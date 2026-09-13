العطوي بعد الخسارة من نيوم: لا أخشى الإقالة!

أكد خالد العطوي، مدرب الفتح، أنه لا يخشى أي قرارات يمكن أن تتخذها إدارة ناديه، ومنها إقالته من قيادة الفريق خلال فترة التوقف، بعد البداية المتواضعة في بطولة الدوري السعودي للمحترفين.جاء ذلك في المؤتمر الصحافي الذي عقده بعد الخسارة الجديدة التي تعرض لها الفتح أمام نيوم بأربعة أهداف لهدفين.وقال العطوي: «أنا مدرب محترف ولا أخشى الإقالة، نحتاج الاستمرارية في العمل من أجل تحسين النتائج». وعن المباراة، قال «مباراة متكافئة بين الطرفين، لم يكن التوفيق حليفنا، الحكام أفضل منا في القانون بخصوص اليد».‏وزاد بالقول: «ثالث مباراة نخسر نقاطها بسبب أخطاء تحكيمية لا نعلم هل هي صحيحة أم خاطئة، أشكر اللاعبين وتفاصيل بسيطة بسببها خسرنا». ‏

وحول الأثر السلبي لرحيل بعض اللاعبين في الفريق خلال الصيف الحالي مثل محمد الصرنوخ ونايف عيسى وفارغارس وبن دبكة، رد العطوي بالقول: «الفريق في طور البناء، نطمح للأفضل، فريقنا جديد ونأمل في تحسن النتائج والانتصارات خلال الجولات القادمة».