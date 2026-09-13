«الدوري الإيطالي»: ليتشي يهزم مونزا بصعوبة

فاز ليتشي على ضيفه مونزا 3-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ليتشي رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، محققاً فوزه الثاني في المسابقة، بعدما كان قد تغلب في الجولة الأولى على الصاعد فينيسيا بهدفين دون رد، ثم خسر أمام روما وكالياري.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند نقطة واحدة فقط، حصل عليها من تعادله مع بارما، فيما خسر مباراتين أمام إنتر ميلان وأودينيزي.

وتقدم ليتشي في الدقيقة الثالثة عن طريق لاسانا كوليبالي، وأضاف تياغو غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 20 سجل ريكاردو مانغاز هدف تقليص الفارق لمونزا، لكن ليتشي عاد للتسجيل مجداً بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق لاسانا كوليبالي الذي سجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في المباراة.

وسجل مونزا الهدف الثاني في الدقيقة 89 عن طريق إزيكويل زيبايوس.