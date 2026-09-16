فيسيل كوبي يبدأ مشواره الآسيوي بفوز ثمين خارج أرضه

استهل فيسيل كوبي الياباني مشواره في دوري أبطال آسيا للنخبة بفوز ثمين خارج أرضه على تاي بورت التايلاندي 2-1، الأربعاء، ضمن منافسات مجموعة الشرق.

وبدأ الفريق الياباني المباراة بقوة، وافتتح التسجيل مبكراً عن طريق رين كوماتسو في الدقيقة العاشرة، قبل أن يسجل اللاعب نفسه هدفاً بالخطأ في مرماه خلال الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، ليمنح أصحاب الأرض التعادل.

ونجح فيسيل كوبي في استعادة تقدمه خلال الشوط الثاني، بعدما سجل يوشينوري موتو الهدف الثاني في الدقيقة 61، ليحسم النقاط الثلاث لمصلحة فريقه.

ويتنافس 16 نادياً في مجموعة الشرق بنظام الدوري، إذ يخوض كل فريق 8 مباريات، 4 منها على أرضه ومثلها خارجها، على أن تتأهل الأندية الثمانية الأولى إلى الأدوار الإقصائية.

ويُطبق النظام ذاته على مجموعة الغرب التي تضم 16 نادياً أيضاً.