مندوبو السفارة السعودية يرافقون الأهلي إلى بريتوريا

وصلت بعثة الأهلي مساء الأربعاء إلى جنوب أفريقيا، استعداداً لمواجهة ماميلودي صن داونز، السبت المقبل، في نهائي كأس أفريقيا ـ آسيا ـ المحيط الهادئ، ضمن منافسات كأس القارات التي ينظمها الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وغادرت بعثة الأهلي مدينة جدة على متن طائرة خاصة، في رحلة مباشرة إلى جوهانسبرغ استغرقت نحو 9 ساعات و50 دقيقة، بمشاركة رابطة مشجعي النادي، قبل أن تواصل البعثة طريقها براً إلى بريتوريا، معقل صن داونز، لمسافة تقارب 50 كيلومتراً، عبر حافلتين.

وحظيت بعثة الأهلي بتأمين خاص خلال تحركها من جوهانسبرغ إلى بريتوريا، فيما كان مندوبون من السفارة السعودية في جنوب أفريقيا بانتظار البعثة لمرافقتها خلال انتقالها.

ويخلد لاعبو الأهلي للراحة اليوم، على أن يبدأ الفريق تحضيراته للمواجهة عصر الخميس، إذ من المقرر أن يكتفي بحصتين تدريبيتين في جنوب أفريقيا، يعمل خلالهما الهولندي مارينو بوسيتش، مدرب الفريق، على تجهيز لاعبيه ووضع اللمسات الفنية الأخيرة على التشكيلة التي سيخوض بها النهائي.

وسيخوض الأهلي تدريباته في بريتوريا على ارتفاع يقارب 1350 متراً فوق سطح البحر، في إطار التحضير للظروف المناخية والجغرافية التي ستصاحب المواجهة.

وكان الأهلي قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على أوكلاند إف سي النيوزيلندي بهدف دون مقابل، في 26 أغسطس (آب) الماضي، فيما يدخل صن داونز المواجهة بصفته بطل دوري أبطال أفريقيا.