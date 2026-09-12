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الرياضة رياضة سعودية

واتكينز: وضع الهلال جيد... ولهذا خسرنا أمام نيوم

واتكينز يحتفل بهدفه مع مندش (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز يحتفل بهدفه مع مندش (تصوير: سعد العنزي)
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واتكينز: وضع الهلال جيد... ولهذا خسرنا أمام نيوم

واتكينز يحتفل بهدفه مع مندش (تصوير: سعد العنزي)
واتكينز يحتفل بهدفه مع مندش (تصوير: سعد العنزي)

قال الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال، إنهم نجحوا في إظهار ردة فعل جيدة بالفوز على التعاون بنتيجة 6 - 0، بعد خسارتهم الماضية أمام نيوم ضمن الدوري السعودي للمحترفين.

وأضاف اللاعب الإنجليزي: «أشعر بأننا في وضع جيد، هذا ما كنا نريد فعله، والأمر الذي اختلف في لقاء التعاون مقارنة بمواجهة نيوم، هو أن نيوم حينها تراجع إلى الخلف، وحاول الضغط علينا، وكان ينتظر أن نرتكب الأخطاء، ثم ينطلق في الهجمات المرتدة، وكنا نعرف أن هذا سيكون الأسلوب الذي قد يلعب به التعاون، وأنا كل تفكيري ينصب على المباراة نفسها».

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غوميز: أهدينا النصر هدف التعادل... كنا نستحق الفوز

البرتغالي غوميز مدرب الخليج (الشرق الأوسط)
البرتغالي غوميز مدرب الخليج (الشرق الأوسط)
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غوميز: أهدينا النصر هدف التعادل... كنا نستحق الفوز

البرتغالي غوميز مدرب الخليج (الشرق الأوسط)
البرتغالي غوميز مدرب الخليج (الشرق الأوسط)

أكد البرتغالي جوزيه غوميز، مدرب الخليج، أن فريقه كان يستحق الخروج بالنقاط الثلاث أمام النصر، مشيراً إلى أن التعادل جاء نتيجة خطأ منح المنافس فرصة إدراك التعادل.

وقال غوميز في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: «أعتقد أننا أدّينا مباراة كبيرة ودافعنا بشكل جيد، ولكن للأسف أهديناهم هدف التعادل. الجميع شاهد ما حصل في لقطة الهدف بشأن إصابة أحد لاعبينا، والخطأ في تمرير الكرة لصالح المنافس. باختصار، خسرنا نقطتين وكنا نستحق الفوز والنقاط الثلاث التي كانت لنا».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول ما يمثله التعادل من دعم للفريق في سبيل العودة بقوة بعد فترة التوقف، قال غوميز: «أنا مرتاح من الروح العالية التي كان عليها الفريق في مواجهة صعبة، وهذه الروح سنبني عليها خلال فترة التوقف».

وأضاف: «سنرتاح أولاً من ضغط المباريات، وسنخوض مباراتين وديتين، سنسعى من خلالهما إلى تصحيح الأخطاء، وأعتقد أن ذلك سيكون كافياً من أجل مراجعة العديد من الأمور والظهور بشكل أفضل بعد التوقف».

وعن رسالته إلى جماهير الخليج الغاضبة، قال غوميز: «أود أن أطالبهم بدعم الفريق والتفاؤل، وسنرسم السعادة على محياهم. نعتذر إن حصل تقصير، لكن نحن نعمل وسنبقى نعمل».

وختم: «كنا نريد منحهم الفوز اليوم قبل التوقف، لكن لم يُكتب لنا التوفيق؛ لظروف ذكرت جانباً منها».

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خريدة: الخليج كان الأقرب للفوز أمام النصر حامل اللقب

الخليج تقدم بهدف على النصر قبل أن يدرك الأخير التعادل (تصوير: عبد العزيز النومان)
الخليج تقدم بهدف على النصر قبل أن يدرك الأخير التعادل (تصوير: عبد العزيز النومان)
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خريدة: الخليج كان الأقرب للفوز أمام النصر حامل اللقب

الخليج تقدم بهدف على النصر قبل أن يدرك الأخير التعادل (تصوير: عبد العزيز النومان)
الخليج تقدم بهدف على النصر قبل أن يدرك الأخير التعادل (تصوير: عبد العزيز النومان)

أشاد أحمد خريدة، رئيس مجلس إدارة نادي الخليج، بالمستوى الذي قدمه فريقه خلال مواجهة بطل الدوري، مؤكداً أن الخليج كان الأقرب لتحقيق الفوز رغم انتهاء المباراة بالتعادل.

وقال خريدة في حديثه لوسائل الإعلام: «النتيجة كانت مرضية إلى نهاية المباراة، كنا نتمنى الفوز وكنا نستحقه، لكن الحمد لله على كل حال».

وعن استدعاء لاعبي الخليج للمنتخبات الوطنية خلال الاستحقاقات المقبلة، أوضح: «لدينا استدعاء وحيد لمنتخب تحت 21 عاماً، وهو اللاعب ثامر الخيبري وكان غائباً اليوم».

واختتم رئيس الخليج حديثه بتوجيه الشكر للاعبي الفريق والجهاز الفني، قائلاً: «أكرر شكري لعطاء اللاعبين والجهاز الفني على المستوى المقدم اليوم أمام بطل الدوري»

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كما انفردت «الشرق الأوسط»... زاركو خارج أسوار التعاون

جهاد الحسين سيتولى قيادة تدريبات التعاون في الفترة المقبلة (موقع النادي)
جهاد الحسين سيتولى قيادة تدريبات التعاون في الفترة المقبلة (موقع النادي)
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كما انفردت «الشرق الأوسط»... زاركو خارج أسوار التعاون

جهاد الحسين سيتولى قيادة تدريبات التعاون في الفترة المقبلة (موقع النادي)
جهاد الحسين سيتولى قيادة تدريبات التعاون في الفترة المقبلة (موقع النادي)

أعلنت إدارة نادي التعاون رسمياً عن إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب الصربي زاركو لازيتيتش، وذلك بعد استمرار النتائج السلبية للفريق.

وقدمت الإدارة الشكر والتقدير للمدرب على الفترة التي قضاها في قيادة الجهاز الفني للسكري.

وكانت «الشرق الأوسط» أكدت، في وقت سابق، قرار إدارة التعاون بإقالة المدرب زاركو بالإجماع بعد الخسارة من الحزم في الجولة السادسة لتؤجل الإعلان عنه إلى بعد لقاء الهلال، والذي خسره التعاون أمامه بنتيجة كبيرة قوامها ستة أهداف دون رد.

وقرر مجلس إدارة نادي التعاون تكليف المدرب جهاد الحسين بمهام المدير الفني للفريق الأول خلال المرحلة المقبلة.

ويهدف هذا القرار إلى ضمان استقرار الفريق، واستمرار تدريباته قبل مواجهة الفريق الآسيوية.

الجدير بالذكر أن التعاون يقبع في المركز قبل الأخير بثلاث نقاط بعد سبع جولات، حيث خسر 4 مباريات وتعادل في ثلاث، وسجل الفريق 3 أهداف فقط في حين استقبلت شباكه 12 هدفاً، وهو ما يضع على عاتق الجهاز الفني الجديد مهمة صعبة لتعديل المسار، وتحسين نتائج الفريق في الاستحقاقات المقبلة.

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