صاروخية الحمدان تنقذ النصر من كمين الخليج

خطف الاسباني مارتينيز مدافع النصر، كرة كان ينوي لاعب الخليج البرتغالي ميغيل كريسبو إخراجها نظراً لإصابة أحد زملائه، ليستقبلها المهاجم البديل عبد الله الحمدان ويسددها قوية في شباك الضيوف كهدف تعادل 1-1، ويفجر جدلاً على أرض الملعب بين مدربي الفريقين، خلال المباراة التي جمعتهما في الدمام ضمن الجولة السابعة من الدوري السعودي للمحترفين.

وفشل النصر في ملاحقة الهلال المتصدر، الذي اكتسح مضيفه التعاون 6/ 0 في وقت سابق، السبت، ليكتفي بنقطة تعطله في صراع القمة.

سجل عمر ماسكاريل هدف تقدم الخليج في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وتعادل عبد الله الحمدان للنصر في الدقيقة 72.

رفع النصر رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثالث، بفارق الأهداف عن القادسية الرابع، علماً بأن الهلال يتصدر الترتيب برصيد 18 نقطة ويليه الاتحاد بـ17 نقطة، أما الخليج فلديه 5 نقاط في المركز الثاني عشر، بفارق الأهداف عن الرياض صاحب المركز الـ13 قبل اكتمال منافسات الجولة.