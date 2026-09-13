هالاند: دوناروما يشبه «الذئب»

أعرب إرلينغ هالاند، نجم فريق مانشستر سيتي، عن سعادته بفوز فريقه على جاره اللدود ومضيّفه مانشستر يونايتد، رغم النقص العددي الذي عانى منه ناديه خلال اللقاء، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن زميله الإيطالي جيانلويجي دوناروما، حارس مرمى الفريق، يشبه «الذئب».

وتحدى مانشستر سيتي النقص العددي، وواصل انطلاقته الرائعة في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، بعدما حقق انتصاراً ثميناً ومستحقاً 1/ صفر على مانشستر يونايتد، في قمة مباريات المرحلة الرابعة للمسابقة العريقة، على ملعب «أولد ترافورد»، معقل الفريق الملقب بـ«الشياطين الحمر».

وعانى مانشستر سيتي، الذي خاض أول ديربي أمام يونايتد من دون المدرب الإسباني جوسيب غوارديولا منذ 10 أعوام، من النقص العددي في صفوفه، عقب طرد مثير للجدل لنجمه فيل فودين في الدقيقة 23، في أعقاب كرة مشتركة مع برونو فيرنانديز، لاعب مانشستر يونايتد.

وجاء هدف المباراة الوحيد عن طريق هالاند في الدقيقة 60، في حين عجز لاعبو مانشستر يونايتد عن إدراك التعادل خلال الوقت المتبقي من اللقاء، لا سيما بعد تألق دوناروما، الذي تصدى باقتدار لانفراد من الكاميروني بريان مبيومو، لاعب يونايتد، في الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للقاء.

وقال النجم النرويجي عقب المباراة في تصريحات لشبكة «سكاي سبورتس»: «إنها تجربة جديدة بالنسبة لي أن أحقق الفوز ونحن نلعب بعشرة لاعبين. إنه أمر مذهل بصراحة».

وتحدث هالاند عن التصدي المذهل الذي قام به دوناروما ليحرم مبيومو من تسجيل هدف التعادل، فقال: «وجود هذا (الذئب) في حراسة المرمى يمنحك ثقة كبيرة؛ فهو يشبه الذئب نوعاً ما. إنه شخص مجنون، لكنه أيضاً لاعب يحسم المباريات».

بتلك النتيجة ارتفع رصيد مانشستر سيتي، الساعي لاستعادة اللقب الغائب عن خزائنه في الموسمين الماضيين، إلى 12 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، عقب فوزه في جميع مبارياته الأربع الأولى بالمسابقة هذا الموسم، محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف خلف آرسنال (حامل اللقب) الذي يتربع على القمة بنفس الرصيد من النقاط.

في المقابل، واصل مانشستر يونايتد، الذي عجز عن التتويج باللقب منذ موسم 2012/ 2013، بدايته المحبطة في المسابقة، بعدما تجمّد رصيده عند 4 نقاط في المركز الثالث عشر.