«البريميرليغ»: بـ10 لاعبين... مان سيتي يحسم الديربي أمام يونايتد بهدف هالاند

تحدى مانشستر سيتي النقص العددي، وواصل انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً على مضيّفه وجاره اللدود مانشستر يونايتد.

وحسم سيتي ديربي مدينة مانشستر، عقب فوزه المستحق 1 - 0 على يونايتد، الأحد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة العريقة، على ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وعانى مانشستر سيتي الذي خاض أول ديربي أمام يونايتد من دون المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا منذ 10 أعوام، من النقص العددي في صفوفه، عقب طرد مثير للجدل لنجمه فيل فودين في الدقيقة 23، في أعقاب كرة مشتركة مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

فيل فودين يعترض على إشهار البطاقة الحمراء له من حكم اللقاء (أ.ف.ب)

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق النجم النرويجي إرلينغ هالاند في الدقيقة 60، في حين عجز لاعبو مانشستر يونايتد عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء.

بتلك النتيجة، ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، محتلاً المركز الثاني، بفارق الأهداف خلف آرسنال (حامل اللقب) الذي يتربع على قمة بنفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، واصل مانشستر يونايتد، الذي عجز عن التتويج باللقب منذ موسم 2012 - 2013، بدايته المحبطة في المسابقة، بعدما تجمد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.

يُذْكر أن هذا هو الديربي الأول الذي خاضه سيتي تحت قيادة مديره الفني الإيطالي إنزو ماريسكا، الذي تولى المسؤولية خلفاً لغوارديولا، الذي رحل عن منصبه بنهاية الموسم الماضي.