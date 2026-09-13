الهزائم تُقيل كوربيران من تدريب فالنسيا

فسخ فالنسيا عقد مدربه كارلوس كوربيران، الموجود في منصبه منذ ديسمبر (كانون الأول) 2024، بسبب سوء النتائج، حسبما أعلن متذيل ترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم «لا ليغا» الأحد.

وأوضح النادي في بيان أنه فسخ عقدي مدربه ومديره التنفيذي البريطاني رون غورلاي، وذلك بعد يومين من تلقيه الهزيمة الرابعة توالياً في خمس مباريات أمام ضيفه إشبيلية (1 - 0).

ويُعد كوربيران الذي تولى المهمة في أواخر عام 2024، أول مدرب تتم إقالته هذا الموسم في الدوري الإسباني.

ونجح في الإبقاء على فالنسيا ضمن أندية الدرجة الأولى خلال الموسمين الماضيين رغم الظروف المالية الصعبة.

وسيتولى أوسكار سانشيز، مدرب الفريق الرديف، المهمة بشكل مؤقت إلى حين تعيين مدرب جديد.

ويطالب مشجعو فالنسيا منذ عدة أشهر برحيل المالك السنغافوري للنادي بيتر ليم ونجله كيات، علماً بأن الأخير يتولى رئاسة النادي منذ مارس (آذار) 2025.