فيسينغ: عوار جاهز للآسيوية... وضغط المباريات «طبيعي»

أكد الألماني ينز فيسينغ، مدرب الاتحاد، جاهزية فريقه لمواجهة الشمال القطري، الاثنين، في افتتاح مشواره ضمن منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، مشيراً إلى أن الفريق يتعامل مع ضغط المباريات باعتباره جزءاً من جدول الموسم.

وقال فيسينغ خلال المؤتمر الصحافي: «شكراً على الترحيب، نحن سعداء بالوجود هنا ومستعدون للمواجهة في هذه البطولة».

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول خوض الاتحاد مباراته العاشرة خلال 32 يوماً، وما إذا كان هذا الضغط أمراً طبيعياً مع بداية الموسم وتأثيراته على الفريق، قال فيسينغ: «هذا هو الجدول ويجب أن نحترمه، أنا سعيد بالوجود هنا، وهدفنا تحقيق الانتصار، فهذا هو عملنا».

وحول المرونة التي أظهرها في التعامل مع مختلف الظروف، ومدى أهميتها في العقلية التي يسعى إلى ترسيخها داخل الفريق، أوضح: «في نهاية الأمر نحن نستعد لمختلف الظروف، ونلعب في بطولة دولية تختلف عن الدوري، ولدينا خيارات عديدة في مواجهة الغد وسنكون مستعدين».

وعن خبرته الآسيوية السابقة، بعد تحقيقه لقب دوري أبطال آسيا مع غامبا أوساكا، وكيف يمكنه نقل تلك الخبرة إلى لاعبي الاتحاد، قال: «خلال الـ30 سنة الماضية اكتسبت الكثير من الخبرات، وكل خبرة في أي مكان تساعدني في المستقبل على تأدية عملي بأفضل شكل ممكن».

وكشف مدرب الاتحاد عن جاهزية حسام عوار للمواجهة، قائلاً: «حسام عوار موجود معنا، وهو جاهز للمباراة».

وعن اختلاف عدد اللاعبين الأجانب المسموح بإشراكهم في البطولة الآسيوية مقارنة بالدوري السعودي، إلى جانب إقامة المباراة على ملعب مكيف، قال فيسينغ: «لا أتعامل مع الأمر من زاوية عدد اللاعبين الأجانب الذين أستطيع إشراكهم، أنا سعيد بما يقدمه جميع اللاعبين».

وأضاف بشأن تجربة اللعب في ملعب مكيف: «لم ألعب سابقاً في ملاعب مكيفة؛ لذلك سنخوض التجربة ثم نقيمها».