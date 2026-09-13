«البوندسليغا»: سقوط مروّع لهامبورغ في لايبزيغ بخماسية

أكد الإسباني ديفيد براتس، مدرب فريق الشمال القطري، أن مواجهة الاتحاد تمثل حدثاً مميزاً لفريقه، مشيراً إلى أن خوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى يمنح فريقه شعوراً رائعاً.

وقال براتس في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الاتحاد: «إحساس رائع أن نلعب في البطولة للمرة الأولى، وأن نواجه نادياً مثل الاتحاد. سنواجه أحد أفضل الفرق في آسيا، ونستعد للمباراة كما نستعد لأي مواجهة، والأهم أن نظهر بالشخصية والهوية الجيدتين».

وأضاف: «سنسعى إلى التركيز واللعب بقوة، وإظهار أننا نملك القدرة على المنافسة. نعلم أن الاتحاد أحد أقوى الفرق في آسيا، وقد أجرى عديداً من التغييرات، وكان التغيير الأكبر على مستوى الجهاز الفني، كما ندرك قوته الهجومية».

من جانبه، شدد الإسباني بابلو ماري، لاعب الشمال، على أهمية مواصلة العمل بالنهج ذاته، وقال: «ينبغي أن نواصل على النهج نفسه، ونواصل العمل بالشكل المطلوب وما يريده المدرب. نحن نقترب من الوصول إلى مستوانا وتحقيق نتائج إيجابية، كما حدث في الموسم الماضي».

وأضاف ماري: «أعرف عدداً من لاعبي الاتحاد، وقد بدأ الفريق الموسم بشكل قوي، رغم تغيير كثير من اللاعبين. نعلم قوة الاتحاد، لكن ينبغي أن نركز على قوتنا وهويتنا».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الفروقات بين الدوريين السعودي والقطري بحكم تجربته في المسابقتين، قال ماري: «هناك فروقات بين الدوري السعودي والقطري. في الدوري السعودي الحدة عالية، بينما في قطر لدينا تنافسية أعلى، وبشكل عام يجب على أي لاعب أن يتكيف مع اللعب في مختلف الدوريات».