلاد مدربي وصديقي المقرَّب كريستوفر هايمان، لذا أهديه هذا الفوز».

وتبددت آمال غوف وسط كم كبير من الأخطاء، بعدما ارتكبت 34 خطأ سهلاً؛ بينها 8 أخطاء مزدوجة، خلال مباراة استغرقت 78 دقيقة.

وعانت الأميركية، طوال اللقاء، في العثور على إيقاعها المعتاد، وعندما تأخرت 4-1 في المجموعة الثانية، أخبرت أفراد فريقها بأنها «لا تملك أي طاقة» وتشعر بأنها على وشك الإغماء.

وقالت غوف: «ببساطة، لم أقدم مستواي المعتاد. لم أتحرك جيداً، وكانت هناك أمور كثيرة لم أُنفذها بالشكل الذي أردته. وفي المقابل، لعبت إليسه بشكل رائع، في اللحظات الحاسمة، وأجبرتني على خوض تبادلات قوية».