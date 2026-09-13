فتحي الجبال: نرغب في تحسين نتائج «القوة الجوية» في النخبة

أعرب فتحي الجبال، المدير الفني لفريق القوة الجوية العراقي، عن أمله في تحقيق فريقه انطلاقة جيدة ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم، حينما يحل ضيفاً على فريق نفيتشي الأوزبكي، مشيراً إلى أنه يرغب في تحسن نتائج الفريق خلال مشاركته بالمسابقة.

ويلتقي القوة الجوية مع مضيّفه نفيتشي، الاثنين، في الجولة الافتتاحية في منافسات منطقة الغرب بالمسابقة القارية، على ملعب الاستقلال في فيرجانا، حيث يعاني الفريق العراقي من بدايته الباهتة بالدوري المحلي، هذا الموسم، حيث يقبع في المركز الثالث عشر برصيد 7 نقاط، بعد خوضه مبارياته السبع الأولى بالبطولة، التي تُوج بلقبها في الموسم الماضي.

وقال الجبال في المؤتمر الصحافي الذي عقده، الأحد، للحديث عن مباراة الغد: «تلقينا ترحيباً حاراً من نادي نفيتشي الذي وفر لنا ملعبه، ونشكره كثيراً على ذلك».

أضاف المدرب التونسي: «لم نبدأ الدوري العراقي بصورة جيدة، هذا الموسم، ونريد تحسين نتائجنا في هذه البطولة، ونعتقد أننا سنتمكن من إسعاد جماهيرنا غداً».

أوضح الجبال: «تابعنا فريق نفيتشي جيداً، وقمنا بتحليل لاعبيه بصورة فردية، وهذا أمر طبيعي تقوم به جميع الأندية قبل مواجهة منافسيها. جميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة تتمتع بمستوى جيد للغاية، وسيكون الحصول على النقاط الثلاث خارج ملعبنا أمراً هاماً للغاية بالنسبة لنا».

وأشار مدرب القوة الجوية: «الاتحاد العراقي لكرة القدم لم يوافق على طلبنا بتأجيل مباراة الزوراء بالدوري المحلي؛ ولذلك وصلنا إلى أوزبكستان على 3 دفعات، لكن هذا الأمر لن يؤثر إطلاقاً على مستوانا في اللقاء، وسوف نبذل أقصى الجهد داخل الملعب».

وشدد الجبال: «نفيتشي فريق قوي مثل بقية منافسينا، ولا يمكنني القول إن هناك فريقاً أقوى من الآخر، فجميع الفرق المشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة قوية حقاً».

وتابع: «نعاني من غيابات كثيرة. نفتقد عدداً كبيراً من لاعبينا غداً، لكن ذلك لا يمكن أن يكون عذراً بالنسبة لنا. سنبذل قصارى جهدنا، وأعتقد أن لدينا لاعبين قادرين على تعويض الغائبين».

واختتم الجبال تصريحاته قائلاً: «نعلم أن نفيتشي قام بتسجيل مدافع برازيلي ولاعب وسط مهاجم لتدعيم صفوفه في البطولة، كما ندرك أن قيمة المنافس السوقية تبلغ 3 أضعاف قيمة فريقنا. إن لديهم عدداً كبيراً من اللاعبين الجيدين، لكن فريقي يضم أيضاً لاعبين مميزين، ونحن لا نخشاهم، جميع الأمور سوف يتم حسمها داخل الملعب».