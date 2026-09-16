عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
الرياضة رياضة عربية

حسام حسن يستدعي علي محمود لقائمة مصر... وصلاح في المقدمة

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)
TT
TT

حسام حسن يستدعي علي محمود لقائمة مصر... وصلاح في المقدمة

حسام حسن (د.ب.أ)
حسام حسن (د.ب.أ)

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر ، تشكيلة الفريق لمواجهة أنغولا وجنوب السودان في افتتاح تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 والتي ضمت علي محمود والحارس عبد العزيز البلعوطي فيما غاب الحارس المخضرم محمد الشناوي ولاعب الوسط محمود حسن "تريزيغيه" والمدافع ياسر إبراهيم للإصابة.

وتلتقي مصر، بطلة القارة سبع مرات في رقم قياسي، مع أنغولا في القاهرة في 25 سبتمبر أيلول الحالي قبل السفر لمواجهة جنوب السودان في التصفيات القارية قبل مواجهة جنوب أفريقيا وديا في الرابع من الشهر المقبل.

وضم حسن علي محمود لاعب الأهلي لأول مرة وكذلك البلعوطي حارس البنك الأهلي، فيما لم تتغير باقي التشكيلة كثيرا عن التي شاركت في كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب إن قائمة المنتخب تشهد غياب عدد من اللاعبين للإصابة على رأسهم تريزيغيه وياسر إبراهيم والشناوي، بينما يغيب مروان عطية عن مباراة إنغولا فقط بسبب الإيقاف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وأوقف الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) عطية مباراتين من وقد غاب بالفعل عن مباراة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

وضمت القائمة المصرية "مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي. ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحسام عبدالمجيد وحمدي فتحي وأحمد فتوح وكريم حافظ. ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى عبد الروؤف "زيكو" وهيثم حسن ومحمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبدالكريم".

مواضيع
كأس الأمم الأفريقية مصر

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

فييرا يكسر حاجز الصمت بشأن تعيينه مديراً فنياً لمنتخب السنغال

رياضة عالمية باتريك فييرا (د.ب.أ)

فييرا يكسر حاجز الصمت بشأن تعيينه مديراً فنياً لمنتخب السنغال

كسر الفرنسي باتريك فييرا، أسطورة نادي آرسنال الإنجليزي لكرة القدم، صمته عقب تعيينه مديراً فنياً جديداً لمنتخب السنغال، مُعرباً عن شعوره بـ«الشرف والفخر».

«الشرق الأوسط» (باريس)
رياضة عربية إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الجزائري (أ.ف.ب)
رياضة عربية

إبراهيم حمداني مدرباً جديداً لمنتخب الجزائر

عيَّن الاتحاد الجزائري لكرة القدم، السبت، لاعب وسط مرسيليا الفرنسي السابق إبراهيم حمداني مدرباً للمنتخب الوطني، خلفاً للسويسري فلاديمير بيتكوفيتش.

«الشرق الأوسط» (الجزائر)
رياضة عربية ينتظر منتخب مصر الفائز من كينيا والكاميرون لمواجهته في النهائي (الاتحاد المصري لكرة الطائرة - فيسبوك)
رياضة عربية

«طائرة مصر» تهزم رواندا... وتبلغ نهائي كأس أفريقيا للسيدات

تأهل منتخب مصر لكرة الطائرة للسيدات إلى نهائي بطولة أمم أفريقيا المقامة بكينيا بعد فوزه على رواندا بنتيجة 3/ صفر في نصف النهائي.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
رياضة عالمية كارلوس كيروش (أ.ب)
رياضة عالمية

كيروش يعود لتدريب غانا بعد شهرين من استقالته عقب توديع مونديال 2026

عاد المدرب البرتغالي المخضرم، كارلوس كيروش، مجدداً ليتولى تدريب منتخب غانا بعد مرور أقل من شهرين على استقالته عقب توديع مونديال 2026 من دور الـ32.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية إبراهيم موسى غوساو (الاتحاد النيجيري)
رياضة عالمية

استقالة رئيس الاتحاد النيجيري على خلفية مزاعم فساد

استقال رئيس الاتحاد النيجيري لكرة القدم إبراهيم موسى غوساو، الخميس، على خلفية شبهات فساد وسوء نتائج المنتخبات الوطنية للرجال والسيدات.

«الشرق الأوسط» (أبوجا (نيجيريا))
الرياضة رياضة عربية

الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
TT
TT

الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)

خطف الزمالك فوزاً ثميناً 1 - صفر على مضيفه غزل المحلة بركلة جزاء متأخرة ليتصدر الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي ونقطة واحدة عن سيراميكا وبيراميدز صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويمكن لبيراميدز الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه الشرقية إنبي في ختام الجولة الخميس.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء هدف الزمالك قبل النهاية بدقيقتين عن طريق ركلة جزاء نفذها أحمد شريف بنجاح إثر خطأ من الجزائري فارس نشاط مدافع المحلة ضد المغربي محمود بنتايك.

وأرسل البديل أحمد فتوح تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء المحلة حاول بنتايك لعبها برأسه نحو المرمى لكن قدم نشاط ارتطمت برأسه ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

وحقق السويس بتروجت فوزاً مهماً على مضيفه الجونة 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة.

ورفع بتروجت رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم للمركز الثامن بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز 18 ضمن الرباعي المهدد بالهبوط نهاية الموسم.

وأحرز مصطفى البدري هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف القائد محمد علي عكاشة النتيجة بتمريرة عرضية خدعت الدفاع والحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 33.

وقلص الجونة الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق صابر الشيمي الذي استقبل تمريرة عرضية من خالد صديق على صدره وهيأها قبل أن يضعها في المرمى.

مواضيع
نادي الزمالك رياضة مصرية مصر
الرياضة رياضة عربية

مدرب العراق يمنح حيدر عبد الكريم فرصة تاريخية في «خليجي 27»

حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
TT
TT

مدرب العراق يمنح حيدر عبد الكريم فرصة تاريخية في «خليجي 27»

حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)

قرر الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، منح النجم الشاب حيدر عبد الكريم لاعب النصر السعودي فرصة المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ27 المقررة إقامتها في جدة.

وكان غراهام أكد في تصريح سابق أن قائمة «أسود الرافدين» المشاركة في كأس الخليج اختارها بنفسه، مشدداً على أن المنتخب يتجه إلى البطولة بهدف المنافسة على اللقب.

وأوضح أن استبعاد ماركو فرج وإيمار شير لا يرتبط بموقف شخصي تجاه اللاعبين، مشيراً إلى أنه يعرفهما منذ 15 شهراً، لكنه فضّل منح الفرصة للاعبين آخرين، ومن بينهم حيدر عبد الكريم، في ظل الظروف التي تنتظر المنتخب العراقي في جدة.

يذكر أن النصر وقع في يناير (كانون الثاني) من هذا العام مع لاعب نادي الزوراء العراقي، الشاب حيدر عبد الكريم، في خطوة تعكس توجه النادي نحو الاستثمار في العناصر الواعدة وبناء فريق المستقبل.

ووقّعت إدارة شركة نادي النصر عقداً مع اللاعب يمتد لموسمين ونصف، ضمن خطة فنية تستهدف تعزيز القائمة بعناصر شابة ذات إمكانات بدنية وفنية عالية.

مواضيع
كأس الخليج السعودية
الرياضة رياضة عربية

أرنولد: العراق يدخل «خليجي 27» من أجل اللقب

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
TT
TT

أرنولد: العراق يدخل «خليجي 27» من أجل اللقب

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن فريقه سيشارك في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) بهدف المنافسة على اللقب، مشدداً على أهمية البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة جدة السعودية.

واستدعى أرنولد 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، حيث يخوض العراق، المتوج باللقب أربع مرات آخرها في «خليجي 25»، منافسات المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة الأرض والكويت وسلطنة عُمان، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين حاملة اللقب وقطر والإمارات واليمن.

وقال أرنولد، خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان القائمة: «كأس الخليج بطولة مهمة لكل دول المنطقة، ولا يوجد ما يسمى بطولة ودية». وأضاف: «تعلمنا كثيراً من كأس العالم، وعلينا الآن أن نبني مستقبلاً جيداً للكرة العراقية. 50 في المائة من تشكيلة كأس العالم خارج قائمة (خليجي 27)، وقد حرصت على منح الفرصة للاعبين الجدد من أجل رؤيتهم على أرض الواقع».

وأوضح مدرب العراق فلسفته في اختيار القائمة قائلاً: «اخترت لاعباً صاحب خبرة في كل مركز إلى جانب لاعب شاب بديل. حيدر عبد الكريم لاعب ممتاز ويستحق الحصول على فرصة إلى جانب بقية الأسماء الجديدة التي تم اختيارها».

وتطرق أرنولد إلى الغيابات والخيارات الفنية، مؤكداً أن عدداً من اللاعبين البارزين استُبعدوا بسبب الإصابة، وأضاف: «أنا وحدي المسؤول عن اختيار قائمة المنتخب الوطني. أحمد باسل حارس يملك خبرة كبيرة، وبقية الحراس تم اختيارهم بقناعة من مدرب حراس المرمى».

وكان العراق قد ودع كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته مبارياته الثلاث أمام النرويج وفرنسا والسنغال، فيما يسعى أرنولد إلى استثمار «خليجي 27» لمنح عدد من الوجوه الجديدة فرصة الظهور مع المنتخب.

ومدد المدرب الأسترالي، البالغ 63 عاماً، عقده مع الاتحاد العراقي الشهر الماضي حتى عام 2027، وسيقود المنتخب في كأس الخليج، إضافة إلى كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.

وضمت قائمة العراق حراس المرمى حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، والمدافعين أحمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الإمام وميرخاس دوسكي ومحمد دلاور.

وفي خط الوسط اختار أرنولد إبراهيم بايش وزيدان إقبال وبسام شاكر وزيد إسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم، فيما ضم خط الهجوم أيمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.

مواضيع
كأس الخليج العراق