لاعبة ألمانيا تنتقد جدول مونديال سلة السيدات

انتقدت اللاعبة الألمانية ليوني فيبيش بشدة جدول مباريات كأس العالم لكرة السلة للسيدات المقامة في برلين، بعد خسارة منتخب بلادها أمام فرنسا 64 - 86 في الدور قبل النهائي السبت، وقبل مواجهة إسبانيا الأحد في مباراة تحديد المركز الثالث.

وقالت فيبيش، لاعبة نيويورك ليبرتي في دوري كرة السلة الأميركي للمحترفات، التي تبلغ من العمر 26 عاماً: «هذا ليس جديداً، أليس كذلك؟ هذه هي المرة الثالثة في البطولة التي نخوض فيها مباراتين في ليلتين متتاليتين. هذا جنون تماماً».

وبنهاية البطولة، سيكون المنتخب الألماني خاض سبع مباريات خلال عشرة أيام، وهو ما دفع فيبيش للتأكيد مجدداً على اعتراضها، قائلة: «بصراحة، من الجنون أن نخوض في بطولة مثل كأس العالم ثلاث مرات مباريات في ليلتين متتاليتين».

ولم تكن فيبيش أول من ينتقد جدول المباريات المزدحم، حيث سبق أن وصف أولاف لانغه، المدير الفني للمنتخب الألماني، كأس العالم بأنه «صراع من أجل البقاء للأقوى بدنياً».

وقال لانغه: «في رأيي، جدول المباريات مزدحم للغاية، لأنه يعرض للخطر المنتج الذي نريد تقديمه».