«لا ليغا»: مالاغا يخطف التعادل من سيلتا فيغو

تعادل مالاغا في الدقائق الأخيرة مع مضيّفه سيلتا فيغو 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع سيلتا فيغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الرابع عشر، بفارق نقطة خلف ليفانتي صاحب المركز الثالث عشر، وبفارق 3 نقاط خلف أوساسونا في المركز الثاني عشر.

على الجانب الآخر، رفع مالاغا رصيده إلى 3 نقاط في المركز السابع عشر، بفارق نقطة خلف رايو فاييكانو صاحب المركز السادس عشر.

وتقدم سيلتا فيغو عن طريق فيران غوتلغا في الدقيقة 14، بينما أدرك مالاغا التعادل عن طريق أدريان نينيو في الدقيقة 83.