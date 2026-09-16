«أبطال آسيا 2»: ريمونتادا الوحدة تقوده لصدارة المجموعة الأولى

اعتلى الوحدة الإماراتي صدارة ترتيب المجموعة الأولى بمرحلة المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني.
وقلب الوحدة تأخره صفر-2 أمام ضيفه الكويت الكويتي، ليحقق انتصاراً ثميناً ومثيراً عليه بنتيجة 3-2، الأربعاء، في الجولة الافتتاحية للمجموعة.
وحصل الوحدة على أول ثلاث نقاط في مسيرته بالمجموعة لتصدر الترتيب بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه الخالدية البحريني وناساف الأوزبكي، في حين بقي الكويت بلا رصيد من النقاط في ذيل الترتيب.
وتقام الجولة الثانية من منافسات المجموعة يوم 14 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، حيث يلتقي ناساف مع الوحدة في قرشي، والكويت مع الخالدية في الصليبخات.