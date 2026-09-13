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«البوندسليغا»: كين يقود بايرن ميونيخ لإيقاف صحوة إلفيرسبيرغ

الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ محتفلاً بالفوز على إلفيرسبيرغ (إ.ب.أ)
الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ محتفلاً بالفوز على إلفيرسبيرغ (إ.ب.أ)
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«البوندسليغا»: كين يقود بايرن ميونيخ لإيقاف صحوة إلفيرسبيرغ

الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ محتفلاً بالفوز على إلفيرسبيرغ (إ.ب.أ)
الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ محتفلاً بالفوز على إلفيرسبيرغ (إ.ب.أ)

سجل النجم الإنجليزي هاري كين مهاجم بايرن ميونيخ هدفاً، ليمنح فريقه فوزاً ثميناً على مضيفه إلفيرسبيرغ الصاعد حديثاً للدوري الألماني الممتاز لكرة القدم (البوندسليغا) بنتيجة 2 - 1 ضمن منافسات الجولة الثالثة، الأحد.

وأنهى بايرن ميونيخ حامل اللقب، الشوط الأول متقدماً بهدف لاعبه الشاب لينارت كارل بعد مرور 26 دقيقة من المباراة التي أقيمت على ملعب صغير للغاية، يتسع لنحو 14 ألف متفرج.

وفي الشوط الثاني، أدرك أصحاب الأرض التعادل بهدف موريس كراتينماخر بتسديدة رائعة في الدقيقة الـ61.

لكن هاري كين هداف الدوري الألماني في الموسم الماضي، رجح كفة فريقه بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، استقرت بالشباك في الدقيقة الـ72.

وبهذا الفوز، يتجاوز بايرن ميونيخ كبوة تعادله السلبي مع شالكه في الجولة الماضية، ليرفع رصيده إلى 7 نقاط في المركز الرابع، بينما تلقى إلفيرسبيرغ خسارته الأولى ليتجمد رصيده عند 6 نقاط، ويتراجع إلى المركز السادس.

وفي الجولة المقبلة، يستقبل بايرن ميونيخ ضيفه يونيون برلين الجمعة، على ملعب أليانز أرينا، بينما سيخرج إلفيرسبيرغ لمواجهة خارج أرضه أمام شالكه الأحد.

وبادر العملاق البافاري بالضغط على منافسه سعياً لتسجيل هدف مبكر، ولكن محاولاته في أول ربع ساعة عن طريق هاري كين وكارل وتوم بيشوف، لم تكن كافية لهز الشباك.

في المقابل، دخل إلفيرسبيرغ أجواء اللقاء بعد 17 دقيقة، عندما سدد دافيد موكوا كرة بيسراه بجوار القائم، وبعدها بدقيقتين سدد زميله نواه دارفيش كرة خارج إطار المرمى.

وتواصلت محاولات بايرن، حيث أضاع كين ودايوت أوباميكانو فرصتين، قبل أن يمر المغربي إسماعيل الصيباري من الجهة اليسرى، ويلعب كرة عرضية، قابلها لينارت كارل بيسراه مباشرة في الشباك، ليتقدم الضيوف.

وهدأ إيقاع اللعب نسبياً حتى سدد الصيباري كرة بجوار القائم في الدقيقة الـ38، بينما سجل كول كامبل هدفاً في شباك جوناس أوربيغ حارس مرمى بايرن في الدقيقة الـ45، لكن الحكم أشار إلى وجود تسلل ضد دارفيش.

واندفع بايرن هجومياً في الشوط الثاني، وهدد مرمى منافسه بمحاولتين لناثانيل براون وهاري كين.

لكن أصحاب الأرض أدركوا التعادل بهدف عكس سير اللعب، بتسديدة متقنة من موريس كراتنمخاير، استقرت في المقص الأيسر بالدقيقة الـ61.

وبعدها بـ4 دقائق، أسرع فنسنت كومباني مدرب بايرن، لتنشيط صفوف فريقه بـ4 تبديلات دفعة واحدة، بإشراك ألفونسو ديفيز وجوشوا كيميتش وجمال موسيالا ولويس دياز مكان براون وبيشوف وكارل والصيباري.

وبعد نزوله بدقائق قليلة، كاد لويس دياز يسجل هدفاً لولا تصدٍّ مميز من حارس إلفيرسبيرغ، قبل أن يفض هاري كين الاشتباك بتسديدة قوية من داخل منطقة الجزاء، ليتقدم البافاري مجدداً بعد مرور 72 دقيقة.

واحتفل النجم الإنجليزي بأول أهدافه في الدوري الألماني هذا الموسم بعد محاولات ضائعة من زملائه جوسيب ستانيسيتش ومايكل أوليسيه وألكسندر بافلوفيتش.

وتبادل الفريقان المحاولات الهجومية في آخر ربع ساعة مع خطورة نسبية لبايرن الذي كاد يضيف هدفاً ثالثاً عبر بافلوفيتش وكيميتش الذي تصدى حارس إلفيرسبيرغ لتسديدته في الدقيقة الـ86، بينما لم تكن ردة فعل إلفيرسبيرغ كافية للخروج بنتيجة إيجابية بعد امتداد اللقاء لـ3 دقائق وقتاً بدل ضائع.

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فليك سعيد برباعية البارسا... ويشيد بأديمي

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)
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فليك سعيد برباعية البارسا... ويشيد بأديمي

الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)
الألماني هانزي فليك المدير الفني لفريق برشلونة (د.ب.أ)

أبدى الألماني هانزي فليك، المدير الفني لفريق برشلونة، سعادته بالفوز الكبير الذي حققه الفريق على حساب ليفانتي بنتيجة 4 - 2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة بالدوري الإسباني لكرة القدم.

وقال فليك في تصريحات عقب المباراة: «بدأنا بشكل رائع للغاية، لكننا تراجعنا قليلاً نوعاً ما، احتجنا للعب بهدوء أكبر، أرضية الملعب لم تكن في حالة مثالية وكانت جافة للغاية».

وعن هدف ليفانتي الأول، قال فليك: «أتحمل مسؤولية هذا الهدف، أردنا إجراء تغيير وكان تشافي إسبارت يريد ذلك، لكننا قررنا الانتظار، لكنني سعيد بفوزنا وأننا بدأنا المباراة بطريقة رائعة».

وتحدث فليك عن أداء مواطنه كريم أديمي، الذي سجل الهدف الرابع لبرشلونة في المباراة.

وقال فليك: «لست متفاجئا بأديمي، حينما يكون في كامل تركيزه يكون رائعاً للغاية وهذا ما يجب عليك فعله دائماً كلاعب».

وأضاف: «هذا سبب قرارنا التعاقد معه، أعرفه منذ سنوات، وأعلم ما يمكنه فعله، أنه لاعب مميز ويجب عليه إظهار هذا دائماً».

وتابع: «لا يمكنه أن يتراخى أبداً، عليه أن يتطلع للمضي قدماً وهذا ما أريده منه».

ويتصدر برشلونة ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.

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الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: أوباميانغ يسجل من جديد... ولاكورونيا يتعادل مع خيتافي

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)
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«لا ليغا»: أوباميانغ يسجل من جديد... ولاكورونيا يتعادل مع خيتافي

الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)
الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى خيتافي (إ.ب.أ)

تعادل ديبورتيفو لاكورونيا مع مضيفه خيتافي 1 - 1، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ورفع ديبورتيفو لاكورونيا رصيده إلى 9 نقاط في المركز الخامس، بفارق نقطة خلف إشبيلية الرابع، وبالفارق نفسه خلف ديبورتيفو ألافيس صاحب المركز الثالث.

وعلى الجانب الآخر، رفع خيتافي رصيده إلى 5 نقاط في المركز الرابع عشر.

وتقدم خيتافي في الدقيقة الـ66 عن طريق رامون تيراتس، ثم أدرك ديبورتيفو لاكورونيا التعادل عن طريق الغابوني بيير إيمريك أوباميانغ في الدقيقة الـ78.

وواصل أوباميانغ، لاعب آرسنال وبرشلونة والقادسية ومرسيليا السابق، التسجيل للمباراة الخامسة توالياً، ليصل إلى هدفه الخامس في «الليغا» هذا الموسم، محتلاً المركز الخامس في قائمة الهدافين خلف الرباعي كيليان مبابي لاعب ريال مدريد، وسيرجيو كاميللو لاعب رايو فايكانو، وثنائي برشلونة رافينيا ولامين يامال، ولكل منهم 6 أهداف.

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كاريك مندهشاً: كيف احتُسب هدف هالاند؟

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
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كاريك مندهشاً: كيف احتُسب هدف هالاند؟

مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)
مايكل كاريك مدرب مانشستر يونايتد (رويترز)

أبدى مايكل كاريك، المدير الفني لفريق مانشستر يونايتد، دهشته من احتساب حكم المباراة هدف النرويجي إرلينغ هالاند، لاعب مانشستر سيتي، خلال مباراة الفريقين في الديربي، لكنه رفض أن يتسبب هذا الهدف في تغيير مسار الفريق بأكمله خلال الموسم الحالي.

وتحدى مانشستر سيتي النقص العددي، وواصل انطلاقته الرائعة ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 1 - 0 على مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة العريقة، على ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وعانى مانشستر سيتي، الذي خاض أول ديربي أمام يونايتد من دون المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا منذ 10 أعوام، من النقص العددي في صفوفه، عقب طرد مثير للجدل لنجمه فيل فودين في الدقيقة 23، في أعقاب كرة مشتركة مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هالاند في الدقيقة 60، حيث رفض حكم المباراة احتسابه في بداية الأمر بداعي التسلل حينما استقبل التمريرة التي جاء منها الهدف، قبل أن يعدل عن قراره بعد مراجعة تقنية حكم الفيديو المساعد (فار)، التي أشارت إلى عدم تدخل الأرجنتيني إنزو فيرنانديز، الذي كان في موقف تسلل، خلال تسجيل اللاعب النرويجي الهدف.

وتحدث كاريك عن هدف هالاند في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس» عقب المباراة، حيث قال: «أنا في حيرة من أمري. لقد وضعنا أنظمة وإجراءات محددة للمباريات؛ إذ يوجد أشخاص في غرف المراقبة يتابعون الشاشات لاتخاذ مثل هذه القرارات».

أضاف المدرب الإنجليزي: «الأمر المقلق حقاً هو ما إذا كان هذا هو التفسير الحالي لقوانين كرة القدم، فإذا كان هذا هو المفهوم السائد لعدم التدخل في مجريات اللعب، فهذا يثير قلقي بشدة. إنه تفسير مثير للاستغراب».

وأضاف: «لن يغير هذا القرار مسار الموسم بأكمله، لكنه كان له تأثير كبير في مجريات المباراة. لم يكن ذلك القرار بيدينا اليوم، فالمسؤولية تقع علينا في خلق الفرص، وتسجيل الأهداف بعد ذلك».

أوضح مدرب يونايتد: «لقد أتيحت لنا بعض الفرص، وبالطبع تقع المسؤولية علينا لاستغلالها، لكن اللحظات الحاسمة في مباريات كهذه يكون لها تأثير كبير».

وشدد كاريك: «لقد قدمنا أداءً جيداً في جوانب عديدة، وبدا أننا نتطور ونفرض سيطرتنا تدريجياً على مجريات اللعب، كما شكلنا خطورة واضحة. سوف نستخلص الإيجابيات من مباراة اليوم ونمضي قدماً، لكننا لن نتجاوز الأمر ببساطة أو دون تفكير عميق».

واختتم كاريك حديثه قائلاً: «كان بإمكاننا خلق المزيد من الفرص، وهذا أمر يتعين علينا التعامل معه، لكن الفرصة كانت متاحة بالفعل. هذه هي هزيمتنا الثانية منذ أن توليت المسؤولية، إلا أننا فريق جيد، وسنعود قريباً إلى طريق الانتصارات».

واصل مانشستر يونايتد، الذي عجز عن التتويج باللقب منذ موسم 2012 - 2013، بدايته المحبطة في المسابقة هذا الموسم، بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر، بعدما تكبد خسارتين مقابل فوز وحيد وتعادل واحد.

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