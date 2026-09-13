ناتشو: المشاركة الآسيوية لها طابع خاص بالنسبة لي

عبر الإسباني ناتشو فيرنانديز قائد فريق القادسية عن تطلعاته الكبيرة بالمشاركة القوية في دوري أبطال آسيا للنخبة.
وقال ناتشو في المؤتمر الصحافي قبل مواجهة الوصل في دوري أبطال آسيا للنخبة «عندما وصلت لمشروع القادسية كان الفريق صاعداً وكان الطموح هو الوصول لأعلى البطولات، والآن الفريق يلعب في دوري أبطال آسيا للنخبة. هذه المسابقة لها طابع خاص بالنسبة لي لأنني لم ألعب فيها سابقاً».
وأضاف: «مباراة الغد سنأخذها بطموح وإرادة عالية؛ نحترم فريق الوصل كثيراً، ونملك مجموعة مميزة من اللاعبين ونحن في أتم الجاهزية لهذه المواجهة».
وعن رأيه بالمجموعة الحالية بالفريق، قال ناتشو: «الشيء المميز في هذه المجموعة أننا نخوض كل مباراة وكأنها نهائي، وتتملكنا دائماً رغبة حقيقية لتحقيق الفوز».