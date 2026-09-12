الدوري السعودي: الشباب يواصل الصيام عن الانتصارات

واصل الشباب صيامه عن الانتصارات في الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، بتعادله مع ضيفه الفيحاء سلبياً، السبت، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

وغابت الأهداف عن المباراة التي أقيمت على ملعب «إس إتش جي أرينا»، معقل الشباب، ليحصد كل فريق نقطة.

ورفع هذا التعادل رصيد الشباب إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، أما الفيحاء فلديه 6 نقاط في المركز الحادي عشر.

ويلعب الفيحاء في الجولة الثامنة مع الرياض في الحادي عشر من أكتوبر (تشرين الأول)، أما الشباب فيخوض في اليوم نفسه مواجهة ضد التعاون.

وكان الفيحاء قد أنهى الموسم الماضي محتلاً المركز العاشر برصيد 38 نقطة، أما الشباب فحصد 35 نقطة احتل بها المركز الثالث عشر.