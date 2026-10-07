أخضر الناشئات يبحث عن فوزه الآسيوي الأول أمام إندونيسيا

يواجه المنتخب السعودي للناشئات لكرة القدم، غداً الخميس، نظيره الإندونيسي، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات المؤهلة إلى كأس آسيا، المقامة في سنغافورة.

ويبحث «أخضر الناشئات» عن تحقيق فوزه الأول في التصفيات، بعدما تعثر في الجولة الماضية أمام نظيره السنغافوري بهدف دون مقابل.

ويختتم المنتخب السعودي مشواره في التصفيات بمواجهة منتخب البحرين، الأحد المقبل.

وكان «الأخضر» قد خاض معسكره الإعدادي في العاصمة الماليزية كوالالمبور، بمشاركة 24 لاعبة، بواقع 3 حارسات، و7 لاعبات في خط الدفاع، و8 في خط الوسط، و6 في خط الهجوم، وهن: دانة البنعلي، وتاليا كتبي، ومريم الطيار، وجوان النصار، وديالا سروجي، وريتال حكمي، وحوراء جلال، وجود العمودي، وأروى الرشيد، وريماس أحمد، وهبة عبد الرحمن، وسارة المدني، وديما أحمد، وحلا الشدوخي، وريما عبد العزيز، وغلا صالح، وغدي العتيبي، وسوار عمرو، وكنزي علاء، وحور الفريد، ودانة الضحيان، وسديم السهيمي، وسعدية محمد، وزينب رضا.