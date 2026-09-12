واتكينز: وضع الهلال جيد... ولهذا خسرنا أمام نيوم

أكد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، أن فريقه كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث أمام النصر، مشيراً إلى أن التعادل جاء نتيجة خطأ منح المنافس فرصة إدراك التعادل.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أننا أدّينا مباراة كبيرة ودافعنا بشكل جيد، ولكن للأسف أهديناهم هدف التعادل. الجميع شاهد ما حصل في لقطة الهدف بشأن إصابة أحد لاعبينا، والخطأ في تمرير الكرة لصالح المنافس. باختصار، خسرنا نقطتين وكنا نستحق الفوز والنقاط الثلاث التي كانت لنا».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما يمثله التعادل من دعم للفريق في سبيل العودة بقوة بعد فترة التوقف، قال غوميز: «أنا مرتاح من الروح العالية التي كان عليها الفريق في مواجهة صعبة، وهذه الروح سنبني عليها خلال فترة التوقف».

وأضاف: «سنرتاح أولاً من ضغط المباريات، وسنخوض مباراتين وديتين، سنسعى من خلالهما إلى تصحيح الأخطاء، وأعتقد أن ذلك سيكون كافياً من أجل مراجعة العديد من الأمور والظهور بشكل أفضل بعد التوقف».

وعن رسالته إلى جماهير الخليج الغاضبة، قال غوميز: «أود أن أطالبهم بدعم الفريق والتفاؤل، وسنرسم السعادة على محياهم. نعتذر إن حصل تقصير، لكن نحن نعمل وسنبقى نعمل».

وختم: «كنا نريد منحهم الفوز اليوم قبل التوقف، لكن لم يُكتب لنا التوفيق؛ لظروف ذكرت جانباً منها».