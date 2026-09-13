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«البريميرليغ»: بـ10 لاعبين... مان سيتي يحسم الديربي أمام يونايتد بهدف هالاند

النرويجي إرلينغ هالاند يحتفل بهدف الفوز في «أولد ترافورد» (رويترز)
النرويجي إرلينغ هالاند يحتفل بهدف الفوز في «أولد ترافورد» (رويترز)
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«البريميرليغ»: بـ10 لاعبين... مان سيتي يحسم الديربي أمام يونايتد بهدف هالاند

النرويجي إرلينغ هالاند يحتفل بهدف الفوز في «أولد ترافورد» (رويترز)
النرويجي إرلينغ هالاند يحتفل بهدف الفوز في «أولد ترافورد» (رويترز)

تحدى مانشستر سيتي النقص العددي، وواصل انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً على مضيّفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد.

وحسم سيتي ديربي مدينة مانشستر، عقب فوزه المستحق 1 - 0 على يونايتد، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة العريقة، على ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وعانى مانشستر سيتي الذي خاض أول ديربي أمام يونايتد من دون المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا منذ 10 أعوام، من النقص العددي في صفوفه، عقب طرد مثير للجدل لنجمه فيل فودين في الدقيقة 23، في أعقاب كرة مشتركة مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

فيل فودين يعترض على إشهار البطاقة الحمراء له من حكم اللقاء (أ.ف.ب)

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 60، في حين عجز لاعبو مانشستر يونايتد عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، محتلاً المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف آرسنال (حامل اللقب) الذي يتربع على قمة بنفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، واصل مانشستر يونايتد، الذي عجز عن التتويج باللقب منذ موسم 2012 - 2013، بدايته المحبطة في المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

يُذْكر أن هذا هو الديربي الأول الذي خاضه سيتي تحت قيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي تولى المسؤولية خلفاً لغوارديولا، الذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم الماضي.

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الرياضة كرة القدم الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي مانشستر يونايتد بريطانيا

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الدوري الفرنسي: لانس يتجنّب الهزيمة أمام لومان... وتواصل غياب عبد الحميد

التعادل حسم موقعة لومان ولانس (أ.ف.ب)
التعادل حسم موقعة لومان ولانس (أ.ف.ب)
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الدوري الفرنسي: لانس يتجنّب الهزيمة أمام لومان... وتواصل غياب عبد الحميد

التعادل حسم موقعة لومان ولانس (أ.ف.ب)
التعادل حسم موقعة لومان ولانس (أ.ف.ب)

تجنّب لانس، وصيف بطل الموسم الماضي، الهزيمة في ملعب العائد لومان، وأنقذ نقطة التعادل 2 - 2 الأحد في المرحلة الرابعة من الدوري الفرنسي لكرة القدم.

وفي رابع مباراة له بدوري الكبار الذي غاب عنه منذ 2010، نال لومان نقطته الثالثة بعدما تقدم بهدفين نظيفين على وصيف الموسم الماضي عبر الجزائري عادل بوربعة (32) ولوكا كادولا (44)، قبل أن يرد الضيوف بهدفي السنغالي عبد الله سيما (2+45) والبديل الكرواتي فرانيو إيفانوفيتش (51).

وتواصل غياب الدولي السعودي سعود عبد الحميد عن تشكيلة لانس للمباراة الرابعة توالياً بداعي الإصابة.

وبذلك، تجنّب لانس، القادم من فوز قاتل خارج الديار على سلافيا براغ التشيكي 3 - 2 في لقاء تخلف خلاله مرتين في مستهل مشواره بدوري أبطال أوروبا، هزيمة ثانية توالياً بعد التي تلقاها في المرحلة الماضية على أرضه أمام لوريان (0 - 1)، وثالثة هذا الموسم، رافعاً بذلك رصيده إلى 4 نقاط.

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رياضة كرة القدم الدوري الفرنسي فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

اليابان تُسقط إيران وتُتوَّج بكأس آسيا لكرة الطائرة... وتحجز مقعدها في أولمبياد 2028

منتخب اليابان بطل آسيا للكرة الطائرة (الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة)
منتخب اليابان بطل آسيا للكرة الطائرة (الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة)
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اليابان تُسقط إيران وتُتوَّج بكأس آسيا لكرة الطائرة... وتحجز مقعدها في أولمبياد 2028

منتخب اليابان بطل آسيا للكرة الطائرة (الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة)
منتخب اليابان بطل آسيا للكرة الطائرة (الاتحاد الآسيوي للكرة الطائرة)

تُوِّج المنتخب الياباني بلقب بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال 2026، بعدما فرض تفوقه على نظيره الإيراني وهزمه بثلاثة أشواط دون مقابل، الأحد، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة فوكوكا اليابانية، ليجمع أصحاب الأرض بين الكأس القارية وبطاقة التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028.

وحسم المنتخب الياباني المواجهة بنتائج 25- 21 و26- 24 و25- 23، في مباراة أكد خلالها تفوقه القاري، محافظاً على اللقب الذي دخل البطولة مدافعاً عنه، ومضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجله بوصفه المنتخب الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة الآسيوية.

وحسب «فولي بول وورلد»، منح اللقب اليابان بطاقة آسيا المباشرة إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028، بينما ضمنت المنتخبات الثلاثة الأولى المشاركة في كأس العالم للكرة الطائرة 2027 في بولندا.

ودخل المنتخبان النهائي بسجل خالٍ من الهزائم منذ انطلاق البطولة، ما منح المواجهة أهمية مضاعفة؛ خصوصاً أن الصراع لم يكن على الكأس الآسيوية وحدها؛ بل على أول مقعد آسيوي مباشر في منافسات الكرة الطائرة للرجال في أولمبياد 2028.

وأظهر المنتخب الياباني منذ الشوط الأول قدرته على التحكم في إيقاع المباراة، وحسمه 25- 21، قبل أن يواجه مقاومة إيرانية أكبر في الشوط الثاني الذي امتد إلى النقاط الحاسمة، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في إنهائه 26- 24. واستمرت المنافسة في الشوط الثالث، قبل أن تنهي اليابان المواجهة عند 25- 23، وتحسم النهائي دون الحاجة إلى شوط رابع.

وكان المنتخب الياباني قد بلغ المباراة النهائية بعد عرض قوي أمام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، أنهاه بثلاثة أشواط نظيفة، وبنتائج 25- 13 و25- 11 و25- 14، في حين احتاج المنتخب الإيراني إلى 4 أشواط لتجاوز أستراليا 3- 1، بنتائج 25- 21 و17- 25 و25- 17 و25- 22.

وجاء تتويج اليابان في ختام بطولة استمرت 10 أيام بمشاركة 12 منتخباً، وُزعت على 3 مجموعات؛ إذ ضمت الأولى اليابان وأستراليا والبحرين وعمان، والثانية إيران والصين والهند ونيوزيلندا، بينما ضمت الثالثة كوريا الجنوبية وقطر وتايلاند وتايبيه الصينية. وتأهل 8 منتخبات إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن ينحصر السباق على اللقب بين أبرز القوى التقليدية في القارة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في انتزاع الميدالية البرونزية، ليكمل عقد المنتخبات الآسيوية الثلاثة المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2027 إلى جانب اليابان وإيران.

⁠ويعزز اللقب الجديد مكانة اليابان التاريخية في الكرة الطائرة الآسيوية؛ إذ دخلت البطولة وهي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، علماً بأنها المنتخب الآسيوي الوحيد الذي سبق له الفوز بذهبية الكرة الطائرة للرجال في الألعاب الأولمبية، عندما تُوج بطلاً في ميونيخ عام 1972.

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الرياضة أولمبياد اليابان
الرياضة رياضة عالمية

«لا ليغا»: برشلونة يحلِّق في الصدارة برباعية في ليفانتي

فرحة لاعبي برشلونة وحسرة لاعبي ليفانتي (أ.ب)
فرحة لاعبي برشلونة وحسرة لاعبي ليفانتي (أ.ب)
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«لا ليغا»: برشلونة يحلِّق في الصدارة برباعية في ليفانتي

فرحة لاعبي برشلونة وحسرة لاعبي ليفانتي (أ.ب)
فرحة لاعبي برشلونة وحسرة لاعبي ليفانتي (أ.ب)

عزَّز برشلونة صدارته لترتيب الدوري الإسباني لكرة القدم، وذلك بعد فوزه على مضيِّفه ليفانتي 4-2، الأحد، ضمن منافسات الجولة الخامسة من المسابقة.

ورفع برشلونة رصيده إلى 15 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 3 نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني، والذي فاز السبت على رايو فاييكانو 4-1، ضمن منافسات الجولة ذاتها.

على الجانب الآخر، تجمَّد رصيد ليفانتي عند 5 نقاط في المركز الثالث عشر.

وتقدم برشلونة في الدقيقة الخامسة عن طريق تشافي إسبارت، ثم أضاف زميله لامين يامال الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وفي الدقيقة 48 عاد يامال ليضيف الهدف الثاني له والثالث لبرشلونة من ضربة جزاء، ثم سجل ليفانتي هدف تقليص الفارق في الدقيقة 79 عن طريق إيفان روميرو.

وسجل ليفانتي هدفاً ثانياً في الدقيقة 88 عن طريق روجر روكي، غير أن برشلونة نجح في إضافة الهدف الرابع عن طريق كريم أديمي، في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني.

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