«البوندسليغا»: سقوط مروّع لهامبورغ في لايبزيغ بخماسية

واصل هامبورغ بدايته الكارثية في الدوري الألماني لكرة القدم بتجرّعه خسارة ثالثة توالياً، وذلك بسقوطه الكبير أمام مضيّفه لايبزيغ 0-5 الأحد ضمن المرحلة الثالثة.
أحرز أهداف لايبزيغ كلّ من الفرنسي تيديام غوميز (17)، والنرويجي أنطونيو نوسا (28)، والمجري ويلي أوربان (72)، والبديلين الفرنسي الآخر كريستوفر نكونكو (74) والبرازيلي رومولو كاردوزو (77).
ويعاني هامبورغ بطل ألمانيا 6 مرات وبطل أوروبا مرة واحدة (1982 - 1983)، من بداية موسم كارثية بسقوطه للمباراة الثالثة توالياً، وذلك بعد أولى افتتاحاً أمام بوروسيا دورتموند (0 - 2) وثانية أمام ماينز بخماسية نظيفة أيضاً.
كما تجرّع هامبورغ خسارة خامسة توالياً أمام لايبزيغ، هي السابعة في تسع مباريات جمعت بينهما تاريخياً، مقابل تعادل وفوز، ضمن كافة المسابقات.
في المقابل، استعاد لايبزيغ عافيته بعد خسارتين توالياً؛ الأولى أمام فيردر بريمن في الدوري المحلي (1 - 3)، وأمام كومو الإيطالي ضمن الجولة الأولى من دور المجموعة الموحدة في مسابقة دوري أبطال أوروبا (1 - 4).
وتُختتم المرحلة لاحقاً بمواجهة قمة بين إلفرسبرغ مفاجأة الموسم الذي حقق فوزين توالياً في المرحلتين الأوليين وضيفه بايرن ميونيخ حامل اللقب.