بوسيتش: الروح الجماعية أنقذت الأهلي... وغضبي مجرد «سوء فهم»

أبدى الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الأهلي، رضاه التام عن أداء لاعبيه عقب الفوز على أوكلاند بهدف دون مقابل في كأس القارات، مؤكداً أن الروح الجماعية وتنفيذ اللاعبين للتعليمات كانا من أبرز عوامل الانتصار.

وقال بوسيتش في المؤتمر الصحافي عقب المباراة: واجهنا اليوم تحديات مختلفة أمام فريق قوي، لكن بروحنا الجماعية والمجهود الكبير تمكنا من تحقيق الفوز. ميندي نجح أيضاً في إنقاذنا، لكننا كمجموعة كنا مميزين في جميع الجوانب.

وأضاف: أنا سعيد جداً بجميع اللاعبين الذين أشرف عليهم، وفيما يتعلق بفترة سوق الانتقالات فنحن لا نعرف بشكل مؤكد ما سيحدث مستقبلاً، وتركيزنا ينصب على الاستعداد لكل مباراة وفق الخطة التي تناسب الفريق والمنافس.

وعن اللقطة التي ظهرت أثناء أحد التبديلات، نفى مدرب الأهلي وجود أي خلاف أو حالة استياء، موضحاً: لم تكن هناك أي مشكلة أو استياء بسبب التبديل، ما حدث كان مجرد سوء فهم.

ورداً على سؤال «الشرق الأوسط» حول أبرز نقاط القوة في الفريق والجوانب الفنية التي لا تزال بحاجة إلى العمل والتطوير، قال بوسيتش: أنا سعيد جداً بالفريق واللاعبين. بالطبع هناك دائماً مساحة للتطور والتحسن، لكنني سعيد جداً بما يقدمه اللاعبون في الوقت الحالي.

وتابع: اليوم شاهدنا أثر التدريبات وتأقلم اللاعبين مع الأفكار الفنية التي نعمل عليها، وهذا العمل بدأ يظهر شيئاً فشيئاً داخل الملعب. أبارك للفريق هذا الفوز.

وأكد بوسيتش أن جاهزية لاعبيه ساعدت في تنفيذ المطلوب منهم، وقال: اللاعبون أظهروا جاهزية وقابلية كبيرة ونفذوا كل ما طلبناه منهم، وأكرر أنني راضٍ تماماً عن أدائهم.

وعن مواجهة صن داونز، أوضح مدرب الأهلي أنه تابع المنافس، لكنه يفضل التعامل مع مشوار فريقه خطوة بخطوة، وقال: شاهدت أداء صن داونز، لكن تركيزي الآن على المباراة المقبلة، وسنتعامل مع كل مواجهة في إطار خاص.