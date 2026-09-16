حسام حسن يستدعي علي محمود لقائمة مصر... وصلاح في المقدمة

أعلن حسام حسن مدرب منتخب مصر ، تشكيلة الفريق لمواجهة أنغولا وجنوب السودان في افتتاح تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2027 والتي ضمت علي محمود والحارس عبد العزيز البلعوطي فيما غاب الحارس المخضرم محمد الشناوي ولاعب الوسط محمود حسن "تريزيغيه" والمدافع ياسر إبراهيم للإصابة.

وتلتقي مصر، بطلة القارة سبع مرات في رقم قياسي، مع أنغولا في القاهرة في 25 سبتمبر أيلول الحالي قبل السفر لمواجهة جنوب السودان في التصفيات القارية قبل مواجهة جنوب أفريقيا وديا في الرابع من الشهر المقبل.

وضم حسن علي محمود لاعب الأهلي لأول مرة وكذلك البلعوطي حارس البنك الأهلي، فيما لم تتغير باقي التشكيلة كثيرا عن التي شاركت في كأس العالم 2026.

وقال إبراهيم حسن مدير المنتخب إن قائمة المنتخب تشهد غياب عدد من اللاعبين للإصابة على رأسهم تريزيغيه وياسر إبراهيم والشناوي، بينما يغيب مروان عطية عن مباراة إنغولا فقط بسبب الإيقاف خلال بطولة كأس الأمم الأفريقية 2025 في المغرب.

وأوقف الاتحاد الأفريقي للعبة (الكاف) عطية مباراتين من وقد غاب بالفعل عن مباراة نيجيريا في مباراة تحديد المركز الثالث في البطولة.

وضمت القائمة المصرية "مصطفى شوبير والمهدي سليمان ومحمد علاء وعبدالعزيز البلعوطي. ومحمد هاني وطارق علاء ورامي ربيعة ومحمد عبدالمنعم وحسام عبدالمجيد وحمدي فتحي وأحمد فتوح وكريم حافظ. ومروان عطية ومهند لاشين ومحمود صابر وإمام عاشور وأحمد سيد "زيزو" وعلي محمود وإبراهيم عادل ومصطفى عبد الروؤف "زيكو" وهيثم حسن ومحمد صلاح وعمر مرموش وحمزة عبدالكريم".