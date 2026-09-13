فيغل لـ«الشرق الأوسط»: نخبة آسيا مكان القادسية الحقيقي

أبدى الألماني جوليان فيغل، لاعب خط وسط نادي القادسية، حماساً كبيراً قبل ضربة البداية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام نادي الوصل الإماراتي الثلاثاء، مؤكداً استحقاق فريقه للوجود بين كبار القارة بناءً على ما قدمه الموسم الماضي.

️ | جوليان فيغل لاعب #القادسية لـ«الشرق الأوسط» قبل مواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة:- نحن جميعاً متحمسون لبدء هذه البطولة الجديدة علينا، ونستحق التواجد في 'النخبة' بناءً على الموسم الماضي حيث عملنا بجد لنكون في هذه المسابقة. الجميع متحمس ويريد انطلاق المباراة، وخاصة... pic.twitter.com/rBeopCdY9k — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 13, 2026

وقال فيغل في تصريحاته لـ «الشرق الأوسط»: «أعتقد أننا جميعاً متحمسون للغاية لبدء هذه البطولة الجديدة بالنسبة لنا. أعتقد أننا نستحق الوجود في (النخبة) بناءً على ما قدمناه في الموسم الماضي؛ لقد عملنا بجد واجتهاد كبيرين لنكون في هذه المسابقة. لذا، الجميع متحمس ويريد أن تبدأ المباراة الآن، وخاصةً أنها تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وتابع: «إنه أمر رائع جداً بالنسبة لنا، ونريد أن نقدم أداءً قوياً ومميزاً أمام جماهيرنا، وأن نحظى ببداية جيدة وإيجابية في هذه البطولة القارية».