«الدوري الفرنسي»: ليل يتصدر بثنائية في تروا

واصل ليل، ثالث الموسم الماضي، بدايته القوية في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتحقيقه فوزه الثالث في 4 مباريات من دون هزيمة، وجاء على حساب ضيفه تروا 2 - 0، الأحد.

ودخل ليل اللقاء على خلفية هزيمته المؤلمة في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني 2 - 3 بعدما كان متقدماً 2 - 1، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه.

وبرفعه رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات في سلسلة تخللها تعادله مع باريس سان جيرمان حامل اللقب 2 - 2، تصدر ليل الترتيب بفارق الأهداف أمام موناكو ورين، بعد فوز الأول على مرسيليا 1-0 الجمعة، وتعادل الثاني مع مضيّفه ستراسبورغ 1 - 1، السبت.

وقال مدربه الإيطالي دافيدي أنشيلوتي بعد اللقاء: «أن نكون أقوياء على أرضنا هو أمر يجب أن نطوره بشكل كبير».

وأنهى ليل الشوط الأول متقدماً بهدف البرتغالي تياغو سانتوس في الدقيقة 18 بعد تمريرة من ديلا باكوا، ثم انتظر حتى الوقت بدلاً من الضائع ليريح أعصاب جمهوره بالهدف الثاني الذي جاء من ركلة جزاء نفذها إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كيليان، والذي كان قد طُرد في بداية الشوط الثاني من مباراة الثلاثاء ضد بيتيس.