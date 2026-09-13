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الرياضة رياضة سعودية

الهلال يشكو جماهير التعاون بدعوى استغلال مشاعر الفقد لاستفزاز «نيفيز»

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: لجنة الانضباط شرعت في التحقيق بالحادثة

الهلال وصف الأهازيج التي أطلقت ضد لاعبه نيفيز بالمسيئة (موقع نادي الهلال)
الهلال وصف الأهازيج التي أطلقت ضد لاعبه نيفيز بالمسيئة (موقع نادي الهلال)
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الهلال يشكو جماهير التعاون بدعوى استغلال مشاعر الفقد لاستفزاز «نيفيز»

الهلال وصف الأهازيج التي أطلقت ضد لاعبه نيفيز بالمسيئة (موقع نادي الهلال)
الهلال وصف الأهازيج التي أطلقت ضد لاعبه نيفيز بالمسيئة (موقع نادي الهلال)

رفعت شركة نادي الهلال شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز لاعب الفريق خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من قبل مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدرت شركة نادي الهلال بياناً إعلامياً قالت فيه: «تابعت شركة نادي الهلال ما صدر عن فئة من جماهير نادي التعاون خلال مواجهة الفريقين، من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب الفريق البرتغالي روبن نيفيز، في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية».

وأكدت الشركة رفضها التام لمثل هذه التجاوزات، لا سيما ما يمس اللاعبين أو عائلاتهم، أو يستهدف الإساءة إليهم على المستوى الشخصي، مشددة على أهمية توفير بيئة رياضية تحفظ الاحترام والكرامة لجميع عناصر اللعبة، مشيرة إلى أن المنافسة الرياضية، مهما بلغت حدتها؛ لا يمكن أن تكون مبرراً للمساس بالظروف الإنسانية والشخصية للاعبين، أو استغلال مشاعر الفقد وسيلة للاستفزاز والإساءة.

وأوضحت شركة نادي الهلال أنها شرعت في اتخاذ الإجراءات النظامية من خلال رفع شكوى إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم حيال ما حدث؛ بما يحفظ حقوق النادي ولاعبيه، ويضمن التعامل مع مثل هذه التجاوزات وفق الأنظمة واللوائح.

وأبدت شركة نادي الهلال خلال بيانها ثقتها في الاتحاد السعودي لكرة القدم بما يتخذه من إجراءات تكفل حماية المنافسة الرياضية من الممارسات المسيئة، وتعزيز قيم الاحترام والروح الرياضية في الملاعب السعودية، خصوصاً في ظل التداول الدولي الواسع لهذه السابقة، وما قد تخلفه مثل هذه الممارسات من انعكاسات سلبية لا تتوافق مع ما يشهده المشروع الرياضي السعودي من تطور وحضور متصاعد على الصعيد العالمي.

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حقبة جديدة للأهلي في رحلة الدفاع عن «لقب النخبة»

الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)
الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)
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حقبة جديدة للأهلي في رحلة الدفاع عن «لقب النخبة»

الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)
الأهلي يستعد لانطلاقة موسمه الآسيوي (تصوير: سعد الدوسري)

يستهل الأهلي حملة الدفاع عن لقب دوري أبطال آسيا للنخبة عندما يواجه باختاكور الأوزبكي يوم الاثنين، في ظل قيادة فنية جديدة وتشكيلة مختلفة إلى حد كبير، بينما يسعى النادي السعودي إلى أن يصبح أول فريق في تاريخ البطولة يحرز اللقب ثلاث مرات متتالية.

ورحل الألماني ماتياس يايسله، الذي قاد الفريق المنتمي إلى مدينة جدة للتتويج باللقب في الموسمين الماضيين، عن الأهلي في أغسطس (آب) لينضم إلى نيوكاسل يونايتد في الدوري الإنجليزي الممتاز، تاركاً وراءه فريقاً يمر بمرحلة إعادة بناء واسعة.

وكان الجناح الجزائري رياض محرز، لاعب مانشستر سيتي السابق، أحد أبرز العناصر التي لعبت دوراً محورياً في تتويج الأهلي باللقبين، لكنه غادر النادي في يونيو (حزيران) بعد انتهاء عقده. كما رحل لاعب الوسط الإيفواري فرانك كيسيه إلى أتالانتا الإيطالي.

وحسب شبكة «رويترز»، فقد جاءت مغادرة الثنائي بعد رحيل البرازيلي روبرتو فيرمينو عن الفريق العام الماضي، في إطار عملية تجديد واسعة لتشكيلة الأهلي، الذي يسعى إلى الحفاظ على قدرته التنافسية على الصعيد المحلي وفي المسابقات القارية في الوقت نفسه.

وتولى مارينو بوسيتش، المدرب السابق لتفينتي وشاختار دونيتسك، قيادة الأهلي خلفاً ليايسله، بينما أصبح النادي واحداً من خمسة أندية سعودية تشارك في مرحلة الدوري بالنظام الموسع الجديد للمسابقة.

وارتفع عدد الأندية المشاركة في كل من منطقتي غرب آسيا وشرقها إلى 16 فريقاً بدلاً من 12 في الموسمين السابقين. وينضم الأهلي في منطقة الغرب إلى الهلال، بطل آسيا أربع مرات، والنصر حامل لقب الدوري السعودي، إلى جانب الاتحاد والقادسية، لتكتمل حصة المملكة من المشاركين.

ويخوض كل فريق ثماني مباريات في مرحلة الدوري، على أن تتأهل الفرق الثمانية الأولى في كل من منطقتي الغرب والشرق إلى دور الـ16، بينما تُقام مباريات الدور الأول من الأدوار الإقصائية بنظام إقليمي.

أما مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي، فستقام جميعها بنظام التجمع في السعودية للموسم الثالث على التوالي، بداية من 23 أبريل (نيسان)، على أن تقام المباراة النهائية في الأول من مايو (أيار).

وتوج الأهلي بلقب الموسم الماضي بعد فوزه على ماتشيدا زيلفيا الياباني في جدة، لكن الفريق الياباني لن يكون حاضراً في النسخة الجديدة بعدما أنهى الموسم الماضي خارج المراكز المؤهلة.

وفي المقابل، تمثل اليابان في البطولة بخمسة أندية، وهو رقم قياسي فرضه توسع المسابقة، في مقدمتها كاشيما أنتلرز، بطل الدوري الياباني، والمتوج باللقب الآسيوي عام 2018، إلى جانب غامبا أوساكا وكيوتو سانغا وكاشيوا ريسول وفيسيل كوبي، وجميعها من الأندية اليابانية المعروفة.

ويبدأ كاشيما أنتلرز مشواره في البطولة باستضافة نيوكاسل جيتس الأسترالي، فيما يسعى بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي، المتوج باللقب ثلاث مرات، إلى وضع حد للنتائج المتراجعة للأندية الكورية الجنوبية في المسابقة، عندما يواجه بكين غوان الصيني.

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الرياضة كرة القدم الدوري السعودي دوري النخبة الآسيوي النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الكسار لـ«الشرق الأوسط»: القادسية سيشرف الكرة السعودية آسيوياً

الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)
الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)
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الكسار لـ«الشرق الأوسط»: القادسية سيشرف الكرة السعودية آسيوياً

الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)
الكسار خلال تدريبات القادسية الأخيرة (موقع النادي)

أبدى أحمد الكسار، حارس مرمى القادسية، سعادته بأن عاد «بنو قادس» إلى المنافسات الآسيوية قبل مواجهة الوصل الإماراتي في مستهل مشوار الفريق ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال الكسار في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «بالتأكيد هي بطولة مهمة جداً، ونأمل بحول الله تعالى أن تكون انطلاقتنا فيها قوية. عودة القادسية للبطولات الآسيوية تشريف للمملكة، وبإذن الله نكون على قدر هذه الثقة وحجم التطلعات والطموحات الكبيرة التي سادت في المواسم الماضية للوجود في المحافل الخارجية، ولا سيما البطولة الآسيوية التي تُعد الأهم».

وأضاف: «نتمنى أن تكون انطلاقة ممتازة جداً أمام خصم ليس بالسهل، فنادي الوصل نادٍ عريق، ومن المؤكد أننا نرحب بهم بين أهلهم في المنطقة الشرقية والمملكة، ونتمنى أن تكون المباراة لائقة بسمعة الفريقين وأن ننجح في حصد النقاط الثلاث الأولى».

وحول مدى تأثير تداخل المسابقات والنتيجة السابقة في الديربي على الجانب الذهني للاعبين، أوضح حارس القادسية: «دعنا نأخذ الجزئية الأهم وهي بداية الموسم والأجواء المناخية الصعبة المؤثرة علينا وعلى الجميع، وأتوقع أنها الأصعب مع تداخل المنافسات؛ لكن بحول الله نتعدى هذه المرحلة الأولى، خصوصاً أن الأجواء ستكون أفضل بعد انتهاء بطولة كأس الخليج».

واختتم الكسار تصريحاته بالتأكيد على جاهزية الفريق لإدارة الضغوط قائلاً: «تداخل البطولات أمر طبيعي وسيرافقنا طوال الموسم إذا كنت تمتلك تطلعات كبيرة للمشاركة الآسيوية بجانب المنافسة في البطولات المحلية. لا بد أن تكون على قدر هذه التحديات، وأن تعرف كيف تدير هذه الأمور وتتعامل معها فنياً وبدنياً على مدار الموسم».

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دوري أبطال آسيا السعودية
الرياضة رياضة سعودية

فيغل لـ«الشرق الأوسط»: نخبة آسيا مكان القادسية الحقيقي

القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)
القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)
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فيغل لـ«الشرق الأوسط»: نخبة آسيا مكان القادسية الحقيقي

القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)
القادسية يعود للمشاركة الآسيوية بعد غياب طويل (تصوير: عبد العزيز النومان)

أبدى الألماني جوليان فيغل، لاعب خط وسط نادي القادسية، حماساً كبيراً قبل ضربة البداية في بطولة دوري أبطال آسيا للنخبة أمام نادي الوصل الإماراتي الثلاثاء، مؤكداً استحقاق فريقه للوجود بين كبار القارة بناءً على ما قدمه الموسم الماضي.

وقال فيغل في تصريحاته لـ «الشرق الأوسط»: «أعتقد أننا جميعاً متحمسون للغاية لبدء هذه البطولة الجديدة بالنسبة لنا. أعتقد أننا نستحق الوجود في (النخبة) بناءً على ما قدمناه في الموسم الماضي؛ لقد عملنا بجد واجتهاد كبيرين لنكون في هذه المسابقة. لذا، الجميع متحمس ويريد أن تبدأ المباراة الآن، وخاصةً أنها تُقام على أرضنا وبين جماهيرنا».

وتابع: «إنه أمر رائع جداً بالنسبة لنا، ونريد أن نقدم أداءً قوياً ومميزاً أمام جماهيرنا، وأن نحظى ببداية جيدة وإيجابية في هذه البطولة القارية».

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