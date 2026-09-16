الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

خطف الزمالك فوزاً ثميناً 1 - صفر على مضيفه غزل المحلة بركلة جزاء متأخرة ليتصدر الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي ونقطة واحدة عن سيراميكا وبيراميدز صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويمكن لبيراميدز الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه الشرقية إنبي في ختام الجولة الخميس.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء هدف الزمالك قبل النهاية بدقيقتين عن طريق ركلة جزاء نفذها أحمد شريف بنجاح إثر خطأ من الجزائري فارس نشاط مدافع المحلة ضد المغربي محمود بنتايك.

وأرسل البديل أحمد فتوح تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء المحلة حاول بنتايك لعبها برأسه نحو المرمى لكن قدم نشاط ارتطمت برأسه ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

وحقق السويس بتروجت فوزاً مهماً على مضيفه الجونة 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة.

ورفع بتروجت رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم للمركز الثامن بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز 18 ضمن الرباعي المهدد بالهبوط نهاية الموسم.

وأحرز مصطفى البدري هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف القائد محمد علي عكاشة النتيجة بتمريرة عرضية خدعت الدفاع والحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 33.

وقلص الجونة الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق صابر الشيمي الذي استقبل تمريرة عرضية من خالد صديق على صدره وهيأها قبل أن يضعها في المرمى.