الإصابة تبعد جواو بيدرو عن قائمة البرازيل

خرج جواو بيدرو، مهاجم تشيلسي الإنجليزي، من قائمة منتخب البرازيل بسبب الإصابة.

وأعلن اتحاد الكرة البرازيلي، الأربعاء، أن مارتينيلي، لاعب فريق فلومينينسي، سيحلّ مكان بيدرو في القائمة.

وحضر جواو بيدرو على قائمة البرازيل استعداداً لخوض وديتين أمام أستراليا والهند، وذلك بعد القرار المثير للجدل من كارلو أنشيلوتي، مدرب السامبا، الذي قرر استبعاد اللاعب من القائمة المشاركة في كأس العالم.

ولم يوضح الاتحاد البرازيلي تشخيص إصابة جواو بيدرو.

وتألق المهاجم البرازيلي في انطلاقة فريقه هذا الموسم، حيث سجل 3 أهداف في 6 مباريات بجميع المسابقات، وفاز بجائزة لاعب الشهر في أغسطس (آب)، كأفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ولم يؤكد تشيلسي إصابة جواو بيدرو، الذي شارك في مباراة كاملة خلال التعادل 2 - 2 مع هال سيتي في الدوري، أوائل الأسبوع الحالي.

ويستعد تشيلسي لمواجهة برينتفورد الجمعة في مباراته الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي.

وبعد خروجه المخيب من دور الـ16 لكأس العالم بالخسارة أمام النرويج، يبدأ منتخب البرازيل عهداً جديداً بمواجهة أستراليا والهند ودياً.

وأثار استبعاد جواو بيدرو من قائمة البرازيل لمونديال 2026 دهشة كثيرين، في ظل تألقه مع تشيلسي، وفوزه بجائزة لاعب العام في النادي اللندني.