ماريسكا يفتح ملف ديربي 2023: مانشستر سيتي ما زال ينتظر الاعتذار

أكد الإيطالي إنزو ماريسكا، مدرب مانشستر سيتي، أن ناديه لا يزال ينتظر اعتذاراً من مسؤولي التحكيم الإنجليزي عن قرار مثير للجدل شهدته مواجهة الفريق أمام مانشستر يونايتد قبل ثلاثة أعوام، وذلك بعد الجدل الذي رافق هدف التعادل في ديربي مانشستر الأخير.

وكان مانشستر يونايتد قد قلب تأخره أمام سيتي في مواجهة الأحد، بعدما سجل هدفاً مثيراً للجدل، في لقطة أعادت إلى الأذهان مواجهة الفريقين في يناير (كانون الثاني) 2023، عندما أُدرك التعادل بهدف برونو فرنانديز رغم وجود ماركوس راشفورد في موقف تسلل، قبل أن يسجل يونايتد هدف الفوز بعد دقائق.

وقال ماريسكا، الذي كان حينها ضمن الجهاز الفني لبيب غوارديولا، متذكراً الواقعة: «الهدف لم يكن هدفاً عادياً، إذا كنتم تتذكرون. وبصراحة، لم يعتذر أحد. ما زلنا ننتظر الاعتذار عن ذلك الهدف. أحياناً تحدث الأمور لمصلحتك، وأحياناً ضدك. هذه هي كرة القدم»، وفقاً لما نقلته صحيفة «الغارديان» البريطانية.

ويستعد مانشستر سيتي لاستضافة نورويتش سيتي، الخميس، في الدور المقبل من كأس الرابطة الإنجليزية، في مباراة قد تمنح ماريسكا فرصة حصد أول ألقابه مع النادي، فيما كان غوارديولا قد قاد الفريق إلى لقب المسابقة خمس مرات، وهو رقم قياسي.

وسيغيب فيل فودين عن المواجهة بعد طرده أمام مانشستر يونايتد بسبب ركل فرنانديز، ما أدى إلى إيقافه ثلاث مباريات. وقال ماريسكا إن اللاعب كان متأثراً بالواقعة عقب المباراة، قبل أن يستعيد هدوءه في الأيام التالية.

وأوضح المدرب الإيطالي: «في الشوط الأول كان حزيناً جداً، ومنزعجاً، لأنه كان يعرف أن هناك شيئاً لم يكن صحيحاً. وبعد المباراة كان أكثر ارتياحاً وسعادة قليلاً. وفي اليوم التالي كان جيداً جداً. هو يعرف أن رد فعله لم يكن جيداً، لكن الأمر انتهى، وعلينا المضي قدماً».

ومن المنتظر أن يمنح ماريسكا عدداً من لاعبي الصف الثاني والشبان فرصة الظهور أمام نورويتش، مستفيداً من خبرته السابقة في الإشراف على فريق سيتي تحت 21 عاماً، حيث ساهم في تصعيد خمسة لاعبين إلى الفريق الأول.

وقال ماريسكا إن الثلاثي الشاب رايان ماكايدو، وكادن برايثويت، وفلويد سامبا، نجل المدافع السابق لكامبل بلاكبيرن، سيكون ضمن قائمة الفريق، بعدما أمضى الثلاثة الموسم الحالي مع المجموعة الأولى.

وأضاف: «عندما بدأنا فترة الإعداد كان لدينا كثير من اللاعبين الشبان، ثم قررنا في النهاية الاحتفاظ بهؤلاء الثلاثة فقط. يمكنهم العمل معنا يومياً، والتطور، وفي مرحلة ما سيحصلون أيضاً على فرصة لخوض بعض الدقائق».

وقد تشهد المواجهة أيضاً الظهور الأول للبرازيلي ألان، والحارس جيرونيمو رولي، بعد انضمامهما إلى سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية، فيما يواصل جيريمي دوكو التعافي بصورة جيدة من إصابة في ربلة الساق تعرض لها خلال مباراة الدرع الخيرية أمام آرسنال.