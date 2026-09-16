ماريسكا ينتقد التركيز على خطأ تقنية حكم الفيديو بعد انتصار سيتي

قال إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، إن الجدل المثار حول قرار تقنية حكم الفيديو المساعد باحتساب هدف الفوز الذي سجله إرلينغ هالاند في مرمى مانشستر يونايتد لا ينبغي أن يطغى على الأداء القوي الذي قدمه فريقه في طريقه للفوز 1-0 في قمة الدوري الإنجليزي الممتاز يوم الأحد الماضي، رغم إكمال المباراة بعشرة لاعبين.

وسجل هالاند هدفاً في الشوط الثاني احتسب بعد العودة لتقنية حكم الفيديو التي أوضحت أن المهاجم النرويجي لم يكن متسللاً، واعترفت لجنة الحكام بأن تقنية حكم الفيديو أخطأت في احتساب الهدف.

وأكمل مانشستر سيتي المباراة بعشرة لاعبين، عندما طرد فيل فودن لقيامه بركل برونو فرنانديز لاعب مانشستر يونايتد في الدقيقة 23، لكن الفريق حافظ على رباطة جأشه ليفوز بالمباراة.

وقال ماريسكا للصحافيين، اليوم الأربعاء، قبل مباراة الدور الثالث من كأس الرابطة غداً الخميس أمام نوريتش سيتي: «التحدث عن لحظة واحدة بعد تلك المباراة التي لعبناها لمدة 70 أو 75 دقيقة بعشرة لاعبين هو أمر غير مقبول. أعتقد أن الأداء كان مذهلاً وأنا سعيد».

وأضاف: «من المعروف أن هناك خطأ، وقد حدث ذلك، وهذا كل ما في الأمر. أحياناً تكون الأمور في صالحك، وأحياناً تكون ضدك».

وأشار مدرب مانشستر سيتي أيضاً إلى قرار مثير للجدل في الهزيمة 2-1 أمام مانشستر يونايتد في يناير (كانون الثاني) 2023، قائلاً إن النادي لا يزال ينتظر اعتذاراً بعد أن سجل فرنانديز هدفاً رغم وجود ماركوس راشفورد في موقف تسلل.

وكان ماريسكا مساعداً للمدرب في مانشستر سيتي في ذلك الوقت.

وقال: «قبل ثلاث سنوات، عندما كنت هنا، حدث الأمر نفسه تماماً أمام مانشستر يونايتد. لم يكن الهدف صحيحاً ولم يعتذر أحد. ما زلنا ننتظر الاعتذار عن ذلك».

وأكد ماريسكا أن مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد غالباً ما يكون لديهم وقت ضئيل لاتخاذ قرارات صعبة، وأن الأخطاء أمر لا مفر منه.

وقال: «الأمر ليس سهلاً على مسؤولي تقنية حكم الفيديو المساعد ومن يجلسون أمام الشاشات. فاتخاذ قرار خلال 10 أو 20 ثانية مهمة صعبة، ومن الطبيعي أن تقع بعض الأخطاء أحياناً».