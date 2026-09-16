كايدل مفاجأة قائمة كلوب لمنتخب ألمانيا... وغياب أونداف

ذكر تقرير إعلامي أن فيليكس كايدل، من فريق ألفيرسبيرغ، الصاعد حديثاً للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) سيكون اختياراً مفاجئاً في قائمة المنتخب الألماني، التي سيعلن عنها يورغن كلوب، فيما ذكر تقرير أن دينيز أونداف لن يوجد في القائمة.

وذكرت مجلة «كيكر»، اليوم الأربعاء، أن كايدل سيتم اختياره استعداداً للمباريات الأربع المقبلة في دوري أمم أوروبا، رغم أنه لم يلعب سوى ثلاث مباريات في «البوندسليغا».

وذكرت صحيفة «بيلد» أيضا أن كايدل (23 عاماً) سيوجد في القائمة التي سيعلنها كلوب، مدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق، والذي تولى تدريب المنتخب خلفاً ليوليان ناغلسمان.

ولعب كايدل في وسط الملعب، ولكن ربما يعتبره كلوب ظهيراً أيمن، إذا قرر أن ينقل جوشوا كيميتش، قائد المنتخب، للعب في وسط الملعب حيث يلعب مع بايرن ميونيخ.

وفي مفاجأة أخرى، ذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن أونداف تم إبلاغه في محادثة شخصية مع كلوب بأنه لن يوجد في القائمة.

فيليكس كايدل (د.ب.أ)

ويعد أونداف (30 عاماً) لاعباً أساسياً في شتوتغارت، كما أنه قائد الفريق الجديد، ولكنه لم يسجل أي هدف هذا الموسم. ولكنه مرر أربع تمريرات حاسمة في كافة المسابقات.

ولدى أونداف سجل رائع مع المنتخب الألماني، حيث سجل تسعة أهداف في 13 مباراة دولية.

كما أنه سجل ثلاث مرات في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، تحت قيادة المدير الفني وقتها يوليان ناغلسمان، علماً بأنه سجل الأهداف الثلاثة عندما شارك بديلاً.

بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يتجه كلوب إلى مهاجمي آينتراخت فرانكفورت، يونس بن طالب وجوناثان بوركارت، عند إعلان تشكيلته غداً الخميس، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.

وستكون هذه هي مباراة بن طالب الأولى مع المنتخب الألماني، علماً بأن المهاجم مؤهل أيضاً لتمثيل المنتخب المغربي.

دينيز أونداف (د.ب.أ)

وذكرت تقارير أن سعيد الملا، لاعب كولون الشاب، سيكون ضمن القائمة، كما يستعد مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى أياكس، للعودة بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة، والتي جعلته يغيب عن منافسات كأس العالم.

وذكرت تقارير أن أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، الذي لعب أساسياً في كافة مباريات تصفيات كأس العالم، لن تتم دعوته من قبل كلوب.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى تحت قيادة كلوب أمام مضيفه الهولندي يوم 24 سبتمبر (أيلول)، ثم يواجه ضيفه اليوناني يوم 27 سبتمبر، ثم يلتقي المنتخب الصربي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يسافر إلى اليونان في 4 أكتوبر.