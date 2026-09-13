بروزوفيتش إلى السد القطري

أعلن السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين، الأحد، التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقال النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «رسمياً، بروزو ســداوي حتى 2027».

وبات النجم الكرواتي، الذي سيتم عامه الرابع والثلاثين في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، لاعباً حراً منذ انتهاء عقده مع نادي النصر بختام الموسم المنصرم.

ويمتلك بروزوفيتش مسيرة مميزة مع «العالمي» منذ انضمامه إليه في صيف 2023م قادماً من إنتر ميلان الإيطالي؛ حيث شارك في 124 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسهماً بـ31 هدفاً؛ إذ سجل 8 أهداف وصنع 23 ليتوج جهوده بحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، ينتظر اللاعب الانضمام إلى فريق يعيش انطلاقة مثالية؛ إذ يتربع السد حالياً على صدارة جدول ترتيب الدوري القطري بالعلامة الكاملة، بعد حصده 12 نقطة محققاً الانتصار في الجولات الأربع الأولى من المسابقة.

وستكون من أبرز محطات بروزوفيتش مع السد، مشاركته ضد فريقه السابق، النصر، يوم 24 نوفمبر المقبل، على استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.