ديميرال: طالبت بتغيير زكريا فوجدت نفسي على الدكة

أبدى التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، سعادته بتأهل فريقه إلى الدور المقبل في بطولة كأس القارات، مشيراً إلى أن الظروف المناخية في جدة صعّبت المواجهة، فيما كشف عن حقيقة ما دار في لقطة التبديل التي أثارت الجدل، مؤكداً أنها لم تكن سوى «سوء تفاهم».

وقال ديميرال: الأجواء في جدة اليوم كانت حارة جداً مع رطوبة مرتفعة، لكننا قدمنا كل ما لدينا داخل الملعب. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الفوز بهدف دون رد كان كافياً، ونحن سعداء جداً.

وكشف ديميرال حقيقة ما حدث في لقطة التبديل، قائلاً: لم يحدث شيء، كان مجرد سوء تفاهم، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم. لم يكن خطأ، وإنما سوء تفاهم.

وأوضح: كنت أشير إلى ضرورة تبديل زكريا، لأنه كان يشعر بآلام في العضلة الخلفية، لكنهم فهموا أنني أطلب استبدالي. لا توجد مشكلة، مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم.

️| ميريح ديميرال لاعب #الأهلي لوسائل الإعلام:«الأجواء كانت صعبة بسبب الحرارة والرطوبة، لكننا قدمنا كل ما لدينا وحققنا الأهم بالتأهل. ما حدث في لقطة التبديل مجرد سوء تفاهم؛ كنت أطلب تبديل زكريا بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية، وفُهم أنني أطلب استبدالي».وأضاف: «نمثل... pic.twitter.com/C3KIzHy1UG — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) August 26, 2026

وشدد مدافع الأهلي على أن الأهم هو الانتصار، قائلاً: لا توجد مشكلة، فزنا بهدف دون رد، وهذا هو الأمر المهم، بل الأهم بالنسبة لنا، وكذلك بالنسبة إلى الشعب السعودي؛ لأننا نمثل البلد، ولذلك كان الفوز مهماً للغاية.

وعن بداية الأهلي هذا الموسم، قال ديميرال: نحن في وضع جيد، ونقدم مستويات جيدة، وفزنا بجميع مبارياتنا، لذلك نحن سعداء. بالطبع ما زلنا بحاجة إلى الوقت، لكننا سعداء لأننا نحقق الانتصارات ونخرج بشباك نظيفة، والحمد لله.

وعن مستواه داخل الملعب، قال: أحاول تقديم أفضل ما لدي، والجماهير ترى كل شيء. دائماً أحاول أن أعطي كل ما أملك داخل الملعب من أجل النادي، وإن شاء الله نستمر بهذه الطريقة.

ووجّه ديميرال رسالة إلى جماهير الأهلي بعد حالة الغضب التي صاحبت تغيير المدرب ورحيل بعض اللاعبين، قائلاً: هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لكن كما قلت، نحن هنا حتى النهاية. الجماهير دائماً تدعمنا حتى النهاية، ونحن أيضاً نقدم كل ما لدينا من أجلهم، لذلك لا داعي للقلق... نحن هنا.