السعودية تتسلح بالأرض والجمهور لاستعادة لقب كأس الخليج

في استضافته الخامسة للمسابقة، يتطلّع المنتخب السعودي للتتويج بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم هذا العام (خليجي 27)، للمرة الرابعة في تاريخه، والأولى منذ أكثر من 22 عاماً.

وتقام النسخة الـ27 من المسابقة -التي انطلقت نسختها الأولى عام 1970- خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي حتى 6 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوقعت قرعة دور المجموعتين بالبطولة -التي أقيمت في 19 مايو (أيار) الماضي- منتخب السعودية، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الـ26 في البطولة، بالمجموعة الأولى برفقة منتخبات العراق وسلطنة عمان والكويت.

ويستهل منتخب السعودية مشاركته في البطولة بمواجهة المنتخب الكويتي في 23 سبتمبر الحالي، قبل أن يواجه نظيره العماني بعدها بثلاثة أيام في الجولة الثانية، فيما يلتقي منتخب العراق في 29 من الشهر نفسه في ختام لقاءاته بالدور الأول.

وأعلن اليوناني جورجيوس دونيس، المدير الفني للمنتخب السعودي لكرة القدم، الأربعاء، قائمة الأخضر المشاركة في كأس الخليج العربي (خليجي 27) التي تستضيفها جدة. وضمت قائمة الأخضر كلاً من محمد العويس، ونواف العقيدي، وحامد يوسف، وعبد الإله العمري، وجهاد ذكري، وريان حامد، وحسن كادش، وحسان تمبكتي، ونواف بوشل، ومحمد محزري، ومتعب الحربي، وزكريا هوساوي، ومصعب الجوير، ومحمد القحطاني، ومحمد كنو، وزياد الجهني، وعبد الإله الخيبري، وناصر الدوسري، وعلاء آل حجي، وسلطان مندش، ومحمد أبو الشامات، وهمام الهمامي، وصالح أبو الشامات، وعبد الله الحمدان، وفراس البريكان وعبد الله آل سالم.

وخلت القائمة من اسم نجم المنتخب السعودي سالم الدوسري لعدم الجاهزية، بعد الإصابة التي أبعدته عن الملاعب الفترة الماضية، كما يغيب عن القائمة اللاعب علي لاجامي، وكذلك سعود عبد الحميد لاحترافه في الدوري الفرنسي.

ويأمل منتخب السعودية في إعادة البسمة لجماهيره، التي تنتظر اعتلاء الفريق الأخضر عرش كرة القدم الخليجية، بعدما سبق أن توج بالبطولة للمرة الأولى بالنسخة الثانية عشرة عام 1994 بالإمارات العربية المتحدة.

وانتظر السعوديون 8 أعوام، حتى توجوا بلقبهم الثاني في كأس الخليج، حينما استضافوا البطولة على ملاعبهم عام 2002 في النسخة الخامسة عشرة، فيما كانت المرة الأخيرة التي حمل فيها الفريق الكأس المرموقة في النسخة التالية عام 2003 بالكويت، والتي اختتمت منافساتها في مطلع عام 2004.

ويخوض منتخب السعودية البطولة تحت قيادة مديره الفني اليوناني جورجيوس دونيس، الذي تولى قيادة الفريق في أبريل (نيسان) الماضي، خلفاً لهيرفي رينارد، لكن الفريق لم يظهر بالصورة المرضية لمحبيه خلال مشاركته ببطولة كأس العالم الأخيرة بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا في صيف العام الحالي.

وودع المنتخب السعودي المونديال مبكراً من مرحلة المجموعات، بعدما تذيل ترتيب المجموعة العاشرة برصيد نقطتين؛ حيث تعادل 1-1 مع أوروغواي، ودون أهداف مع منتخب الرأس الأخضر (كاب فيردي)، الذي شارك في البطولة للمرة الأولى، وتلقى خسارة قاسية 0-4 أمام المنتخب الإسباني، الذي شق طريقه نحو الفوز باللقب.

ويسعى دونيس لإظهار المنتخب السعودي، الذي ودّع النسخة الماضية من كأس الخليج بالكويت من الدور قبل النهائي، بوجه مغاير عما ظهر به في المونديال، وذلك في النسخة المقبلة من كأس الخليج، لا سيما أن البطولة تقام على ملعبه وأمام مشجعيه في مدينة جدة.

ويحتل منتخب السعودية المركز الـ58 عالمياً، والخامس آسيوياً في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه صاحب الترتيب الأفضل حالياً بين المنتخبات المشاركة في «خليجي 27».

وخلال مشاركاته الـ25 السابقة في كأس الخليج، أحرز منتخب السعودية الوصافة 7 مرات، وحصل على المركز الثالث مثلها، والمركز الرابع مرة وحيدة، وذلك بخلاف امتلاكه 3 ألقاب في المسابقة، علماً بأنه بلغ الدور قبل النهائي في نسخة عام 2009 والنسخة الماضية، دون إقامة مباراة صاحب المركز الثالث فيهما.

وخاض منتخب السعودية 116 مباراة في كأس الخليج، بفارق 3 لقاءات خلف منتخب الكويت، أكثر المنتخبات لعباً للمباريات في البطولة؛ حيث حقق خلالها 59 فوزاً، ليتصدر قائمة أكثر المنتخبات تحقيقاً للانتصارات بالمسابقة، فيما تعادل في 25 مباراة، وتلقى 32 خسارة، وأحرز لاعبوه 174 هدفاً، فيما استقبلت شباكه 114 هدفاً.

ويتصدر النجم المعتزل ماجد عبد الله قائمة هدافي المنتخب السعودي التاريخيين في كأس الخليج برصيد 17 هدفاً، علماً بأنه يتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة التاريخيين بوجه عام مع العراقي حسين سعيد، بفارق هدف خلف الكويتي جاسم يعقوب (المتصدر).

ويعود أكبر انتصار حققه منتخب السعودية في البطولة خلال النسخة الخامسة التي أقيمت بالعراق عام 1979، عندما تغلب 7-0 على المنتخب القطري، في مباراة شهدت تسجيل ماجد عبد الله 5 أهداف بمفرده.