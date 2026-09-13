النمساوي سابيتزر يحصل على «استراحة من اللعب الدولي»

أعلن الاتحاد النمساوي لكرة القدم، الأحد، أن لاعب الوسط مارسيل سابيتزر سيحصل على استراحة من اللعب مع المنتخب الوطني ولن يشارك في مباريات دور المجموعات بدوري الأمم الأوروبية هذا العام.

وسيعيد سابيتزر (32 عاماً)، الذي يلعب في صفوف بروسيا دورتموند وسجل 27 هدفا في 102 مباراة مع منتخب بلاده، تقييم مستقبله قبل انطلاق تصفيات بطولة أوروبا 2028 في مارس (آذار) المقبل.

وقال سابيتزر في بيان صادر عن الاتحاد النمساوي: «شهد العامان الماضيان نشاطاً مكثفاً جداً. منذ بطولة أوروبا 2024، لعبت فعلياً ثلاثة مواسم بسبب كأس العالم للأندية وكأس العالم».

وأضاف: «هذا الموسم حافل أيضاً في ظل المشاركة في الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا. أبلغ 32 عاماً وما زلت أرغب في لعب كرة القدم على أعلى مستوى لعدة سنوات أخرى ويتعين علي إدارة طاقتي بعناية».

وتابع: «لذا اتفقت مع المدرب، في مناقشات صريحة ومبنية على الثقة، على أن آخذ استراحة الآن، وأننا سنناقش في بداية العام المقبل ما إذا كنت سأعود إلى المنتخب الوطني للمشاركة في تصفيات بطولة أوروبا».

وقال المدرب رالف رانجنيك، في البيان ذاته، إنه من المؤسف أن يضطر إلى الاستغناء عن سابيتزر لكنه يتفهم أسباب قراره.

وأوضح: «سنتخذ قرارا مشتركا في الوقت المناسب قبل انطلاق مباريات تصفيات بطولة أوروبا 2028 بشأن كيفية المضي قدماً. وعلى أي حال، يسعدني أن مارسيل سيكون جاهزاً مرة أخرى بشكل أساسي إذا احتجنا إليه. وهذا يوضح لي كيف أن المنتخب الوطني لا يزال مهماً بالنسبة له».

سيعلن رانجنيك، الاثنين، تشكيلة فريقه لمباراتي دوري الأمم اللتين ستقامان على أرضه أمام إسرائيل في لينز يوم 24 سبتمبر (أيلول) وأمام كوسوفو في فيينا يوم 29 سبتمبر (أيلول).

وستواجه النمسا في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) آيرلندا في دبلن وكوسوفو بعدها بأربعة أيام في بريشتينا.