«البريمرليغ»: خماسية في كوفنتري تحمل برايتون للمربع الذهبي

تقدم برايتون للمربع الذهبي في جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عقب انتصاره الكبير 5 - صفر على مضيّفه كوفنتري سيتي، الأحد، في المرحلة الرابعة للمسابقة.

وافتتح اليوناني تشارالامبوس كوستولاس التسجيل لبرايتون في الدقيقة 35، فيما أضاف زميله المالي ماليك بالكوي الهدف الثاني في الدقيقة 51.

وازدادت مشاكل كوفنتري سيتي في المباراة، بعدما اضطر للعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه النيجيري تايوو اونيى في الدقيقة 53، ليعزز برايتون تقدمه عقب تسجيله ثلاثة أهداف أخرى.

وأضاف الألماني باسكال غروس الهدف الثالث لبرايتون في الدقيقة 70 من ركلة جزاء، في حين تكفل لويس دينك بإحراز الهدف الرابع للفريق الضيف في الدقيقة 83.

واختتم السويدي ياسين العياري مهرجان أهداف برايتون، بتسجيله الهدف الخامس في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الثاني.

وارتفع رصيد برايتون، الذي عاد لطريق الانتصارات بعدما غاب عنه في المرحلتين الماضيتين بخسارته أمام تشليسي وتعادله مع ليدز يونايتد، إلى 7 نقاط، ليتقدم للمركز الرابع، بفارق الأهداف أمام تشيلسي، صاحب المركز الخامس، الذي يمتلك الرصيد ذاته.

في المقابل، بقي كوفنتري سيتي، العائد للمسابقة بعد غياب طويل، بدون رصيد من النقاط في قاع الترتيب، ليواصل بدايته الكارثية في البطولة، بعدما خسر مبارياته الأربع الأولى هذا الموسم.