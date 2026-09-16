«أبطال آسيا 2»: ريمونتادا الوحدة تقوده لصدارة المجموعة الأولى

أعلنت حلبة لوسيل الدولية، الأربعاء، إقامة سباق جائزة قطر الكبرى لسباقات سيارات فورمولا - 1 لعام 2027 خلال الفترة من الثالث إلى الخامس من ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل.

ويشكل سباق قطر الجولة الثالثة والعشرين (قبل الأخيرة) من بطولة العالم التي تضم 24 سباقاً، وفقاً للرزنامة الرسمية لموسم 2027، والتي تشهد عودة جائزتي تركيا والبرتغال بعد غياب استمر عدة سنوات.

وأكدت حلبة لوسيل عودة سباق السرعة (سبرنت) ضمن جولة قطر في عام 2027، لتصبح واحدة من 10 جولات فقط تستضيف هذه الصيغة خلال الموسم.

ويقام سباق السرعة السبت لمسافة تقارب 100 كيلومتر، بنظام نقاط مستقل عن سباق الجائزة الكبرى الرئيسي المقرر الأحد.

وبدأت حلبة لوسيل استضافة منافسات فورمولا - 1 عقب انضمام قطر إلى رزنامة بطولة العالم عام 2021، كما تستضيف عدداً من أبرز بطولات رياضة المحركات، من بينها بطولة العالم للدراجات النارية (موتو جي بي) وبطولة العالم لسباقات التحمل التابعة للاتحاد الدولي للسيارات.

ويبلغ طول مضمار حلبة لوسيل 38.‏5 كيلومتر، ويضم 16 منعطفاً وعدداً من مناطق التجاوز، إلى جانب نظام متطور للإضاءة يتيح إقامة السباقات ليلاً.

ومن المتوقع أن تكتسب جائزة قطر الكبرى أهمية كبيرة في سباق المنافسة على لقبي السائقين والصانعين، نظراً لإقامتها في الجولة قبل الأخيرة من الموسم، ما يجعل نقاطها حاسمة قبل ختام البطولة.

وأوضحت حلبة لوسيل أنه سيجري الإعلان لاحقاً عن موعد طرح تذاكر نسخة 2027، فيما لا تزال تذاكر سباق جائزة قطر الكبرى لعام 2026 متاحة عبر الموقع الرسمي للحلبة.