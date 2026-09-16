عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

العراق يطمح إلى استعادة الاتزان في «خليجي 27»

يطمح العراق إلى لقب كأس الخليج العربي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة (منتخب العراق)
يطمح العراق إلى لقب كأس الخليج العربي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة (منتخب العراق)
TT
TT

العراق يطمح إلى استعادة الاتزان في «خليجي 27»

يطمح العراق إلى لقب كأس الخليج العربي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة (منتخب العراق)
يطمح العراق إلى لقب كأس الخليج العربي للمرة الخامسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة (منتخب العراق)

يطمح المنتخب العراقي للظفر بلقب كأس الخليج العربي لكرة القدم للمرة الخامسة في تاريخه والثانية خلال النسخ الثلاث الأخيرة، حين يخوض منافسات بطولة «خليجي 27».

وتستضيف المملكة العربية السعودية النسخة السابعة والعشرين من بطولة كأس الخليج بمدينة جدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي، حتى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأوقعت قرعة دور المجموعتين بالبطولة، التي أقيمت في 19 مايو (أيار) الماضي، منتخب العراق، الذي يستعد لتسجيل ظهوره الـ18 في المسابقة، بالمجموعة الأولى برفقة منتخبات السعودية وعمان والكويت.

ويفتتح المنتخب العراقي مشواره في البطولة بمواجهة منتخب عمان يوم 23 سبتمبر الحالي، قبل أن يواجه منتخب الكويت بعدها بثلاثة أيام، فيما يختتم لقاءاته بالدور الأول للمسابقة بملاقاة منتخب السعودية في 29 من الشهر نفسه.

ويوجد منتخب العراق في المركز الثاني بقائمة أكثر المنتخبات فوزاً بكأس الخليج برصيد 4 ألقاب، بفارق 6 ألقاب خلف منتخب الكويت، الذي يتربع على صدارة القمة بـ10 ألقاب.

وتوج منتخب العراق بكأس الخليج للمرة الأولى، حينما استضاف المسابقة على ملاعبه عام 1979، لينهي الاحتكار الكويتي للبطولة، الذي استمر في النسخ الأربع الأولى، قبل أن يحمل الكأس للمرة الثانية خلال النسخة السابعة، التي نظمتها سلطنة عمان عام 1984، بعدما انسحب بشكل مفاجئ من النسخة السابقة التي أقيمت بالإمارات عام 1982.

وحصل المنتخب الملقب بـ«أسود الرافدين» على لقبه الثالث في النسخة التاسعة عام 1988 بالسعودية، لينسحب في النسخة التالية التي جرت بالكويت عام 1990، ويغيب بعدها عن المشاركة في كأس الخليج حتى عام 2003، بسبب حرب الخليج الثانية، وظروف سياسية واقتصادية.

وانتظر منتخب العراق حتى النسخة الـ25 عام 2023، حينما نظَّم البطولة لأول مرة منذ 44 عاماً، ليتوج بلقبه الرابع في كأس الخليج بعد فوزه 3-2 على المنتخب العماني بعد اللجوء للوقت الإضافي في المباراة النهائية بمدينة البصرة العراقية.

ويشارك المنتخب العراقي في البطولة تحت قيادة مديره الفني الأسترالي غراهام أرنولد، الذي تولى المسؤولية في مايو عام 2025؛ حيث أعاد البريق للفريق مرة أخرى، لا سيما بعدما قاده للتأهل لكأس العالم، التي أقيمت في صيف العام الحالي بالولايات المتحدة والمكسيك وكندا، للمرة الثانية في تاريخه والأولى منذ 40 عاماً.

ورغم نتائج الفريق غير الجيدة في المونديال الماضي، والتي شهدت خروجه من مرحلة المجموعات دون رصيد من النقاط، عقب خسارته أمام منتخبات فرنسا والنرويج والسنغال، قرر الاتحاد العراقي لكرة القدم تجديد التعاقد لأرنولد حتى العام المقبل، الذي يشهد إقامة بطولة كأس أمم آسيا بالسعودية.

وتعرض منتخب العراق لضربة قوية قبل انطلاق «خليجي 27»، بعد إصابة نجمه مهند علي (ميمي) خلال وجوده مع فريقه الشرطة بدوري نجوم العراق مؤخراً، وهو ما قد يتسبب في تغيير حسابات المدرب الأسترالي في خط الهجوم.

ورغم ذلك، يرى أرنولد أن المشاركة في «خليجي 27» بمثابة فرصة لمنتخب العراق من أجل استعادة اتزانه من جديد بعد مشاركته المخيبة في المونديال، والحصول على قوة دفع جيدة قبل خوض غمار كأس آسيا 2027.

ويحتل منتخب العراق المركز الـ63 عالمياً والثامن آسيوياً في التصنيف الأخير الذي أصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للمنتخبات في يوليو (تموز) الماضي، علماً بأنه صاحب المركز الثالث في التصنيف من بين المنتخبات المشاركة في «خليجي 27»، خلف منتخبي السعودية وقطر.

وخلال مشاركاته السابقة في كأس الخليج أحرز منتخب العراق الوصافة عامي 1976 و2013 بقطر والبحرين على الترتيب، وذلك بخلاف امتلاكه 4 ألقاب في المسابقة، علماً بأنه لم يسبق له الحصول على المركزين الثالث أو الرابع.

وخاض منتخب العراق 76 مباراة في المسابقة، حقق خلالها 38 انتصاراً و25 تعادلاً و13 خسارة، وأحرز لاعبوه 134 هدفاً خلال تلك اللقاءات، في حين استقبلت شباك الفريق 69 هدفاً من منافسيه.

ويتصدر النجم المعتزل حسين سعيد قائمة الهدافين التاريخيين لمنتخب العراق في كأس الخليج برصيد 17 هدفاً، علماً بأنه يتقاسم المركز الثاني في قائمة هدافي البطولة التاريخيين بوجه عام مع السعودي ماجد عبد الله، بفارق هدف خلف الكويتي جاسم يعقوب (المتصدر).

مواضيع
رياضة كرة القدم كأس الخليج السعودية

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

عودة كاريتساس لتدريبات دورتموند بعد وعكة صحية

رياضة عالمية كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)

عودة كاريتساس لتدريبات دورتموند بعد وعكة صحية

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن لاعب خط الوسط، كونستانتينوس كاريتساس، قد عاد إلى التدريبات بعد مرور قرابة أسبوع على سقوطه أرضاً إثر وعكة صحية.

«الشرق الأوسط» (دورتموند )
رياضة عالمية «الأولمبية الدولية» واثقة من التغيير في قيادة اللجنة المنظمة لألعاب الشتوية المقررة في جبال الألب (اللجنة الأولمبية الدولية)
رياضة عالمية

«الأولمبية الدولية» مطمئنة لتحضيرات ألعاب 2030 الشتوية رغم تغيير القيادة

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، الأربعاء، إنها واثقة من أن التغيير في قيادة اللجنة المنظمة لألعاب 2030 الشتوية لن يؤثر على الاستعدادات.

«الشرق الأوسط» (ليون )
رياضة عالمية «فيفا» سيعرض مراجعة مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» الذي تم سحبه على مجلس الاتحاد (أ.ف.ب)
رياضة عالمية

«فيفا» يطرح مراجعة خطة بيع الحقوق التجارية على مجلسه

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الأربعاء، إن مراجعة مقترح «فيفا فوروارد إنتربرايز» الذي تم سحبه ستعرض على مجلس الاتحاد.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية رونالد كومان (صحف هولندية)
رياضة عالمية

رونالد كومان يعلن وفاة زوجته

أعلن رونالد كومان، المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي لكرة القدم ، وفاة زوجته بارتينا بعد صراع مع سرطان الثدي عن عمر 65 عاماً.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
رياضة عالمية دي تزيربي (رويترز)
رياضة عالمية

دي تزيربي: عندما ينسجم اللاعبون ستأتي الانتصارات

أعرب روبرتو دي تزيربي، مدرب توتنهام هوتسبير، عن ثقته بأن فريقه ​سيسجل المزيد من الأهداف ويحقق الانتصارات عندما يصل إلى درجة الانسجام المطلوبة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
الرياضة رياضة عالمية

عودة كاريتساس لتدريبات دورتموند بعد وعكة صحية

كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)
كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)
TT
TT

عودة كاريتساس لتدريبات دورتموند بعد وعكة صحية

كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)
كونستانتينوس كاريتساس (أ.ف.ب)

أعلن نادي بوروسيا دورتموند الألماني أن لاعب خط الوسط، كونستانتينوس كاريتساس (18 عاماً)، قد عاد إلى التدريبات بعد مرور قرابة أسبوع على سقوطه أرضاً إثر وعكة صحية مقلقة خلال ظهوره الأول في دوري أبطال أوروبا.

وكان كاريتساس قد مرر الكرة لأحد زملائه ثم أشار للحكم بأنه يعاني من مشكلة، قبل أن يجلس على العشب خلال المباراة التي فاز فيها دورتموند على فياريال بنتيجة 3-2 في 8 سبتمبر (أيلول).

وقد شوهد اللاعب وهو يذرف الدموع أثناء نقله للاشتباه في إصابته بمشاكل في الدورة الدموية، حيث نُقل إلى المستشفى وبقي فيه معظم أيام الأسبوع الماضي.

وقال دورتموند: «عاد كونستانتينوس كاريتساس إلى تدريبات الفريق اعتباراً من اليوم الأربعاء بعد خضوعه لجلسات تدريبية فردية في بداية الأسبوع. لقد كانت هذه أول حصة تدريبية جماعية له مع زملائه منذ خروجه من الملعب بسبب مشاكل في الدورة الدموية خلال المباراة ضد فياريال».

ولم يحدد دورتموند طبيعة التشخيص الطبي لحالة كاريتساس، الذي انضم للفريق قادماً من نادي جينك مقابل مبلغ قُدّر بـ 34.6 مليون دولار الشهر الماضي، كما لم يوضح النادي ما إذا كان اللاعب سيكون قادراً على المشاركة في مباراة السبت ضد شتوتجارت في الدوري الألماني.

مواضيع
رياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا
الرياضة رياضة عالمية

«الأولمبية الدولية» مطمئنة لتحضيرات ألعاب 2030 الشتوية رغم تغيير القيادة

«الأولمبية الدولية» واثقة من التغيير في قيادة اللجنة المنظمة لألعاب الشتوية المقررة في جبال الألب (اللجنة الأولمبية الدولية)
«الأولمبية الدولية» واثقة من التغيير في قيادة اللجنة المنظمة لألعاب الشتوية المقررة في جبال الألب (اللجنة الأولمبية الدولية)
TT
TT

«الأولمبية الدولية» مطمئنة لتحضيرات ألعاب 2030 الشتوية رغم تغيير القيادة

«الأولمبية الدولية» واثقة من التغيير في قيادة اللجنة المنظمة لألعاب الشتوية المقررة في جبال الألب (اللجنة الأولمبية الدولية)
«الأولمبية الدولية» واثقة من التغيير في قيادة اللجنة المنظمة لألعاب الشتوية المقررة في جبال الألب (اللجنة الأولمبية الدولية)

قالت اللجنة الأولمبية الدولية، يوم الأربعاء، إنها واثقة من أن التغيير في قيادة اللجنة المنظمة لألعاب 2030 الشتوية المقررة في جبال الألب الفرنسية لن يؤثر على الاستعدادات، مؤكدة أن العمل يسير وفق الخطة رغم ضيق المهلة الزمنية.

وجرى تعيين فينسن روبرتي رئيساً مؤقتاً للجنة المنظمة لألعاب 2030 يوم الاثنين عقب رحيل إدجار جروسبيرون، في أحدث حلقة من الاضطرابات التي شهدتها التحضيرات للدورة.

واستقال جروسبيرون، بطل التزلج الحر في أولمبياد 1992، بعد 18 شهراً فقط من توليه المسؤولية وسط خلافات حول تنظيم الألعاب وحوكمتها.

وجاء رحيله في أعقاب استقالة المدير العام السابق سيريل لينيت، الذي تنحى عن منصبه في وقت سابق من هذا العام جراء ما وصفه «بخلافات لا يمكن تجاوزها».

وقال بيير-أوليفييه بيكرز-فيوجان، رئيس لجنة التنسيق التابعة للجنة الأولمبية الدولية لأولمبياد 2030 إن العمل يتقدم كما هو مخطط له رغم رحيل جروسبيرون.

وقال في مؤتمر صحافي: «مع هذا التعيين يمكن للعمل أن يستمر. إنها علامة على الثقة التي أولتها الجهات المعنية لفينسن روبرتي. رأينا مشروعاً يواصل التطور والنمو. ونعلم أن هناك الكثير مما ينبغي إنجازه، لكن المشروع بات راسخاً. والقرار المتخذ يوفر الاستقرار والاستمرارية».

وواجه مشروع أولمبياد جبال الألب الفرنسية عدة تحديات، بما في ذلك القرار الذي اتخذ في مايو (أيار) بنقل فعاليات الرياضات الجليدية من نيس إلى ليون.

وكان من المقرر في الأصل أن تصبح نيس المركز الجنوبي «للرياضات الجليدية»، لكن رئيس البلدية المنتخب حديثاً، إريك سيوتي، رفض السماح باستخدام ملعب أليانز ريفيرا، معقل نادي نيس لكرة القدم، على أنه حلبة جليدية مؤقتة لمنافسات هوكي الرجال.

مواضيع
رياضة رياضة فرنسية أولمبياد الألعاب الأولمبية الشتوية فرنسا
الرياضة رياضة عالمية

كايدل مفاجأة قائمة كلوب لمنتخب ألمانيا... وغياب أونداف

يورغن كلوب (أ.ب)
يورغن كلوب (أ.ب)
TT
TT

كايدل مفاجأة قائمة كلوب لمنتخب ألمانيا... وغياب أونداف

يورغن كلوب (أ.ب)
يورغن كلوب (أ.ب)

ذكر تقرير إعلامي أن فيليكس كايدل، من فريق ألفيرسبيرغ، الصاعد حديثاً للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) سيكون اختياراً مفاجئاً في قائمة المنتخب الألماني، التي سيعلن عنها يورغن كلوب، فيما ذكر تقرير أن دينيز أونداف لن يوجد في القائمة.

وذكرت مجلة «كيكر»، اليوم الأربعاء، أن كايدل سيتم اختياره استعداداً للمباريات الأربع المقبلة في دوري أمم أوروبا، رغم أنه لم يلعب سوى ثلاث مباريات في «البوندسليغا».

وذكرت صحيفة «بيلد» أيضا أن كايدل (23 عاماً) سيوجد في القائمة التي سيعلنها كلوب، مدرب بوروسيا دورتموند وليفربول السابق، والذي تولى تدريب المنتخب خلفاً ليوليان ناغلسمان.

ولعب كايدل في وسط الملعب، ولكن ربما يعتبره كلوب ظهيراً أيمن، إذا قرر أن ينقل جوشوا كيميتش، قائد المنتخب، للعب في وسط الملعب حيث يلعب مع بايرن ميونيخ.

وفي مفاجأة أخرى، ذكرت شبكة «سكاي» التلفزيونية، مساء الثلاثاء، أن أونداف تم إبلاغه في محادثة شخصية مع كلوب بأنه لن يوجد في القائمة.

فيليكس كايدل (د.ب.أ)

ويعد أونداف (30 عاماً) لاعباً أساسياً في شتوتغارت، كما أنه قائد الفريق الجديد، ولكنه لم يسجل أي هدف هذا الموسم. ولكنه مرر أربع تمريرات حاسمة في كافة المسابقات.

ولدى أونداف سجل رائع مع المنتخب الألماني، حيث سجل تسعة أهداف في 13 مباراة دولية.

كما أنه سجل ثلاث مرات في بطولة كأس العالم، التي أقيمت في وقت سابق من هذا العام، تحت قيادة المدير الفني وقتها يوليان ناغلسمان، علماً بأنه سجل الأهداف الثلاثة عندما شارك بديلاً.

بدلاً من ذلك، من المتوقع أن يتجه كلوب إلى مهاجمي آينتراخت فرانكفورت، يونس بن طالب وجوناثان بوركارت، عند إعلان تشكيلته غداً الخميس، وذلك وفقاً لتقارير إعلامية.

وستكون هذه هي مباراة بن طالب الأولى مع المنتخب الألماني، علماً بأن المهاجم مؤهل أيضاً لتمثيل المنتخب المغربي.

دينيز أونداف (د.ب.أ)

وذكرت تقارير أن سعيد الملا، لاعب كولون الشاب، سيكون ضمن القائمة، كما يستعد مارك أندريه تير شتيغن، حارس مرمى أياكس، للعودة بعد فترة طويلة من الغياب للإصابة، والتي جعلته يغيب عن منافسات كأس العالم.

وذكرت تقارير أن أوليفر باومان، حارس هوفنهايم، الذي لعب أساسياً في كافة مباريات تصفيات كأس العالم، لن تتم دعوته من قبل كلوب.

ويخوض المنتخب الألماني مباراته الأولى تحت قيادة كلوب أمام مضيفه الهولندي يوم 24 سبتمبر (أيلول)، ثم يواجه ضيفه اليوناني يوم 27 سبتمبر، ثم يلتقي المنتخب الصربي في الأول من أكتوبر (تشرين الأول)، قبل أن يسافر إلى اليونان في 4 أكتوبر.

مواضيع
الرياضة كرة القدم الدوري الألماني ألمانيا