«جائزة إسبانيا الكبرى»: أنتونيللي يقص شريط ألقاب «مادرينغ»

فاز الإيطالي كيمي أنتونيللي، سائق فريق «مرسيدس»، بسباق جائزة إسبانيا الكبرى لـ«فورمولا 1»، والذي تحتضنه حلبة «مادرينغ» للمرة الأولى تاريخياً.

استغل أنتونيللي كبوة البريطاني لاندو نوريس، ليفوز بالسباق، الأحد، ويعزز تربعه على صدارة بطولة العالم للسائقين.

وحقق الإيطالي الشاب فوزه الثاني على التوالي، بعدما تصدر أيضاً سباق جائزة إيطاليا الكبرى في الأسبوع الماضي.

الإيطالي كيمي أنتونيللي سائق «مرسيدس» خطف الصدارة من نوريس (أ.ف.ب)

واحتل أنتونيللي المركز الثاني في المراحل الأولى من السباق، ولكن نوريس الذي انطلق من المركز الأول فقد الصدارة، بعدما تعذَّر عليه دخول منطقة الصيانة أثناء تفعيل نظام سيارة الأمان الافتراضية.

ودخل السائق البريطاني للصيانة في اللفة التالية بقرار مثيرة للجدل من فريقه «مكلارين»، تسبب في تراجع نوريس بضعة مراكز للوراء.

وأنهى نوريس السباق في المركز الثالث، خلف الهولندي ماكس فيرستابن، سائق «ريد بول».

أما شارل لوكلير، من إمارة موناكو الذي تصدر معظم فترات السباق بعد قراره عدم دخول الصيانة أثناء تفعيل سيارة الأمان الافتراضية، فقد أنهى السباق رابعاً، بعد اضطراره لتغيير الإطارات في مرحلة متأخرة.

الإيطالي كيمي أنتونيللي يحتفل مع كبير مهندسي «مرسيدس» ديفيد لامب (رويترز)

وأقيم سباق جائزة إسبانيا الكبرى في مدريد لأول مرة منذ 45 عاماً؛ حيث استضافت العاصمة الإسبانية آخر سباق على «حلبة خاراما» في عام 1981.