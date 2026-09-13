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الرياضة رياضة سعودية

ناتشو: المشاركة الآسيوية لها طابع خاص بالنسبة لي

ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)
ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)
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ناتشو: المشاركة الآسيوية لها طابع خاص بالنسبة لي

ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)
ناتشو قائد القادسية (موقع النادي)

عبر الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد فريق القادسية عن تطلعاته الكبيرة بالمشاركة القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ناتشو في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة «عندما وصلت لمشروع القادسية كان الفريق صاعداً وكان الطموح هو الوصول لأعلى البطولات، والآن الفريق يلعب في دوري أبطال آسيا للنخبة. هذه المسابقة لها طابع خاص بالنسبة لي لأنني لم ألعب فيها سابقاً».

وأضاف: «مباراة الغد سنأخذها بطموح وإرادة عالية؛ نحترم فريق الوصل كثيراً، ونملك مجموعة مميزة من اللاعبين ونحن في أتم الجاهزية لهذه المواجهة».

وعن رأيه بالمجموعة الحالية بالفريق، قال ناتشو: «الشيء المميز في هذه المجموعة أننا نخوض كل مباراة وكأنها نهائي، وتتملكنا دائماً رغبة حقيقية لتحقيق الفوز».

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فيسينغ: عوار جاهز للآسيوية... وضغط المباريات «طبيعي»

فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
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فيسينغ: عوار جاهز للآسيوية... وضغط المباريات «طبيعي»

فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)
فيسينغ خلال تدريبات الاتحاد الأخيرة (موقع النادي)

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، جاهزية فريقه لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، في افتتاح مشواره ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق يتعامل مع ضغط المباريات باعتباره جزءاً من جدول الموسم.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «شكراً على الترحيب، نحن سعداء بالوجود هنا ومستعدون للمواجهة في هذه البطولة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول خوض الاتحاد مباراته العاشرة خلال 32 يوماً، وما إذا كان هذا الضغط أمراً طبيعياً مع بداية الموسم وتأثيراته على الفريق، قال فيسينغ: «هذا هو الجدول ويجب أن نحترمه، أنا سعيد بالوجود هنا، وهدفنا تحقيق الانتصار، فهذا هو عملنا».

وحول المرونة التي أظهرها في التعامل مع مختلف الظروف، ومدى أهميتها في العقلية التي يسعى إلى ترسيخها داخل الفريق، أوضح: «في نهاية الأمر نحن نستعد لمختلف الظروف، ونلعب في بطولة دولية تختلف عن الدوري، ولدينا خيارات عديدة في مواجهة الغد وسنكون مستعدين».

وعن خبرته الآسيوية السابقة، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا مع غامبا أوساكا، وكيف يمكنه نقل تلك الخبرة إلى لاعبي الاتحاد، قال: «خلال الـ30 سنة الماضية اكتسبت الكثير من الخبرات، وكل خبرة في أي مكان تساعدني في المستقبل على تأدية عملي بأفضل شكل ممكن».

وكشف مدرب الاتحاد عن جاهزية حسام عوار للمواجهة، قائلاً: «حسام عوار موجود معنا، وهو جاهز للمباراة».

وعن اختلاف عدد اللاعبين الأجانب المسموح بإشراكهم في البطولة الآسيوية مقارنة بالدوري السعودي، إلى جانب إقامة المباراة على ملعب مكيف، قال فيسينغ: «لا أتعامل مع الأمر من زاوية عدد اللاعبين الأجانب الذين أستطيع إشراكهم، أنا سعيد بما يقدمه جميع اللاعبين».

وأضاف بشأن تجربة اللعب في ملعب مكيف: «لم ألعب سابقاً في ملاعب مكيفة؛ لذلك سنخوض التجربة ثم نقيمها».

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نادي الاتحاد دوري أبطال آسيا قطر
الرياضة رياضة سعودية

نادي التعاون: الهتافات المسيئة «تصرفات فردية» لا تمثل جماهيرنا

نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)
نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)
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نادي التعاون: الهتافات المسيئة «تصرفات فردية» لا تمثل جماهيرنا

نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)
نادي التعاون وصف الهتافات المسيئة بالتصرفات الفردية التي لا تمثل مدرجه (موقع النادي)

أعرب نادي التعاون عن استنكاره ورفضه القاطع للهتافات المسيئة التي صدرت تجاه «أحد لاعبي الهلال»، خلال مواجهة الفريقين، مؤكداً أن مثل هذه التصرفات مرفوضة جملةً وتفصيلاً ولا تمثل النادي أو جماهيره ولا القيم التي عُرف بها مدرج التعاون.

وشدد النادي، في بيان إعلامي، على أن المنافسة الرياضية لا يمكن أن تكون مبرراً للإساءة أو الانتقاص من الآخرين أو التنمر على حساب مشاعر أي إنسان، مؤكداً أن الرياضة السعودية تستمد قيمها من أخلاق المجتمع وتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، وتقوم على الاحترام والتنافس الشريف وحفظ كرامة الجميع.

وأكد التعاون أن أي هتافات أو ممارسات تتجاوز حدود التشجيع الرياضي تعد «تصرفات فردية لا يجوز نسبتها إلى جماهير التعاون»، التي قال إنه يعتز بها وبوعيها وتاريخها في الوقوف خلف ناديها بروح رياضية ومسؤولة، مشدداً في الوقت ذاته على رفضه أي إساءة أياً كان مصدرها أو المستهدف منها.

وأوضح النادي أنه سيتخذ الإجراءات اللازمة مع الجهات ذات العلاقة لضمان عدم تكرار مثل هذه التصرفات وردع كل مسيء، مؤكداً استمراره في دعم بيئة رياضية راقية تليق باسم الرياضة السعودية ومكانتها وقيمها السامية.

وكانت شركة نادي الهلال قد رفعت شكوى رسمية إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم، إزاء ما وصفته بـ«أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة» من فئة من جماهير التعاون تجاه البرتغالي روبن نيفيز خلال مواجهة الفريقين الأخيرة.

وقالت مصادر مطلعة لـ«الشرق الأوسط»، إن لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم شرعت صباح الأحد في التحقيق حول صدور الأهازيج والعبارات المسيئة ضد لاعب الهلال من مدرجات التعاون، على أن تتخذ قرارها الرسمي خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأصدرت شركة نادي الهلال بياناً إعلامياً قالت فيه: «تابعت شركة نادي الهلال ما صدر عن فئة من جماهير نادي التعاون خلال مواجهة الفريقين، من ترديد أهازيج جماعية مسيئة ومرفوضة تجاه لاعب الفريق البرتغالي روبن نيفيز، في سلوك يتنافى مع القيم والأخلاق الرياضية، ويتجاوز حدود التنافس والتشجيع في الملاعب الرياضية».

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نادي الهلال الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

مدرب القادسية: حلم «الآسيوية» أصبح حقيقة... سنترك بصمتنا

رودجرز مدرب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
رودجرز مدرب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
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مدرب القادسية: حلم «الآسيوية» أصبح حقيقة... سنترك بصمتنا

رودجرز مدرب القادسية (تصوير: مشعل القدير)
رودجرز مدرب القادسية (تصوير: مشعل القدير)

قال الآيرلندي بريندان رودجرز، مدرب القادسية، أنه فخور لكونه سيقود الفريق للمرة الأولى في البطولة القارية بعد غياب طويل، مشيراً إلى أنه أنه يطمح في المساهمة بتحقيق أهداف النادي من خلال هذه المشاركة.

وأضاف رودجرز في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة: «فخر كبير وجودنا في هذه المسابقة؛ قدمنا عملاً كبيراً الموسم الماضي مع المدرب السابق، وأكملنا العمل الجماعي واجتهدنا للوصول إلى هنا، ونريد ترك علامة في الكرة الآسيوية، كما أنني سعيد لملاك النادي لأن الوجود كان حلماً وأصبح اليوم حقيقة».

وتابع قائلاً: «مباراة الاثنين تأتي بعد جدول مباريات صعب، ولكنني أحترم ما قدمه اللاعبون خلال بداية هذا الموسم، وسندخل مواجهة الغد بطموح كبير».

وعن صعوبة المباراة، قال رودجرز: «نحترم جميع الخصوم ولكننا نعمل ليل نهار على تطوير أنفسنا وهدفنا هو أن نجعل المواجهة صعبة جداً على أي فريق نواجهة».

وعن طموح المنافسة في هذه البطولة، قال: «أي مسابقة نشارك فيها نريد تقديم أفضل أداء ممكن، ولا أضع أي أولوية لمسابقة على حساب أخرى.. ينتظرنا موسم صعب ولكنه سيكون ممتعاً ومثيراً، وكل بطولة نخوضها سنقدم فيها كل ما لدينا».

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