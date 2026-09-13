مدرب شباب الأهلي: نسعى لتقديم الأفضل أمام تراكتور

قال البرازيلي أندريه جاردين، المدير الفني لفريق شباب الأهلي الإماراتي، إن فريقه لديه الطموح والإمكانات اللازمة لتحقيق أداء أفضل له في دوري أبطال آسيا للنخبة لكرة القدم.

ويلتقي شباب الأهلي مع تراكتور الإيراني، الاثنين، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري بالمسابقة، الذي وصل إلى الدور قبل النهائي من المسابقة في الموسم الماضي، قبل أن يخسر أمام ماتشيدا زلفيا الياباني.

وقال جاردين، في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة، إن تقييم أداء الفريق في هذه المرحلة المبكرة من الموسم ليس صحيحاً، مشيراً إلى وجود العديد من الإصابات في الفريق، ومؤكداً جاهزية شباب الأهلي لمواجهة تراكتور.

وأضاف مدرب شباب الأهلي أن فريقه قدَّم أداءً قوياً في أول ثلاث مباريات له في الموسم الحالي من بطولة الدوري الإماراتي، قبل أن يخسر مباراة ويتعادل في الأخرى.

وتابع أنه من المبكر جداً إصدار الأحكام على الفريق، مشيراً إلى أنه وجهازه المعاون اضطروا إلى إعادة التفكير في شكل الفريق ككل بسبب كثرة الإصابات، مؤكداً أن تلك الأمور تتسبب في اختلالات طبيعية للغاية وهي جزء من الموسم الطويل.

وأوضح المدرب البرازيلي أن الفريق بحاجة إلى بعض الحظ في اللحظات الحاسمة بالمباريات التي يخوضها حتى يتم ترجمة المستويات الجيدة إلى نتائج.

وقال جاردين إن طموحات فريقه تتجاوز مجرد الحصول على بطولة واحدة، مؤكداً أن شباب الأهلي سيعمل بقوة من أجل الوصول إلى المكانة التي تليق به.

من جانبه قال يحيى الغساني، لاعب الفريق، إن شباب الأهلي يعمل بصورة مستمرة من أجل تطوير مستواه والاستعداد للمباريات المهمة في الموسم الحالي.

وأضاف أن مواجهة تراكتور لن تكون سهلة على الإطلاق، خصوصاً أن المنافس قوي للغاية وسبق لشباب الأهلي أن واجهه، مشيراً إلى حاجة فريقه إلى التركيز المستمر والعمل على معالجة الأخطاء.