عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:15 دقيقه
الرياضة رياضة عالمية

مبابي وفينيسيوس وكوناتيه يخفون عبارة التضامن مع سبتة

كيليان مبابي (أ.ف.ب)
كيليان مبابي (أ.ف.ب)
TT
TT

مبابي وفينيسيوس وكوناتيه يخفون عبارة التضامن مع سبتة

كيليان مبابي (أ.ف.ب)
كيليان مبابي (أ.ف.ب)

ضجّت وسائل الإعلام الإسبانية في الساعات القليلة الماضية بقرار كل من الفرنسيين كيليان مبابي وإبراهيما كوناتيه والبرازيلي فينيسيوس جونيور إخفاء عبارة التضامن مع سبتة، الجيب الإسباني الواقع في شمال إفريقيا، قبيل فوز ريال مدريد على مضيفه إلتشي 3-2، الثلاثاء، في الدوري الإسباني.

وخلافاً لزملائهم ولاعبي إلتشي، رفع مبابي وكوناتيه وفينيسوس قمصانهم إلى ما يقارب مستوى صدورهم، بحيث لم تعد عبارة «كلنا من سبتة» ظاهرة بالكامل.

وشارك الجميع في المصافحة التقليدية قبل انطلاق اللقاء، قبل خلع القمصان وارتداء أطقم اللعب الخاصة بالمباراة.

فينيسيوس جونيور (أ.ب)

لكن فينيسيوس ومبابي نزعا قميصيهما قبل مصافحة لاعبي إلتشي، في حين كان زملاؤهما لا يزالون يرتدونه.

وتندرج هذه الخطوة التي أبرزها ريال مدريد عبر قنواته الرسمية مع التشديد على «إظهار التضامن مع سبتة»، ضمن مبادرة أطلقتها جمعية رجال الأعمال في فالنسيا دعماً للجيب الإسباني الذي يشهد توترات متزايدة عقب تدفق أعداد كبيرة من المهاجرين القادمين من المغرب.

ووصل عشرات الآلاف من المهاجرين إلى سبتة من المغرب يومي 30 و31 يوليو (تموز).

وعاد معظمهم خلال الساعات التي تلت وصولهم، لكن عدة آلاف بقوا في سبتة.

ونظّم السكان المحليون احتجاجات متكررة نتيجة تخييم المهاجرين على الشواطئ، والنوم في الشوارع، متهمين الحكومة الإسبانية بالتخلي عن المدينة التي تواجه أزمة إنسانية.

وأعلنت الحكومة الإسبانية، الأحد، أن أكثر من 5300 من المهاجرين الذين بقوا في سبتة عادوا إلى المغرب خلال شهر واحد.

واضطرت الحكومة إلى التحقق من هويات آلاف المهاجرين الذين بقوا في المدينة لأسابيع لتحديد ما إذا كانوا مؤهلين للحصول على اللجوء، في حين لا يمكن ترحيل الأطفال غير المصحوبين بذويهم بشكل فوري.

وشهدت مباراتا ليفانتي مع برشلونة وفياريال مع ريال بيتيس تضامناً مماثلاً مع الجيب الإسباني.

ووافق ريال مدريد على طلب مقدم من إلتشي، فنزل اللاعبون إلى أرض الملعب مرتدين قمصاناً بيضاء تحمل عبارة «كلنا من سبتة»، لكن النادي الملكي يحترم تنوع الآراء والحساسيات داخل غرفة الملابس، فمنح كل لاعب حرية الاختيار بشكل فردي بشأن ارتداء القميص أو عدم ارتدائه، وفق صحيفة «أس».

ولم يرتدِ لاعبو برشلونة هذا القميص الأحد الماضي قبل مباراتهم أمام ليفانتي (4-2)، في حين ارتداه لاعبو الأخيرة خلال اللحظات التي سبقت المباراة.

إبراهيما كوناتيه (إ.ب.أ)

والثلاثاء، اضطر الجناح الدولي المغربي لريال بيتيس عبد الصمد الزلزولي الدفاع عن نفسه بعد تعرضه لإهانات على وسائل التواصل الاجتماعي بسبب ارتدائه القميص قبل مباراة فريقه ضد فياريال الاثنين (2-1).

واتهم بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي اللاعب، البالغ 24 عاماً، بخيانة بلاده، وطالبوا باستبعاده من المنتخب المغربي.

ودافع الزلزولي -الذي أجبرته إصابة في الركبة على الانسحاب من تشكيلة المغرب في مونديال هذا الصيف- عن مشاركته في هذه المبادرة، مؤكداً، الثلاثاء، أنها لم تحمل أي نية سياسية أو أي هدف للإساءة إلى المغرب.

وقال في منشور على «إنستغرام»: «أريد أن أوضح أمراً واحداً... لم يُستخدم القميص الداعم لأهالي سبتة في أي وقت بهدف سياسي أو بدافع الازدراء تجاه شعبي، الشعب المغربي».

ووصف الجناح السابق لبرشلونة المبادرة بأنها لفتة اجتماعية لدعم سكان المدينة «بغض النظر عن جنسيتهم».

وأضاف: «هذا ليس اعتذاراً لأحد. سأواصل رفع رأسي عالياً، وتمثيل جذوري بكل فخر وتضحية».

مواضيع
رياضة رياضة إسبانية كرة القدم ريال مدريد إسبانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رونالد كومان يعلن وفاة زوجته

رياضة عالمية رونالد كومان (صحف هولندية)

رونالد كومان يعلن وفاة زوجته

أعلن رونالد كومان، المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي لكرة القدم ، وفاة زوجته بارتينا بعد صراع مع سرطان الثدي عن عمر 65 عاماً.

«الشرق الأوسط» (أمستردام )
رياضة عالمية دي تزيربي (رويترز)
رياضة عالمية

دي تزيربي: عندما ينسجم اللاعبون ستأتي الانتصارات

أعرب روبرتو دي تزيربي، مدرب توتنهام هوتسبير، عن ثقته بأن فريقه ​سيسجل المزيد من الأهداف ويحقق الانتصارات عندما يصل إلى درجة الانسجام المطلوبة.

«الشرق الأوسط» (لندن)
رياضة عالمية ألكسندرا إيالا (رويترز)
رياضة عالمية

إيالا تتمسك بحلم الذهب الآسيوي رغم تعارضه مع «بطولة الصين المفتوحة للتنس»

تقدم «الاتحاد الفلبيني للتنس» بطلب إلى «اتحاد اللاعبات المحترفات»، نيابة عن ألكسندرا إيالا؛ للحصول على إعفاء من المشاركة الإلزامية في «بطولة الصين المفتوحة»...

«الشرق الأوسط» (بكين)
رياضة عالمية ستشهد شوارع موناكو الشهيرة المعروفة بضيقها وكثرة منعطفاتها أول سباق سرعة في تاريخها الموسم المقبل (أ.ب)
رياضة عالمية

موناكو تستضيف سباق سرعة لأول مرة ضمن جدول قياسي لفورمولا 1 في 2027

ستشهد شوارع موناكو الشهيرة، المعروفة بضيقها وكثرة منعطفاتها، أول سباق سرعة في تاريخها الموسم المقبل، وذلك ضمن جدول قياسي لفورمولا 1 يضم عشرة سباقات سرعة.

«الشرق الأوسط» (لندن )
رياضة عالمية تعتزم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 افتتاح موسم 2027 في البحرين (إ.ب.أ)
رياضة عالمية

فورمولا - 1 تفتتح موسمها من البحرين رغم الغموض بشأن سباقات الشرق الأوسط

تعتزم بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا-1 افتتاح موسم 2027 في البحرين، رغم استمرار حالة عدم اليقين بشأن إقامة سباقات هذا العام في منطقة الشرق الأوسط.

«الشرق الأوسط» (لندن )
الرياضة رياضة عالمية

رونالد كومان يعلن وفاة زوجته

رونالد كومان (صحف هولندية)
رونالد كومان (صحف هولندية)
TT
TT

رونالد كومان يعلن وفاة زوجته

رونالد كومان (صحف هولندية)
رونالد كومان (صحف هولندية)

أعلن رونالد كومان، المدير الفني السابق للمنتخب الهولندي لكرة القدم، وفاة زوجته بارتينا بعد صراع مع سرطان الثدي عن عمر 65 عاماً.

ونشر كومان على مواقع التواصل الاجتماعي صورة باللونين الأبيض والأسود لزوجته التي تبلغ 41 عاماً، وكتب: «ببالغ الحزن، ولكن أيضاً بكثير من الفخر والحب، نودع زوجتي الرائعة وأمنا وجدتنا الغالية».

وتولى كومان تدريب هولندا في بطولة كأس العالم التي أقيمت هذا العام، وقال في يونيو (حزيران) قبل المباراة الافتتاحية للمنتخب إنه يأمل أن تتمكن زوجته «بارتينا» من تأجيل جلسة علاج أسبوعية لسرطان الثدي المتكرر، وأن تسافر إلى الولايات المتحدة في حال تأهل فريقه للمباراة النهائية.

واستقال مدافع برشلونة السابق من تدريب المنتخب عقب خروج فريقه من دور الـ32 أمام المنتخب المغربي، مشيراً إلى أن مرض زوجته كان أحد أسباب الخروج.

وكتب كومان على حسابه بـ«إنستغرام» يوم 30 يونيو الماضي: «جعلتني السنوات الماضية أدرك مجدداً أن هناك أموراً أهم من كرة القدم. لطالما كانت كرة القدم محور حياتي، لكن الصحة لا تقدر بثمن. فعندما يخوض شخص تحبه معركة صعبة، تتغير نظرتك للأمور».

وأضاف: «دعمتني زوجتي بارتينا وشجعتني يومياً على مواصلة عملي كمدرب للمنتخب الوطني، رغم معاناتها هي أيضاً مع المرض؛ وهذا دليل على قوة مذهلة».

وتولى كومان تدريب المنتخب الهولندي مرتين وبينهما تولى تدريب برشلونة في موسم 2020-2021. وتولى تدريب أندية في هولندا وإنجلترا والبرتغال وإسبانيا.

وبصفته واحداً من أفضل المدافعين في جيله، كان كومان لاعباً أساسياً في تشكيلة المنتخب الهولندي التي توجت ببطولة أمام أوروبا 1988، وفاز بكأس الأندية الأوروبية أبطال الدوري مع أيندهوفن وبرشلونة.

وسجل هدف الفوز في ملعب ويمبلي في 1992 عندما أصبح برشلونة بطلاً لأوروبا للمرة الأولى.

وكتب نادي برشلونة على وسائل التواصل: «يتقدم نادي برشلونة ومشجعوه بخالص التعازي ومشاعر المواساة إلى رونالد كومان وعائلته في وفاة زوجته، بارتينا كومان. لترقد روحها بسلام».

مواضيع
رياضة كرة القدم هولندا
الرياضة رياضة عالمية

دي تزيربي: عندما ينسجم اللاعبون ستأتي الانتصارات

دي تزيربي (رويترز)
دي تزيربي (رويترز)
TT
TT

دي تزيربي: عندما ينسجم اللاعبون ستأتي الانتصارات

دي تزيربي (رويترز)
دي تزيربي (رويترز)

أعرب روبرتو دي تزيربي، مدرب توتنهام هوتسبير، عن ثقته بأن فريقه ​سيسجل المزيد من الأهداف ويحقق الانتصارات عندما يصل إلى درجة الانسجام المطلوبة، وذلك رغم خسارته 3- 1 أمام ليفربول في كأس الرابطة، الثلاثاء، وهي نتيجة جعلته يفشل في تحقيق أي فوز للمباراة الرابعة توالياً.

وأنهى ‌الفريق اللندني ‌الموسم الماضي بفارق ​نقطتين ‌فقط ⁠فوق منطقة ​الهبوط، كما ⁠لا يزال يبحث عن فوزه الأول في الدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم بعدما حصد نقطتين فقط من أول أربع مباريات.

وقال دي تزيربي للموقع الرسمي للنادي عقب الخسارة ⁠في الدور الثالث: «نحن نعاني لأن ‌النتائج هي ‌جوهر رياضتنا. عندما نخسر ​نشعر بالحزن وخيبة الأمل ‌والإحباط».

وأضاف: «الأمر صعب، لكنها مجرد البداية، ‌والمرحلة الأولى من هذا المشروع الجديد».

وكان دي تسيربي قد تولى تدريب الفريق في مارس (آذار) الماضي، وحظي بدعم كبير في ‌سوق الانتقالات؛ إذ أنفق النادي أكثر من 300 مليون جنيه ⁠إسترليني (404 ⁠ملايين دولار) للتعاقد مع ساندرو تونالي، وماتيوس فرنانديز، وسافيو، وعمر مرموش وميخايلو مودريك.

وتابع المدرب الإيطالي: «عندما نصل إلى الانسجام المطلوب ستحدث نقطة التحول. فالمشكلة لا تتعلق بالعقلية؛ لأننا أظهرنا اليوم الشخصية والسلوك الصحيحين ولعبنا حتى النهاية. وأعتقد أننا سنفوز بالكثير من المباريات وسنسجل العديد من ​الأهداف».

وسيواجه توتنهام ​في مباراته المقبلة أستون فيلا بالدوري، السبت.

مواضيع
رياضة الدوري الإنجليزي رياضة بريطانيا
الرياضة رياضة عالمية

من الحرب إلى آسيا… الكرة الإيرانية تعود وسط فجوات واسعة

أثرت العقوبات الدولية المستمرة على مختلف جوانب اللعبة (حساب النادي في إكس)
أثرت العقوبات الدولية المستمرة على مختلف جوانب اللعبة (حساب النادي في إكس)
TT
TT

من الحرب إلى آسيا… الكرة الإيرانية تعود وسط فجوات واسعة

أثرت العقوبات الدولية المستمرة على مختلف جوانب اللعبة (حساب النادي في إكس)
أثرت العقوبات الدولية المستمرة على مختلف جوانب اللعبة (حساب النادي في إكس)

عادت كرة القدم الإيرانية إلى المنافسات بعد توقف طويل فرضته الحرب، لكن استئناف النشاط لم ينهِ الجدل الذي يحيط بالمسابقة المحلية، في وقت تتسع فيه الفجوة المالية مع الأندية السعودية التي أصبحت قوة إنفاقية يصعب على الأندية الإيرانية مجاراتها.

وبحسب صحيفة «الغارديان» البريطانية، استؤنفت منافسات الدوري الإيراني الممتاز في منتصف أغسطس (آب)، بعد نحو ستة أشهر من توقفها في نهاية فبراير (شباط)، قبل أن يُتخذ قرار بإلغاء الموسم الماضي مع استمرار الحرب. وتزامن ذلك مع عودة الأندية الإيرانية إلى المنافسات القارية، إذ بدأ استقلال وتركتر مشاركتهما في دوري أبطال آسيا للنخبة هذا الأسبوع.

وكان استقلال متصدراً للدوري عند توقف الموسم الماضي، بعدما خاض 22 مباراة من أصل 30، متقدماً بفارق نقطتين عن تركتر، الأمر الذي دفع النادي إلى المطالبة بمنحه لقب المسابقة باعتباره المتصدر قبل إلغائها. وقال مدرب استقلال، سهراب بختياري زاده، إن فريقه «يجب أن يُعلن بطلاً للموسم السابق»، معتبراً أن تصدر جدول الترتيب يمثل معياراً مناسباً لتحديد الفريق الأكثر نجاحاً في البطولة في أي وقت.

ولا يزال القرار النهائي بشأن بطل الموسم الماضي منتظراً، وسط معارضة من عدد من الأندية؛ خصوصاً تلك المملوكة لشركات صناعية، مثل سباهان وفولاد، التي تضررت أعمالها خلال فترة الحرب.

ولم يكن تأثير الحرب مقتصراً على إلغاء الموسم، إذ يرى بختياري زاده أن توقف المنافسات لفترة طويلة أضر باللاعبين والأندية والجماهير على حد سواء. وقال: «أهم تأثير للحرب على كرة القدم الإيرانية كان التوقف الطويل للمنافسات»، مشيراً إلى أن اللاعبين والفرق حُرموا من التدريبات والمباريات لأشهر، بينما فقد المشجعون المساحة التي تمنحهم فرصة متابعة فرقهم والتنافس في النقاشات والهتافات المرتبطة بها.

وعلى الرغم من المخاوف من إقامة المباريات من دون جماهير، شهدت معظم مواجهات الموسم الجديد حضوراً جماهيرياً، بينما حظيت مباراة الديربي بين برسبوليس واستقلال بإقبال كبير.

وأقيمت المواجهة في مدينة أصفهان، بحضور نحو 50 ألف متفرج، بعدما تعذر استخدام ملعب آزادي الشهير في طهران بسبب أعمال الإصلاح المستمرة، في وقت تعرض فيه المجمع الرياضي المحيط بالملعب لأضرار خلال الحرب.

وعلى الصعيد القاري، حقق استقلال بداية لافتة في دوري أبطال آسيا للنخبة، بعدما تغلب 3 - 0 على السد القطري، في مباراة أقيمت على ملعب البصرة الدولي في العراق، بدلاً من إيران. وتعتاد الأندية الإيرانية خوض مبارياتها القارية على ملاعب خارج أراضيها، وهو ما يعتبره بختياري زاده أحد أبرز المشكلات التي واجهتها كرة القدم في بلاده خلال السنوات الأخيرة.

وقال مدرب استقلال: «الحرمان من أفضلية اللعب على أرضنا كان من أكبر المشكلات التي واجهتها كرة القدم الإيرانية في السنوات الأخيرة»، مضيفاً أن فريقه شعر بالسعادة لخوض مواجهة السد في البصرة لقربها من إيران، ولا سيما مع حضور عدد من المشجعين القادمين من جنوب البلاد.

وحضر نحو 8 آلاف مشجع المباراة، وحاولوا صناعة أجواء مشابهة لتلك التي اعتادت عليها مباريات الفريق في طهران.

في المقابل، خسر تركتر أمام شباب الأهلي الإماراتي 0 - 1 في دبي، ليبدأ الفريق مشواره القاري بنتيجة صعبة، لكنه يملك الوقت لتعويضها في بقية مباريات مرحلة الدوري.

وتواجه كرة القدم الإيرانية تحديات اقتصادية تتجاوز تداعيات الحرب، إذ أثرت العقوبات الدولية المستمرة على مختلف جوانب اللعبة، التي ترتبط بشكل وثيق بمؤسسات الدولة. ونتيجة لذلك، بقيت الرواتب محدودة، وتراجعت الاستثمارات في المنشآت، بينما أصبحت إقامة المعسكرات التدريبية والمباريات الودية الخارجية أكثر صعوبة مقارنة بأندية في دول آسيوية أخرى.

ويظهر التفاوت أيضاً في دوري أبطال آسيا للنخبة، إذ تشارك السعودية واليابان بخمسة أندية لكل منهما في البطولة التي تضم 32 فريقاً، مقابل فريقين فقط لإيران، التي تعد تاريخياً من القوى الكروية البارزة في القارة.

ويواجه استقلال مهمة صعبة في البطولة القارية؛ خصوصاً أنه دخل المنافسات من دون أن يستفيد من سوق الانتقالات الصيفية، إلا أن تاريخ النادي، الذي تُوج بطلاً لآسيا عامي 1970 و1991 يدفعه إلى محاولة المنافسة رغم الفوارق الكبيرة في الإمكانات.

مواضيع
الرياضة كرة القدم دوري أبطال آسيا دوري النخبة الآسيوي إيران