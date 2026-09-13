عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
10:14 دقيقه
الرياضة رياضة سعودية

فيغل لـ«الشرق الأوسط»: نخبة آسيا مكان القادسية الحقيقي

القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)
القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)
TT
TT

فيغل لـ«الشرق الأوسط»: نخبة آسيا مكان القادسية الحقيقي

القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)
القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)

أبدى الألماني جوليان فيغل، لاعب خط وسط نادي القادسية، حماساً كبيراً قبل ضربة البداية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام نادي الوصل الإماراتي الثلاثاء، مؤكداً استحقاق فريقه للوجود بين كبار القارة بناءً على ما قدمه الموسم الماضي.

وقال فيغل في تصريحاته لـ «الشرق الأوسط»: «أعتقد أننا جميعاً متحمسون للغاية لبدء هذه البطولة الجديدة بالنسبة لنا. أعتقد أننا نستحق الوجود في (النخبة) بناءً على ما قدمناه في الموسم الماضي؛ لقد عملنا بجد واجتهاد كبيرين لنكون في هذه المسابقة. لذا، الجميع متحمس ويريد أن تبدأ المباراة الآن، وخاصةً أنها تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وتابع: «إنه أمر رائع جداً بالنسبة لنا، ونريد أن نقدم أداءً قوياً ومميزاً أمام جماهيرنا، وأن نحظى ببداية جيدة وإيجابية في هذه البطولة القارية».

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

الكسار لـ«الشرق الأوسط»: القادسية سيشرف الكرة السعودية آسيوياً

رياضة سعودية الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)

الكسار لـ«الشرق الأوسط»: القادسية سيشرف الكرة السعودية آسيوياً

أبدى أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، سعادته بأن عاد «بنو قادس» إلى المنافسات الآسيوية قبل مواجهة الوصل الإماراتي في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا.

سعد السبيعي (الدمام)
رياضة سعودية حسام عوار (تصوير: علي خمج)
رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: عوار جاهز لدعم الاتحاد أمام «الشمال»

وصلت بعثة فريق الاتحاد إلى العاصمة القطرية الدوحة السبت، وذلك تحضيراً لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، ضمن منافسات بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

علي العمري (الدوحة)
رياضة عالمية يلعب فريق النصر للسيدات الخميس مواجهته الثانية عندما يلتقي بام خاتون الإيراني (نادي النصر)
رياضة عالمية

«أبطال آسيا للسيدات»: النصر يبحث عن فوزه الأول أمام بام خاتون الإيراني

يخوض فريق النصر للسيدات، الخميس، مواجهته الثانية في الدور التمهيدي من دوري أبطال آسيا للسيدات 2026-2027 عندما يلتقي بام خاتون الإيراني.

لولوة العنقري (الرياض)
رياضة سعودية القرعة كشفت توزيع الأندية في المجموعات الثماني (الاتحاد الآسيوي)
رياضة سعودية

دوري أبطال آسيا 2: التعاون في مجموعة الريان القطري والفيصلي الأردني والنهضة العماني

سحبت قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا الثاني 2026/2027 اليوم الثلاثاء في العاصمة الماليزية كوالالمبور

بدر بالعبيد (الرياض)
رياضة عربية الشيخ حمد بن ‌خليفة آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم (اللجنة الأولمبية القطرية)
رياضة عربية

قطر تتحدى الاتحاد الآسيوي بسبب خطاب مفتوح يهاجم إنفانتينو

نشبت خلافات متزايدة داخل كرة القدم الآسيوية حول مستقبل الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، بعدما تحدت قطر الاتحاد الآسيوي بشأن قراره.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة سعودية

الكسار لـ«الشرق الأوسط»: القادسية سيشرف الكرة السعودية آسيوياً

الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)
الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)
TT
TT

الكسار لـ«الشرق الأوسط»: القادسية سيشرف الكرة السعودية آسيوياً

الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)
الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)

أبدى أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، سعادته بأن عاد «بنو قادس» إلى المنافسات الآسيوية قبل مواجهة الوصل الإماراتي في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الكسار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد هي بطولة مهمة جداً، ونأمل بحول الله تعالى أن تكون انطلاقتنا فيها قوية. عودة القادسية للبطولات الآسيوية تشريف للمملكة، وبإذن الله نكون على قدر هذه الثقة وحجم التطلعات والطموحات الكبيرة التي سادت في المواسم الماضية للوجود في المحافل الخارجية، ولا سيما البطولة الآسيوية التي تُعد الأهم».

وأضاف: «نتمنى أن تكون انطلاقة ممتازة جداً أمام خصم ليس بالسهل، فنادي الوصل نادٍ عريق، ومن المؤكد أننا نرحب بهم بين أهلهم في المنطقة الشرقية والمملكة، ونتمنى أن تكون المباراة لائقة بسمعة الفريقين وأن ننجح في حصد النقاط الثلاث الأولى».

وحول مدى تأثير تداخل المسابقات والنتيجة السابقة في الديربي على الجانب الذهني للاعبين، أوضح حارس القادسية: «دعنا نأخذ الجزئية الأهم وهي بداية الموسم والأجواء المناخية الصعبة المؤثرة علينا وعلى الجميع، وأتوقع أنها الأصعب مع تداخل المنافسات؛ لكن بحول الله نتعدى هذه المرحلة الأولى، خصوصاً أن الأجواء ستكون أفضل بعد انتهاء بطولة كأس الخليج».

واختتم الكسار تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق لإدارة الضغوط قائلاً: «تداخل البطولات أمر طبيعي وسيرافقنا طوال الموسم إذا كنت تمتلك تطلعات كبيرة للمشاركة الآسيوية بجانب المنافسة في البطولات المحلية. لا بد أن تكون على قدر هذه التحديات، وأن تعرف كيف تدير هذه الأمور وتتعامل معها فنياً وبدنياً على مدار الموسم».

مواضيع
دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

معسكر داخلي يجهّز الفيحاء لما بعد التوقف… وودية أمام الرياض

منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)
منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)
TT
TT

معسكر داخلي يجهّز الفيحاء لما بعد التوقف… وودية أمام الرياض

منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)
منح كاريلي مدرب الفيحاء لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب (نادي الفيحاء)

منح البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفيحاء، لاعبي فريقه إجازة لمدة أسبوع، وذلك بعد التعادل السلبي أمام الشباب ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين. وسيكون هناك معسكر داخلي في النادي يتخلله مباراة ودية أمام فريق الرياض في 11 أكتوبر (تشرين الأول).

من جانبه، يسعى الجهاز الطبي خلال فترة التوقف الدولي لتحضير الثلاثي المصاب عبد الله القحطاني، ونواف الحارثي، والمدافع البرتغالي باولو أوليفيرا، خلال مواصلة البرنامج المعد لهم خلال المرحلة القادمة، وسعيهم ليكونوا أكثر جاهزية في الجولة الثامنة حيث سيلعب الفريق مباراته أمام فريق الرياض على ملعب مدينة المجمعة الرياضية.

يُذكر أن البرازيلي فابيو كاريلي، مدرب الفريق، أبدى عدم رضاه عن المستوى الذي ظهر به فريقه خلال مواجهة الشباب، مؤكداً أن الجهاز الفني سيستغل فترة التوقف الحالية للعمل على تصحيح الأخطاء والعودة بصورة أقوى بعد فترة التوقف الدولي.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش: نمر بمرحلة تحول... وكرة القدم تُلعب من أجل الجمهور

مارينو بوسيتش (رويترز)
مارينو بوسيتش (رويترز)
TT
TT

بوسيتش: نمر بمرحلة تحول... وكرة القدم تُلعب من أجل الجمهور

مارينو بوسيتش (رويترز)
مارينو بوسيتش (رويترز)

أكد مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، أن مواجهة باختاكور الأوزبكي في دوري أبطال آسيا للنخبة تحظى بالكثير من الحماس، مشيراً إلى قوة المنافس وجودته، ومشدداً على أهمية استغلال عاملي الأرض والجمهور.

وقال بوسيتش خلال المؤتمر الصحافي قبل المباراة: «دائماً مباريات من هذا النوع يكون فيها الكثير من الحماس أمام منافس قوي وذي جودة كبيرة، لكننا نلعب أمام جماهيرنا وعلى أرضنا، وسنحاول تحضير الفريق بشكل جيد».

وأضاف عن باختاكور: «هو فريق كبير ومن الفرق المميزة في بلده، وسنعمل على تحقيق تطلعات جماهيرنا، وأفضل لعب المباريات على إجراء التمارين بشكل يومي».

وتطرق المدرب الهولندي إلى الضغوط التي يواجهها الأهلي بصفته حامل لقب البطولة، قائلاً: «كما تعلم، في البداية كحامل للقب أنت مجبر على تقديم أداء مبهر وتنافسية عالية».

وفي رده على سؤال «الشرق الأوسط» حول تقييمه للجوانب الفنية للفريق منذ توليه المهمة، ومدى تأثير ضيق فترة الاستشفاء وكثافة المباريات على اللاعبين، أوضح بوسيتش: «تقريباً أكملت شهراً مع النادي، ونلعب بشكل مختلف. وجهة نظري أن كرة القدم تُلعب بشكل هجومي، مع احترامي لجميع الأساليب المختلفة».

وتابع: «نحن نمر بفترة تحول، وأتفهم وجهة نظر الجمهور العاطفية، وأتمنى منهم الدعم والانتظار. أنا أملك الكثير من الشغف، وضيق الجدول لم يسمح لنا بلعب الكثير من التمارين، وأؤمن بأن كرة القدم تُلعب من أجل الجمهور».

وأشاد بوسيتش بجماهير الأهلي، قائلاً: «لمست شغف وحب الجمهور، وأشكرهم على الدعم والمساندة. دعونا نتقدم، وأشكر جميع منسوبي النادي وشعار النادي الجميل هو (وعبر الزمان سنمضي معاً)، أؤمن بهذا الشعار وقيمته العالية والجميلة، وأحاول التحسن المستمر من أجل الفريق والكيان ككل».

من جانبه، أبدى البرتغالي فرانشيسكو ترينكاو، لاعب الأهلي، جاهزيته لمساعدة الفريق، مؤكداً انسجامه مع المجموعة وسعادته بوجوده في النادي.

وقال ترينكاو: «نتمنى أن نقدم مستوى جيداً في المباراة غداً ومساعدة الفريق. أنا فقط أرغب في اللعب ومساندة الفريق، ولا أحبذ اللعب بالنمط التقليدي مع أسلوب الاستحواذ للمدرب، فنحن نصنع الكثير من الفرص في المباريات التي نلعبها، ونتمنى أن نواصل على ذلك».

وأضاف: «أنا منسجم مع الفريق وسعيد بوجودي معكم».

ووعد ترينكاو جماهير الأهلي بمواصلة العطاء، قائلاً بابتسامة: «أعد جمهور الأهلي بالعطاء الدائم ومساعدة الفريق، هذا إذا لعبت طبعاً»، في إشارة إلى قرار مشاركته في المباراة.

ويستضيف الأهلي نظيره باختاكور، غداً، ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، في مواجهة يسعى خلالها الفريق إلى مواصلة نتائجه الإيجابية قارياً وتعزيز حضوره في البطولة التي يحمل لقبها.

مواضيع
رياضة رياضة سعودية كرة القدم دوري النخبة الآسيوي النادي الأهلي السعودي السعودية