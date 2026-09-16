رونالد كومان يعلن وفاة زوجته

أعلن رونالد كومان، المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي لكرة القدم، وفاة زوجته بارتينا بعد صراع مع سرطان الثدي عن عمر 65 عاماً.

ونشر كومان على مواقع التواصل الاجتماعي صورة باللونين الأبيض والأسود لزوجته التي تبلغ 41 عاماً، وكتب: «ببالغ الحزن، ولكن أيضاً بكثير من الفخر والحب، نودع زوجتي الرائعة وأمنا وجدتنا الغالية».

وتولى كومان تدريب هولندا في بطولة كأس العالم التي أقيمت هذا العام، وقال في يونيو (حزيران) قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب إنه يأمل أن تتمكن زوجته «بارتينا» من تأجيل جلسة علاج أسبوعية لسرطان الثدي المتكرر، وأن تسافر إلى الولايات المتحدة في حال تأهل فريقه للمباراة النهائية.

واستقال مدافع برشلونة السابق من تدريب المنتخب عقب خروج فريقه من دور الـ32 أمام المنتخب المغربي، مشيراً إلى أن مرض زوجته كان أحد أسباب الخروج.

وكتب كومان على حسابه بـ«إنستغرام» يوم 30 يونيو الماضي: «جعلتني السنوات الماضية أدرك مجدداً أن هناك أموراً أهم من كرة القدم. لطالما كانت كرة القدم محور حياتي، لكن الصحة لا تقدر بثمن. فعندما يخوض شخص تحبه معركة صعبة، تتغير نظرتك للأمور».

وأضاف: «دعمتني زوجتي بارتينا وشجعتني يومياً على مواصلة عملي كمدرب للمنتخب الوطني، رغم معاناتها هي أيضاً مع المرض؛ وهذا دليل على قوة مذهلة».

وتولى كومان تدريب المنتخب الهولندي مرتين وبينهما تولى تدريب برشلونة في موسم 2020-2021. وتولى تدريب أندية في هولندا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا.

وبصفته واحداً من أفضل المدافعين في جيله، كان كومان لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب الهولندي التي توجت ببطولة أمام أوروبا 1988، وفاز بكأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري مع أيندهوفن وبرشلونة.

وسجل هدف الفوز في ملعب ويمبلي في 1992 عندما أصبح برشلونة بطلاً لأوروبا للمرة الأولى.

وكتب نادي برشلونة على وسائل التواصل: «يتقدم نادي برشلونة ومشجعوه بخالص التعازي ومشاعر المواساة إلى رونالد كومان وعائلته في وفاة زوجته، بارتينا كومان. لترقد روحها بسلام».