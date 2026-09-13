الهلال يشكو جماهير التعاون بدعوى استغلال مشاعر الفقد لاستفزاز «نيفيز»

رفعت شركة نادي الهلال شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز لاعب الفريق خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.
وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من قبل مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.
وأصدرت شركة نادي الهلال بياناً إعلامياً قالت فيه: «تابعت شركة نادي الهلال ما صدر عن فئة من جماهير نادي التعاون خلال مواجهة الفريقين، من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب الفريق البرتغالي روبن نيفيز، في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية».
وأكدت الشركة رفضها التام لمثل هذه التجاوزات، لا سيما ما يمس اللاعبين أو عائلاتهم، أو يستهدف الإساءة إليهم على المستوى الشخصي، مشددة على أهمية توفير بيئة رياضية تحفظ الاحترام والكرامة لجميع عناصر اللعبة، مشيرة إلى أن المنافسة الرياضية، مهما بلغت حدتها؛ لا يمكن أن تكون مبرراً للمساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين، أو استغلال مشاعر الفقد وسيلة للاستفزاز والإساءة.
وأوضحت شركة نادي الهلال أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال رفع شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال ما حدث؛ بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه، ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح.
وأبدت شركة نادي الهلال خلال بيانها ثقتها في الاتحاد السعودي لكرة القدم بما يتخذه من إجراءات تكفل حماية المنافسة الرياضية من الممارسات المسيئة، وتعزيز قيم الاحترام والروح الرياضية في الملاعب السعودية، خصوصاً في ظل التداول الدولي الواسع لهذه السابقة، وما قد تخلفه مثل هذه الممارسات من انعكاسات سلبية لا تتوافق مع ما يشهده المشروع الرياضي السعودي من تطور وحضور متصاعد على الصعيد العالمي.