اليابان تُسقط إيران وتُتوَّج بكأس آسيا لكرة الطائرة... وتحجز مقعدها في أولمبياد 2028

تُوِّج المنتخب الياباني بلقب بطولة آسيا للكرة الطائرة للرجال 2026، بعدما فرض تفوقه على نظيره الإيراني وهزمه بثلاثة أشواط دون مقابل، الأحد، في المباراة النهائية التي احتضنتها مدينة فوكوكا اليابانية، ليجمع أصحاب الأرض بين الكأس القارية وبطاقة التأهل المباشر إلى دورة الألعاب الأولمبية في لوس أنجليس 2028.

وحسم المنتخب الياباني المواجهة بنتائج 25- 21 و26- 24 و25- 23، في مباراة أكد خلالها تفوقه القاري، محافظاً على اللقب الذي دخل البطولة مدافعاً عنه، ومضيفاً إنجازاً جديداً إلى سجله بوصفه المنتخب الأكثر تتويجاً في تاريخ البطولة الآسيوية.

وحسب «فولي بول وورلد»، منح اللقب اليابان بطاقة آسيا المباشرة إلى أولمبياد لوس أنجليس 2028، بينما ضمنت المنتخبات الثلاثة الأولى المشاركة في كأس العالم للكرة الطائرة 2027 في بولندا.

ودخل المنتخبان النهائي بسجل خالٍ من الهزائم منذ انطلاق البطولة، ما منح المواجهة أهمية مضاعفة؛ خصوصاً أن الصراع لم يكن على الكأس الآسيوية وحدها؛ بل على أول مقعد آسيوي مباشر في منافسات الكرة الطائرة للرجال في أولمبياد 2028.

وأظهر المنتخب الياباني منذ الشوط الأول قدرته على التحكم في إيقاع المباراة، وحسمه 25- 21، قبل أن يواجه مقاومة إيرانية أكبر في الشوط الثاني الذي امتد إلى النقاط الحاسمة، إلا أن أصحاب الأرض نجحوا في إنهائه 26- 24. واستمرت المنافسة في الشوط الثالث، قبل أن تنهي اليابان المواجهة عند 25- 23، وتحسم النهائي دون الحاجة إلى شوط رابع.

وكان المنتخب الياباني قد بلغ المباراة النهائية بعد عرض قوي أمام كوريا الجنوبية في نصف النهائي، أنهاه بثلاثة أشواط نظيفة، وبنتائج 25- 13 و25- 11 و25- 14، في حين احتاج المنتخب الإيراني إلى 4 أشواط لتجاوز أستراليا 3- 1، بنتائج 25- 21 و17- 25 و25- 17 و25- 22.

وجاء تتويج اليابان في ختام بطولة استمرت 10 أيام بمشاركة 12 منتخباً، وُزعت على 3 مجموعات؛ إذ ضمت الأولى اليابان وأستراليا والبحرين وعمان، والثانية إيران والصين والهند ونيوزيلندا، بينما ضمت الثالثة كوريا الجنوبية وقطر وتايلاند وتايبيه الصينية. وتأهل 8 منتخبات إلى الأدوار الإقصائية، قبل أن ينحصر السباق على اللقب بين أبرز القوى التقليدية في القارة.

وفي مباراة تحديد المركز الثالث، نجح المنتخب الكوري الجنوبي في انتزاع الميدالية البرونزية، ليكمل عقد المنتخبات الآسيوية الثلاثة المتأهلة مباشرة إلى كأس العالم 2027 إلى جانب اليابان وإيران.

⁠ويعزز اللقب الجديد مكانة اليابان التاريخية في الكرة الطائرة الآسيوية؛ إذ دخلت البطولة وهي صاحبة الرقم القياسي في عدد مرات التتويج، علماً بأنها المنتخب الآسيوي الوحيد الذي سبق له الفوز بذهبية الكرة الطائرة للرجال في الألعاب الأولمبية، عندما تُوج بطلاً في ميونيخ عام 1972.