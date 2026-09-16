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الرياضة رياضة عالمية

آسياد 2026: أكبر من الأولمبياد... نجوم صاعدون وسفينة سياحية

مشاركة قياسية تبلغ 17 ألف رياضي ومسؤول (أ.ف.ب)
مشاركة قياسية تبلغ 17 ألف رياضي ومسؤول (أ.ف.ب)
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آسياد 2026: أكبر من الأولمبياد... نجوم صاعدون وسفينة سياحية

مشاركة قياسية تبلغ 17 ألف رياضي ومسؤول (أ.ف.ب)
مشاركة قياسية تبلغ 17 ألف رياضي ومسؤول (أ.ف.ب)

تنطلق دورة الألعاب الآسيوية العشرون في اليابان السبت، بمشاركة قياسية، تبلغ 17 ألف رياضي ومسؤول، من بينهم أبطال أولمبيون وعالميون.

في ما يلي دليل أكبر حدث رياضي في آسيا...

تقام الألعاب بشكل رئيس في مدينة ناغويا الساحلية، ومحافظة آيتشي الأوسع نطاقاً.

ويزيد عدد سكان ناغويا على مليوني نسمة، وهي رابع أكبر مدينة في اليابان من حيث عدد السكان. وقد دُمّرت بالكامل خلال الحرب العالمية الثانية.

وسيكون استاد ميزوهو بارك لألعاب القوى، الذي يتسع لـ30 ألف متفرج، المقر الرئيس للمنافسات، إذ يستضيف ألعاب القوى وحفلَي الافتتاح والختام.

أما السباحة، وهي من أكثر الرياضات متابعة، فستقام في العاصمة طوكيو، الواقعة على بعد 350 كيلومتراً إلى الشرق.

وتُختتم الألعاب، التي تُقام كل 4 أعوام، في 4 أكتوبر (تشرين الأول).

تنطلق دورة الألعاب الآسيوية العشرون في اليابان السبت (أ.ف.ب)

سيتنافس الرياضيون في 43 رياضة على مدار أسبوعين.

وبالإضافة إلى ألعاب القوى والسباحة، تشمل أبرز المنافسات؛ الريشة الطائرة والملاكمة والكريكيت وكرة القدم والغولف والجمباز وكرة الطاولة والتنس ورفع الأثقال.

وفي محاولة لاستقطاب جمهور أصغر سناً، أُدرجت الرياضات الإلكترونية والبريك دانس وسباقات دراجات «بي إم إكس».

كما تسجل رياضات البادل، وهي من أسرع رياضات المضرب انتشاراً، وفنون القتال المختلطة (إم إم إيه)، وتيكبول، ظهورها الأول في الألعاب الآسيوية.

وهناك أيضاً رياضات إقليمية أقل شهرة، بينها الكوراش والكبادي والووشو، إضافة إلى التايكوندو الافتراضي.

تتجاوز الألعاب الآسيوية الألعاب الأولمبية من حيث عدد المشاركين، إذ تضم أكثر من 11 ألف رياضي و6 آلاف مسؤول.

تقام الألعاب بشكل رئيس في مدينة ناغويا الساحلية ومحافظة آيتشي الأوسع نطاقاً (أ.ف.ب)

وستتنافس 45 دولة وإقليماً.

وفي النسخة السابقة عام 2023، التي أُقيمت بعد عام من موعدها بسبب الجائحة، تصدرت الصين المضيفة جدول الميداليات بفارق مريح أمام اليابان وكوريا الجنوبية والهند وأوزبكستان.

كما جاءت إيران وكوريا الشمالية ضمن المراكز العشرة الأولى، فيما حلّت سوريا وفلسطين في ذيل الترتيب.

ومن بين المشاركين الملاكمة التايوانية لين يو - تينغ، التي أشعل تتويجها بالميدالية الذهبية في أولمبياد باريس جدلاً واسعاً حول الهوية الجنسية.

ومن النجوم الصاعدين لاعب الكريكيت الهندي فايبهاف سوريافانشي البالغ 15 عاماً، الذي يُعد من أبرز المواهب الواعدة.

وتصغره سناً السبّاحة الصينية الموهوبة يو زيدي، التي أحرزت ميدالية في بطولة العالم العام الماضي، وهي في الثانية عشرة من عمرها.

كما تسعى نجمة التنس الفلبينية الصاعدة ألكسندرا إيالا (21 عاماً) إلى الفوز بالذهب، إلى جانب الباكستاني أرشاد نديم، بطل رمي الرمح في أولمبياد باريس.

سيكون استاد ميزوهو بارك لألعاب القوى الذي يتسع لـ30 ألف متفرج المقر الرئيس للمنافسات (أ.ف.ب)

وفي الرياضات الإلكترونية، يقود الكوري الجنوبي لي «فيكر» سانغ - هيوك، أحد أكبر الأسماء في عالم الألعاب التنافسية، منتخب بلاده القوي.

لم تبنِ اليابان قرية رياضية مخصصة للمشاركين سعياً إلى خفض التكاليف، ولذلك سيقيم بعض الرياضيين في فنادق.

وسيقيم آخرون على متن سفينة سياحية راسية في ميناء ناغويا، فيما ستُستخدم أيضاً مقصورات خشبية مؤقتة.

ويبدي المنظمون ثقة بأن السفينة خصوصاً ستوفر تجربة لا تُنسى، لكنهم يأملون أن يكون الطقس مستقراً، وإلا فقد يواجه من على متنها رحلة مضطربة.

ويوافق سبتمبر (أيلول) وأكتوبر موسم الأعاصير في اليابان.

وتستوعب السفينة «كوستا سيرينا» نحو 4 آلاف شخص، وهي السفينة الشقيقة لـ«كوستا كونكورديا».

وكانت «كوستا كونكورديا» قد غرقت قبالة سواحل توسكانا عام 2012، ما أسفر عن مقتل 32 شخصاً.

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الرياضة رياضة عالمية

ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا لقضاء شهر العسل

ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)
ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)
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ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا لقضاء شهر العسل

ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)
ألفونسو ديفيز يغيب عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي لقضاء شهر العسل (رويترز)

يغيب ألفونسو ديفيز، الظهير الأيسر لبايرن ميونيخ، عن منتخب كندا خلال فترة التوقف الدولي المقبلة، بعدما قرر الاتحاد الكندي عدم استدعائه لمنحه فرصة لقضاء شهر العسل.

وأكد يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لبايرن ميونيخ، أن النادي يدعم القرار، وقال خلال حفل استقبال للفريق في مقر المستشارية بولاية بافاريا: «أعتقد أنها مبادرة جيدة من الاتحاد الكندي بعدم استدعاء ألفونسو للمباريات، بل سيسافر إلى بلاده من أجل قضاء شهر العسل». وأضاف: «إنها فكرة جيدة وندعمها بشدة».

ولم يتمكن ديفيز من قضاء شهر العسل خلال يونيو (حزيران) ويوليو (تموز) وأغسطس (آب)، بسبب ارتباطه بمنتخب بلاده في كأس العالم، قبل التحاقه بمعسكر بايرن استعداداً للموسم الجديد.

ويستعد المنتخب الكندي لخوض 3 مباريات ودية أمام تشيلي وبيرو والولايات المتحدة خلال سبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، على أن يعود ديفيز إلى صفوف المنتخب في نوفمبر (تشرين الثاني).

وعانى الدولي الكندي سلسلة إصابات خلال الأعوام الأخيرة، شملت الرباط الصليبي والأوتار العضلية، وحرمته من المشاركة في جميع مباريات منتخب بلاده خلال مونديال 2026.

ومن المنتظر أن يستغل ديفيز فترة غيابه عن المنتخب لمواصلة العمل على رفع جاهزيته البدنية، سواء قبل شهر العسل أو بعده.

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كأس العالم كأس أوروبا كندا
الرياضة رياضة عالمية

البطولة الختامية لتنس السيدات تنتقل إلى شارلوت اعتباراً من 2027

ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)
ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)
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البطولة الختامية لتنس السيدات تنتقل إلى شارلوت اعتباراً من 2027

ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)
ألكسندرا إيالا خلال مواجهتها الأميركية إيفا يوفيتش في الدور الثالث من بطولة أميركا المفتوحة للتنس (رويترز)

تستضيف مدينة شارلوت في ولاية نورث كارولاينا الأميركية البطولة الختامية لموسم تنس السيدات لمدة ثلاث سنوات على الأقل، اعتباراً من عام 2027، في خطوة يسعى من خلالها اتحاد لاعبات التنس المحترفات إلى تعزيز سيطرته على إحدى أبرز بطولاته.

وتجمع البطولة أفضل ثماني لاعبات في منافسات الفردي وأفضل ثمانية فرق في الزوجي خلال الموسم، وستقام في مركز «سبكتروم» بمدينة شارلوت، بالتزامن مع مهرجان جماهيري يستضيفه مركز المؤتمرات القريب.

وقالت فاليري كاميلو، رئيسة اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إن الاتحاد سيتولى إدارة البطولة بنفسه بدلاً من الاعتماد على منظمين خارجيين كما كان يحدث في السابق، ضمن شراكة بين القطاعين العام والخاص تشمل المدينة والمقاطعة والولاية ومجتمع الأعمال المحلي.

وأوضحت كاميلو أن الاتحاد سيملك سيطرة أكبر على البطولة وسيستثمر فيها إلى جانب شركائه، مشيرة إلى أن الهدف هو تحويل الحدث الختامي للموسم إلى ما وصفته بـ«سوبر بول للرياضة النسائية».

ولم تُكشف حتى الآن التفاصيل المالية لاتفاق شارلوت، إلا أن كاميلو وصفته بأنه «استثمار مهم» منح الاتحاد الثقة للالتزام بإقامة البطولة في المدينة.

ويأتي الانتقال إلى شارلوت بعد قرار إقامة نسخة 2026 من البطولة الختامية في إنديان ويلز بولاية كاليفورنيا، عقب انتهاء الاتفاق الذي استضافت بموجبه الرياض البطولة بدعم من صندوق الاستثمارات العامة السعودي.

وتتزامن الخطوة مع تقارير عن ضغوط مالية يواجهها اتحاد لاعبات التنس المحترفات، إذ ذكرت صحيفة «تلغراف» أن توقعات داخلية تشير إلى احتمال نفاد السيولة النقدية العام المقبل والدخول في دائرة من الديون بحلول خريف 2027 في حال استمرار مستويات الإنفاق الحالية.

وحسب التقرير، يتوقع الاتحاد تسجيل خسائر تشغيلية بقيمة 23 مليون دولار خلال عام 2026، فيما عُدّ فقدان الإيرادات المرتبطة باستضافة الرياض للبطولة الختامية أحد العوامل الرئيسية وراء هذه الضغوط المالية.

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تنس غراند سلام أميركا
الرياضة رياضة عالمية

دياز يدعم كين في سباق الكرة الذهبية

هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)
هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)
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دياز يدعم كين في سباق الكرة الذهبية

هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)
هاري كين يتطلع إلى تتويج موسمه الاستثنائي بالفوز بالكرة الذهبية (رويترز)

رشح الكولومبي لويس دياز، مهاجم بايرن ميونيخ، زميله الإنجليزي هاري كين للفوز بالكرة الذهبية هذا العام، معتبراً أن أداءه وأرقامه خلال الموسم الماضي تجعله مستحقاً للجائزة.

وسجل كين 64 هدفاً في 56 مباراة مع بايرن على مستوى الدوري الألماني وكأس ألمانيا ودوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، كما أسهم في قيادة منتخب إنجلترا إلى المركز الثالث في كأس العالم، وتوج بالحذاء الذهبي الأوروبي كأفضل هداف في الدوريات. وقال دياز في تصريحات لشبكتي «آر تي إل» و«سكاي»: «بالنسبة لي، هاري يجب أن يكون الفائز، لأنه أحد أفضل اللاعبين في العالم، وقد أثبت ذلك منذ فترة طويلة، كما أن موسمه الماضي كان لا يُصدق». ويبرز كين ضمن الأسماء المرشحة للكرة الذهبية إلى جانب حامل اللقب عثمان ديمبلي، ولامين يامال وكيليان مبابي. وعن بداية بايرن للموسم الحالي، أقر دياز بأن الفريق لم يصل بعد إلى أفضل مستوياته، لكنه اعتبر الأمر طبيعياً في ظل المجهود الكبير الذي بذله اللاعبون والمشاركة في كأس العالم، إضافة إلى قصر فترة التحضير للموسم الجديد. ولم يسجل دياز حتى الآن هذا الموسم، إلا أنه أبدى ثقته بقرب استعادة مستواه التهديفي، وقال قبل مواجهة يونيون برلين، الجمعة: «أتطلع للوصول إلى أفضل نسخة مني، وسأصل إليها قريباً. أعتقد أن الهدف سيأتي في المباراة المقبلة». وأضاف أن الأهم هو الحفاظ على الهدوء ومواصلة العمل والتطور، مشيراً إلى أن ما ينقصه في الوقت الحالي هو استغلال الفرص بصورة أفضل.

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