«البوندسليغا»: كين يقود بايرن ميونيخ لإيقاف صحوة إلفيرسبيرغ

سجل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ هدفاً، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً على مضيفه إلفيرسبيرغ الصاعد حديثاً للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (البوندسليغا) بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة، الأحد.

وأنهى بايرن ميونيخ حامل اللقب، الشوط الأول متقدماً بهدف لاعبه الشاب لينارت كارل بعد مرور 26 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب صغير للغاية، يتسع لنحو 14 ألف متفرج.

وفي الشوط الثاني، أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف موريس كراتينماخر بتسديدة رائعة في الدقيقة الـ61.

لكن هاري كين هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي، رجح كفة فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت بالشباك في الدقيقة الـ72.

وبهذا الفوز، يتجاوز بايرن ميونيخ كبوة تعادله السلبي مع شالكه في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تلقى إلفيرسبيرغ خسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز السادس.

وفي الجولة المقبلة، يستقبل بايرن ميونيخ ضيفه يونيون برلين الجمعة، على ملعب أليانز أرينا، بينما سيخرج إلفيرسبيرغ لمواجهة خارج أرضه أمام شالكه الأحد.

وبادر العملاق البافاري بالضغط على منافسه سعياً لتسجيل هدف مبكر، ولكن محاولاته في أول ربع ساعة عن طريق هاري كين وكارل وتوم بيشوف، لم تكن كافية لهز الشباك.

في المقابل، دخل إلفيرسبيرغ أجواء اللقاء بعد 17 دقيقة، عندما سدد دافيد موكوا كرة بيسراه بجوار القائم، وبعدها بدقيقتين سدد زميله نواه دارفيش كرة خارج إطار المرمى.

وتواصلت محاولات بايرن، حيث أضاع كين ودايوت أوباميكانو فرصتين، قبل أن يمر المغربي إسماعيل الصيباري من الجهة اليسرى، ويلعب كرة عرضية، قابلها لينارت كارل بيسراه مباشرة في الشباك، ليتقدم الضيوف.

وهدأ إيقاع اللعب نسبياً حتى سدد الصيباري كرة بجوار القائم في الدقيقة الـ38، بينما سجل كول كامبل هدفاً في شباك جوناس أوربيغ حارس مرمى بايرن في الدقيقة الـ45، لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل ضد دارفيش.

واندفع بايرن هجومياً في الشوط الثاني، وهدد مرمى منافسه بمحاولتين لناثانيل براون وهاري كين.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بهدف عكس سير اللعب، بتسديدة متقنة من موريس كراتنمخاير، استقرت في المقص الأيسر بالدقيقة الـ61.

وبعدها بـ4 دقائق، أسرع فنسنت كومباني مدرب بايرن، لتنشيط صفوف فريقه بـ4 تبديلات دفعة واحدة، بإشراك ألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش وجمال موسيالا ولويس دياز مكان براون وبيشوف وكارل والصيباري.

وبعد نزوله بدقائق قليلة، كاد لويس دياز يسجل هدفاً لولا تصدٍّ مميز من حارس إلفيرسبيرغ، قبل أن يفض هاري كين الاشتباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليتقدم البافاري مجدداً بعد مرور 72 دقيقة.

واحتفل النجم الإنجليزي بأول أهدافه في الدوري الألماني هذا الموسم بعد محاولات ضائعة من زملائه جوسيب ستانيسيتش ومايكل أوليسيه وألكسندر بافلوفيتش.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في آخر ربع ساعة مع خطورة نسبية لبايرن الذي كاد يضيف هدفاً ثالثاً عبر بافلوفيتش وكيميتش الذي تصدى حارس إلفيرسبيرغ لتسديدته في الدقيقة الـ86، بينما لم تكن ردة فعل إلفيرسبيرغ كافية للخروج بنتيجة إيجابية بعد امتداد اللقاء لـ3 دقائق وقتاً بدل ضائع.