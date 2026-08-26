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الرياضة رياضة سعودية

بوسيتش: الروح الجماعية أنقذت الأهلي... وغضبي مجرد «سوء فهم»

بوسيتش يركل قارورة المياه غاضبا في موقف فسره بسوء الفهم (رويترز)
بوسيتش يركل قارورة المياه غاضبا في موقف فسره بسوء الفهم (رويترز)
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بوسيتش: الروح الجماعية أنقذت الأهلي... وغضبي مجرد «سوء فهم»

بوسيتش يركل قارورة المياه غاضبا في موقف فسره بسوء الفهم (رويترز)
بوسيتش يركل قارورة المياه غاضبا في موقف فسره بسوء الفهم (رويترز)

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، رضاه التام عن أداء لاعبيه عقب الفوز على أوكلاند بهدف دون مقابل في كأس القارات، مؤكداً أن الروح الجماعية وتنفيذ اللاعبين للتعليمات كانا من أبرز عوامل الانتصار.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: واجهنا اليوم تحديات مختلفة أمام فريق قوي، لكن بروحنا الجماعية والمجهود الكبير تمكنا من تحقيق الفوز. ميندي نجح أيضاً في إنقاذنا، لكننا كمجموعة كنا مميزين في جميع الجوانب.

وأضاف: أنا سعيد جداً بجميع اللاعبين الذين أشرف عليهم، وفيما يتعلق بفترة سوق الانتقالات فنحن لا نعرف بشكل مؤكد ما سيحدث مستقبلاً، وتركيزنا ينصب على الاستعداد لكل مباراة وفق الخطة التي تناسب الفريق والمنافس.

وعن اللقطة التي ظهرت أثناء أحد التبديلات، نفى مدرب الأهلي وجود أي خلاف أو حالة استياء، موضحاً: لم تكن هناك أي مشكلة أو استياء بسبب التبديل، ما حدث كان مجرد سوء فهم.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أبرز نقاط القوة في الفريق والجوانب الفنية التي لا تزال بحاجة إلى العمل والتطوير، قال بوسيتش: أنا سعيد جداً بالفريق واللاعبين. بالطبع هناك دائماً مساحة للتطور والتحسن، لكنني سعيد جداً بما يقدمه اللاعبون في الوقت الحالي.

وتابع: اليوم شاهدنا أثر التدريبات وتأقلم اللاعبين مع الأفكار الفنية التي نعمل عليها، وهذا العمل بدأ يظهر شيئاً فشيئاً داخل الملعب. أبارك للفريق هذا الفوز.

وأكد بوسيتش أن جاهزية لاعبيه ساعدت في تنفيذ المطلوب منهم، وقال: اللاعبون أظهروا جاهزية وقابلية كبيرة ونفذوا كل ما طلبناه منهم، وأكرر أنني راضٍ تماماً عن أدائهم.

وعن مواجهة صن داونز، أوضح مدرب الأهلي أنه تابع المنافس، لكنه يفضل التعامل مع مشوار فريقه خطوة بخطوة، وقال: شاهدت أداء صن داونز، لكن تركيزي الآن على المباراة المقبلة، وسنتعامل مع كل مواجهة في إطار خاص.

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النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات السعودية

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محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
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محمد عبدالرحمن: فرق بين بوسيتش ويايسله

مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)
مواجهة ساخنة جمعت الأهلي وأوكلاند في جدة (تصوير: علي خمج)

أكد محمد عبد الرحمن، لاعب الأهلي، أن فريقه نجح في تطبيق التعليمات الفنية المطلوبة خلال مواجهة أوكلاند، مشيراً إلى أن ارتفاع درجات الحرارة فرض على اللاعبين التعامل بشكل مختلف مع مجريات المباراة.

وقال محمد عبد الرحمن في حديثه لوسائل الإعلام عقب المباراة: بسبب حرارة الأجواء حاولنا الاستحواذ على الكرة بصورة أكبر، حتى لا نبذل جهداً بدنياً مضاعفاً خلال المباراة.

وعن تفاهمه مع ترينكاو، قال: هناك تفاهم بيني وبين ترينكاو، وهذا الأمر بدأ منذ فترة المعسكر والعمل الذي خضناه معاً.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول مدى انسجام اللاعبين مع تكتيك المدرب مارينو بوسيتش، أوضح: نعم، في مباراة اليوم طبقنا ما طلبه منا المدرب، ونجحنا في تحقيق نتيجة إيجابية.

وعن الفارق بين المدرب السابق ماتياس يايسله والمدرب الحالي بوسيتش، قال محمد عبد الرحمن: بالتأكيد هناك اختلاف، فلكل مدرب تكتيكه وأسلوبه الخاص في العمل.

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النادي الأهلي السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

جمهور الأهلي يكسر «العين»... ويصنع التاريخ في كأس القارات

جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)
جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)
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جمهور الأهلي يكسر «العين»... ويصنع التاريخ في كأس القارات

جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)
جماهير الأهلي وحضور تاريخي أمام أوكلاند (رويترز)

سجّل جمهور النادي الأهلي حضورًا استثنائيًا في كأس القارات للأندية، بعدما صنع أجواء صاخبة تاريخية خلال مواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي، ضمن الدور الأول من البطولة.

وشهدت المباراة حضور 46 ألف و628 متفرجا، ليصبح الرقم الأكبر في تاريخ مباريات الدور الأول من كأس القارات للأندية بنظامها الجديد، في مشهد عكس الحضور الجماهيري الكبير الذي يحظى به الأهلي.

وتفوق الرقم الأهلاوي بفارق كبير على الحضور الذي شهدته مواجهة العين الإماراتي وأوكلاند سيتي في الدور الأول من نسخة 2024، والتي حضرها نحو 25 ألف متفرج.

وأثبتت جماهير الأهلي مجددًا أنها إحدى أبرز علامات الحضور الجماهيري في كرة القدم السعودية، بعدما رسمت لوحة جماهيرية مميزة، وأسهمت في منح مواجهة بطل آسيا وأوكلاند سيتي طابعًا استثنائيًا يليق بالحدث العالمي.

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النادي الأهلي السعودي بطولة كأس القارات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

ديميرال: طالبت بتغيير زكريا فوجدت نفسي على الدكة

ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)
ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)
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ديميرال: طالبت بتغيير زكريا فوجدت نفسي على الدكة

ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)
ديميرال بعد تغييره بالخطأ أثناء المباراة (نصوير: محمد المانع)

أبدى التركي ميريح ديميرال، مدافع الأهلي، سعادته بتأهل فريقه إلى الدور المقبل في بطولة كأس القارات، مشيراً إلى أن الظروف المناخية في جدة صعّبت المواجهة، فيما كشف عن حقيقة ما دار في لقطة التبديل التي أثارت الجدل، مؤكداً أنها لم تكن سوى «سوء تفاهم».

وقال ديميرال: الأجواء في جدة اليوم كانت حارة جداً مع رطوبة مرتفعة، لكننا قدمنا كل ما لدينا داخل الملعب. كان بإمكاننا تسجيل المزيد من الأهداف، لكن الفوز بهدف دون رد كان كافياً، ونحن سعداء جداً.

وكشف ديميرال حقيقة ما حدث في لقطة التبديل، قائلاً: لم يحدث شيء، كان مجرد سوء تفاهم، وهذا أمر طبيعي في كرة القدم. لم يكن خطأ، وإنما سوء تفاهم.

وأوضح: كنت أشير إلى ضرورة تبديل زكريا، لأنه كان يشعر بآلام في العضلة الخلفية، لكنهم فهموا أنني أطلب استبدالي. لا توجد مشكلة، مثل هذه الأمور تحدث في كرة القدم.

وشدد مدافع الأهلي على أن الأهم هو الانتصار، قائلاً: لا توجد مشكلة، فزنا بهدف دون رد، وهذا هو الأمر المهم، بل الأهم بالنسبة لنا، وكذلك بالنسبة إلى الشعب السعودي؛ لأننا نمثل البلد، ولذلك كان الفوز مهماً للغاية.

وعن بداية الأهلي هذا الموسم، قال ديميرال: نحن في وضع جيد، ونقدم مستويات جيدة، وفزنا بجميع مبارياتنا، لذلك نحن سعداء. بالطبع ما زلنا بحاجة إلى الوقت، لكننا سعداء لأننا نحقق الانتصارات ونخرج بشباك نظيفة، والحمد لله.

وعن مستواه داخل الملعب، قال: أحاول تقديم أفضل ما لدي، والجماهير ترى كل شيء. دائماً أحاول أن أعطي كل ما أملك داخل الملعب من أجل النادي، وإن شاء الله نستمر بهذه الطريقة.

ووجّه ديميرال رسالة إلى جماهير الأهلي بعد حالة الغضب التي صاحبت تغيير المدرب ورحيل بعض اللاعبين، قائلاً: هذه الأمور تحدث في كرة القدم، لكن كما قلت، نحن هنا حتى النهاية. الجماهير دائماً تدعمنا حتى النهاية، ونحن أيضاً نقدم كل ما لدينا من أجلهم، لذلك لا داعي للقلق... نحن هنا.

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