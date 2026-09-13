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الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الإيطالي»: ليتشي يهزم مونزا بصعوبة

فرحة لاعبي ليتشي بالفوز على مونزا (د.ب.أ)
فرحة لاعبي ليتشي بالفوز على مونزا (د.ب.أ)
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«الدوري الإيطالي»: ليتشي يهزم مونزا بصعوبة

فرحة لاعبي ليتشي بالفوز على مونزا (د.ب.أ)
فرحة لاعبي ليتشي بالفوز على مونزا (د.ب.أ)

فاز ليتشي على ضيفه مونزا 3-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الرابعة من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ورفع ليتشي رصيده إلى ست نقاط في المركز العاشر، محققاً فوزه الثاني في المسابقة، بعدما كان قد تغلب في الجولة الأولى على الصاعد فينيسيا بهدفين دون رد، ثم خسر أمام روما وكالياري.

على الجانب الآخر، تجمد رصيد مونزا عند نقطة واحدة فقط، حصل عليها من تعادله مع بارما، فيما خسر مباراتين أمام إنتر ميلان وأودينيزي.

وتقدم ليتشي في الدقيقة الثالثة عن طريق لاسانا كوليبالي، وأضاف تياغو غابرييل الهدف الثاني في الدقيقة 11.

وفي الدقيقة 20 سجل ريكاردو مانغاز هدف تقليص الفارق لمونزا، لكن ليتشي عاد للتسجيل مجداً بعد دقيقة واحدة فقط عن طريق لاسانا كوليبالي الذي سجل هدفه الثاني والثالث لفريقه في المباراة.

وسجل مونزا الهدف الثاني في الدقيقة 89 عن طريق إزيكويل زيبايوس.

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الرياضة رياضة عالمية

بروزوفيتش إلى السد القطري

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رسمياً للسد القطري (نادي السد)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رسمياً للسد القطري (نادي السد)
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بروزوفيتش إلى السد القطري

الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رسمياً للسد القطري (نادي السد)
الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش رسمياً للسد القطري (نادي السد)

أعلن السد حامل لقب الدوري القطري لكرة القدم للمحترفين، الأحد، التعاقد مع الكرواتي مارسيلو بروزوفيتش.

وقال النادي عبر منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي: «رسمياً، بروزو ســداوي حتى 2027».

وبات النجم الكرواتي، الذي سيتم عامه الرابع والثلاثين في نوفمبر (تشرين الثاني) القادم، لاعباً حراً منذ انتهاء عقده مع نادي النصر بختام الموسم المنصرم.

ويمتلك بروزوفيتش مسيرة مميزة مع «العالمي» منذ انضمامه إليه في صيف 2023م قادماً من إنتر ميلان الإيطالي؛ حيث شارك في 124 مباراة ضمن مختلف المسابقات، مسهماً بـ31 هدفاً؛ إذ سجل 8 أهداف وصنع 23 ليتوج جهوده بحصد لقب الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الماضي.

على الجانب الآخر، ينتظر اللاعب الانضمام إلى فريق يعيش انطلاقة مثالية؛ إذ يتربع السد حالياً على صدارة جدول ترتيب الدوري القطري بالعلامة الكاملة، بعد حصده 12 نقطة محققاً الانتصار في الجولات الأربع الأولى من المسابقة.

وستكون من أبرز محطات بروزوفيتش مع السد، مشاركته ضد فريقه السابق، النصر، يوم 24 نوفمبر المقبل، على استاد الأول بارك في العاصمة الرياض، ضمن منافسات مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال آسيا للنخبة.

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الرياضة كرة القدم أخبار قطر نادي النصر قطر
الرياضة رياضة عالمية

مدرب الشمال القطري: الاتحاد «الأقوى» في آسيا... مستعدون له

ديفيد براتس (موقع نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (موقع نادي الشمال القطري)
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مدرب الشمال القطري: الاتحاد «الأقوى» في آسيا... مستعدون له

ديفيد براتس (موقع نادي الشمال القطري)
ديفيد براتس (موقع نادي الشمال القطري)

أكد الإسباني ديفيد براتس، مدرب فريق الشمال القطري، أن مواجهة الاتحاد تمثل حدثاً مميزاً لفريقه، مشيراً إلى أن خوض منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة للمرة الأولى يمنح فريقه شعوراً رائعاً.

وقال براتس في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الاتحاد: «إحساس رائع أن نلعب في البطولة للمرة الأولى، وأن نواجه نادياً مثل الاتحاد. سنواجه أحد أفضل الفرق في آسيا، ونستعد للمباراة كما نستعد لأي مواجهة، والأهم أن نظهر بالشخصية والهوية الجيدتين».

وأضاف: «سنسعى إلى التركيز واللعب بقوة، وإظهار أننا نملك القدرة على المنافسة. نعلم أن الاتحاد أحد أقوى الفرق في آسيا، وقد أجرى عديداً من التغييرات، وكان التغيير الأكبر على مستوى الجهاز الفني، كما ندرك قوته الهجومية».

من جانبه، شدد الإسباني بابلو ماري، لاعب الشمال، على أهمية مواصلة العمل بالنهج ذاته، وقال: «ينبغي أن نواصل على النهج نفسه، ونواصل العمل بالشكل المطلوب وما يريده المدرب. نحن نقترب من الوصول إلى مستوانا وتحقيق نتائج إيجابية، كما حدث في الموسم الماضي».

وأضاف ماري: «أعرف عدداً من لاعبي الاتحاد، وقد بدأ الفريق الموسم بشكل قوي، رغم تغيير كثير من اللاعبين. نعلم قوة الاتحاد، لكن ينبغي أن نركز على قوتنا وهويتنا».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول الفروقات بين الدوريين السعودي والقطري بحكم تجربته في المسابقتين، قال ماري: «هناك فروقات بين الدوري السعودي والقطري. في الدوري السعودي الحدة عالية، بينما في قطر لدينا تنافسية أعلى، وبشكل عام يجب على أي لاعب أن يتكيف مع اللعب في مختلف الدوريات».

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دوري أبطال آسيا نادي الاتحاد قطر
الرياضة رياضة عالمية

«الدوري الفرنسي»: ليل يتصدر بثنائية في تروا

الجزائري نبيل بن طالب «يسار» يحتفل مع زميله الياباني إياسي يودا بالفوز على تروا (أ.ف.ب)
الجزائري نبيل بن طالب «يسار» يحتفل مع زميله الياباني إياسي يودا بالفوز على تروا (أ.ف.ب)
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«الدوري الفرنسي»: ليل يتصدر بثنائية في تروا

الجزائري نبيل بن طالب «يسار» يحتفل مع زميله الياباني إياسي يودا بالفوز على تروا (أ.ف.ب)
الجزائري نبيل بن طالب «يسار» يحتفل مع زميله الياباني إياسي يودا بالفوز على تروا (أ.ف.ب)

واصل ليل، ثالث الموسم الماضي، بدايته القوية في الموسم الجديد من الدوري الفرنسي لكرة القدم، بتحقيقه فوزه الثالث في 4 مباريات من دون هزيمة، وجاء على حساب ضيفه تروا 2 - 0، الأحد.

ودخل ليل اللقاء على خلفية هزيمته المؤلمة في مستهل مشواره في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه ريال بيتيس الإسباني 2 - 3 بعدما كان متقدماً 2 - 1، متأثراً بالنقص العددي في صفوفه.

وبرفعه رصيده إلى 10 نقاط من 4 مباريات في سلسلة تخللها تعادله مع باريس سان جيرمان حامل اللقب 2 - 2، تصدر ليل الترتيب بفارق الأهداف أمام موناكو ورين، بعد فوز الأول على مرسيليا 1-0 الجمعة، وتعادل الثاني مع مضيّفه ستراسبورغ 1 - 1، السبت.

وقال مدربه الإيطالي دافيدي أنشيلوتي بعد اللقاء: «أن نكون أقوياء على أرضنا هو أمر يجب أن نطوره بشكل كبير».

وأنهى ليل الشوط الأول متقدماً بهدف البرتغالي تياغو سانتوس في الدقيقة 18 بعد تمريرة من ديلا باكوا، ثم انتظر حتى الوقت بدلاً من الضائع ليريح أعصاب جمهوره بالهدف الثاني الذي جاء من ركلة جزاء نفذها إيثان مبابي، الشقيق الأصغر لنجم ريال مدريد كيليان، والذي كان قد طُرد في بداية الشوط الثاني من مباراة الثلاثاء ضد بيتيس.

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