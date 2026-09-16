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الرياضة رياضة سعودية

مندوبو السفارة السعودية يرافقون الأهلي إلى بريتوريا

صالح أبو الشامات لحظة وصوله مع البعثة الأهلاوية إلى مطار جوهانسبرغ (موقع النادي)
صالح أبو الشامات لحظة وصوله مع البعثة الأهلاوية إلى مطار جوهانسبرغ (موقع النادي)
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مندوبو السفارة السعودية يرافقون الأهلي إلى بريتوريا

صالح أبو الشامات لحظة وصوله مع البعثة الأهلاوية إلى مطار جوهانسبرغ (موقع النادي)
صالح أبو الشامات لحظة وصوله مع البعثة الأهلاوية إلى مطار جوهانسبرغ (موقع النادي)

وصلت بعثة الأهلي مساء الأربعاء إلى جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة ماميلودي صن داونز، السبت المقبل، في نهائي كأس أفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس القارات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وغادرت بعثة الأهلي مدينة جدة على متن طائرة خاصة، في رحلة مباشرة إلى جوهانسبرغ استغرقت نحو 9 ساعات و50 دقيقة، بمشاركة رابطة مشجعي النادي، قبل أن تواصل البعثة طريقها براً إلى بريتوريا، معقل صن داونز، لمسافة تقارب 50 كيلومتراً، عبر حافلتين.

وحظيت بعثة الأهلي بتأمين خاص خلال تحركها من جوهانسبرغ إلى بريتوريا، فيما كان مندوبون من السفارة السعودية في جنوب أفريقيا بانتظار البعثة لمرافقتها خلال انتقالها.

ويخلد لاعبو الأهلي للراحة اليوم، على أن يبدأ الفريق تحضيراته للمواجهة عصر الخميس، إذ من المقرر أن يكتفي بحصتين تدريبيتين في جنوب أفريقيا، يعمل خلالهما الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، على تجهيز لاعبيه ووضع اللمسات الفنية الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها النهائي.

وسيخوض الأهلي تدريباته في بريتوريا على ارتفاع يقارب 1350 متراً فوق سطح البحر، في إطار التحضير للظروف المناخية والجغرافية التي ستصاحب المواجهة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند إف سي النيوزيلندي بهدف دون مقابل، في 26 أغسطس (آب) الماضي، فيما يدخل صن داونز المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.

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بطولة كأس القارات جنوب أفريقيا

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الإصابة تبعد جواو بيدرو عن قائمة البرازيل

بيدرو (رويترز)
بيدرو (رويترز)
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الإصابة تبعد جواو بيدرو عن قائمة البرازيل

بيدرو (رويترز)
بيدرو (رويترز)

خرج جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، من قائمة منتخب البرازيل بسبب الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة البرازيلي، الأربعاء، أن مارتينيلي، لاعب فريق فلومينينسي، سيحلّ مكان بيدرو في القائمة.

وحضر جواو بيدرو على قائمة البرازيل استعداداً لخوض وديتين أمام أستراليا والهند، وذلك بعد القرار المثير للجدل من كارلو أنشيلوتي، مدرب السامبا، الذي قرر استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم.

ولم يوضح الاتحاد البرازيلي تشخيص إصابة جواو بيدرو.

وتألق المهاجم البرازيلي في انطلاقة فريقه هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في 6 مباريات بجميع المسابقات، وفاز بجائزة لاعب الشهر في أغسطس (آب)، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يؤكد تشيلسي إصابة جواو بيدرو، الذي شارك في مباراة كاملة خلال التعادل 2 - 2 مع هال سيتي في الدوري، أوائل الأسبوع الحالي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة برينتفورد الجمعة في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

وبعد خروجه المخيب من دور الـ16 لكأس العالم بالخسارة أمام النرويج، يبدأ منتخب البرازيل عهداً جديداً بمواجهة أستراليا والهند ودياً.

وأثار استبعاد جواو بيدرو من قائمة البرازيل لمونديال 2026 دهشة كثيرين، في ظل تألقه مع تشيلسي، وفوزه بجائزة لاعب العام في النادي اللندني.

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كرة القدم البرازيل
الرياضة رياضة سعودية

«فريق السعودية» يشارك في استقبال القرية العائمة بـ«ناغويا»

الفريق السعودي خلال مشاركته في مراسم استقبال القرية العائمة (الشرق الأوسط)
الفريق السعودي خلال مشاركته في مراسم استقبال القرية العائمة (الشرق الأوسط)
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«فريق السعودية» يشارك في استقبال القرية العائمة بـ«ناغويا»

الفريق السعودي خلال مشاركته في مراسم استقبال القرية العائمة (الشرق الأوسط)
الفريق السعودي خلال مشاركته في مراسم استقبال القرية العائمة (الشرق الأوسط)

وصلت السفينة كوستا سيرينا إلى ميناء ناغويا، التي ستتحول إلى «قرية عائمة» تستضيف ما يصل إلى 4 آلاف رياضي ومسؤول من الوفود المشاركة في دورة الألعاب الآسيوية الـ20، في تجربة إقامة تعدّ الأولى من نوعها ضمن دورة رياضية كبرى تقام في اليابان.

وشارك فريق السعودية، إلى جانب عدد من الوفود المشاركة، في مراسم استقبال السفينة لدى وصولها إلى ميناء ناغويا، وسط عروض ترحيبية يابانية، شملت محاربي الساموراي وعروض النينجا وطبول التايكو.

ويبلغ طول السفينة نحو 290 متراً، وبدأ الرياضيون والمسؤولون بالصعود إليها اعتباراً من الأربعاء، ضمن الترتيبات الخاصة باستقبال الوفود المشاركة.

من جهة ثانية، خسر المنتخب السعودي لكرة السلة أمام نظيره الصيني، أحد أبرز المرشحين لذهبية دورة الألعاب، في مواجهة الدور ربع النهائي من منافسات الدورة.

ونجح الأخضر في الدخول بقوة إلى اللقاء والتقدم خلال الربع الأول، محافظاً على ندّيته أمام المنتخب الصيني، قبل أن يتمكن الأخير من حسم المواجهة في النصف الثاني بنتيجة 87-78، ليختتم الأخضر مشاركته بعد وصوله إلى دور الثمانية.

وفي كرة القدم، واصل المنتخب السعودي تحت 21 عاماً تدريباته في اليابان بقيادة المدرب الإيطالي لويجي دي بياجو، استعداداً لمواجهة منتخب قطر مساء الجمعة، ضمن منافسات دورة الألعاب الآسيوية، حيث اشتملت الحصة التدريبية على الجوانب اللياقية والكرات الثابتة ومناورة على كامل مساحة الملعب.

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دورة الألعاب الآسيوية اليابان
الرياضة رياضة سعودية

«أبطال آسيا 2»: التعاون ينتزع تعادلاً بطعم الفوز من النهضة العماني

من المباراة التي جمعت التعاون والنهضة العماني على أرض الأخير (موقع نادي التعاون)
من المباراة التي جمعت التعاون والنهضة العماني على أرض الأخير (موقع نادي التعاون)
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«أبطال آسيا 2»: التعاون ينتزع تعادلاً بطعم الفوز من النهضة العماني

من المباراة التي جمعت التعاون والنهضة العماني على أرض الأخير (موقع نادي التعاون)
من المباراة التي جمعت التعاون والنهضة العماني على أرض الأخير (موقع نادي التعاون)

انتزع التعاون السعودي تعادلاً بطعم الفوز 1 - 1 من أمام مضيفه النهضة العماني، في افتتاح مشوار الفريقين بالمجموعة الثالثة لدوري أبطال آسيا (2)، الأربعاء.

وبعد خروج الفريقين بشباك نظيفة في الشوط الأول من المباراة التي أقيمت على مجمع السلطان قابوس، افتتح التعاون النتيجة بهدف سجله راكان الطليحي في الدقيقة 60 بتسديدة من على حدود منطقة الجزاء.

وخطف أصحاب الأرض نقطة التعادل بهدف للكاميروني بيتروس بومال في الدقيقة 81 بضربة رأس بعد ركلة ركنية.

وبخلاف الهدفين، فقد تدخلت تقنية الفيديو (فار) لإلغاء هدف للنهضة في الدقيقة 27 من الشوط الأول بداعي التسلل.

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