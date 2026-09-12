واتكينز: وضع الهلال جيد... ولهذا خسرنا أمام نيوم

قال الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم الهلال، إنهم نجحوا في إظهار ردة فعل جيدة بالفوز على التعاون بنتيجة 6 - 0، بعد خسارتهم الماضية أمام نيوم ضمن الدوري السعودي للمحترفين.
️| ما الأمر المختلف اليوم مقارنة في المباراة السابقة؟️ | الإنجليزي أولي واتكينز، مهاجم #الهلال، لممثلي وسائل الإعلام:- نيوم تراجع إلى الخلف وحاول الضغط علينا، وانتظر ارتكابنا للأخطاء للانطلاق في الهجمات المرتدة، وكنا نعرف أن هذا سيكون الأسلوب هنا أيضاً.#التعاون_الهلال |... https://t.co/JokucUQt9R
— الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) September 12, 2026
وأضاف اللاعب الإنجليزي: «أشعر بأننا في وضع جيد، هذا ما كنا نريد فعله، والأمر الذي اختلف في لقاء التعاون مقارنة بمواجهة نيوم، هو أن نيوم حينها تراجع إلى الخلف، وحاول الضغط علينا، وكان ينتظر أن نرتكب الأخطاء، ثم ينطلق في الهجمات المرتدة، وكنا نعرف أن هذا سيكون الأسلوب الذي قد يلعب به التعاون، وأنا كل تفكيري ينصب على المباراة نفسها».