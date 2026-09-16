«الاتحاد السعودي» يطلق مشروعاً لتطوير أكاديميات «أندية دوري المحترفين»

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروعاً جديداً لتطوير أكاديميات الأندية، ويستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجتين الأولى والثانية، وذلك ضمن جهوده لتطوير منظومة المواهب ورفع جودة العمل في أكاديميات الأندية، وبناء مسار مستدام لإعداد وتطوير المواهب.

وجاء إطلاق المشروع خلال ملتقى الأندية الذي عقده الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام ماجد آل صاحب والمدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد السعودي مات كروكر، وفيليب سندروس، اختصاصي الأداء العالي ومخطط تطوير المواهب في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلي الأندية الـ68 المستهدفة في المشروع.

وفي مستهل الملتقى، رحّب الأمين العام ماجد آل صاحب بالحضور، مؤكداً أهمية الشراكة مع الأندية في تطوير منظومة كرة القدم، والدور الذي تمثله الأكاديميات في بناء قاعدة مستدامة للمواهب ودعم مستقبل الكرة السعودية.

واستعرض المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد السعودي مات كروكر التوجه العام للمشروع وأهدافه ومسارات العمل خلال المرحلة المقبلة، بينما تناول رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر تطور مسابقات الفئات السنية والتوسع الذي شهدته خلال الفترة الماضية، ودورها في توفير مسار تنافسي متدرج للاعبين.

من جانبه، استعرض مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد السعودي مارك كانهام برنامج تطوير الأكاديميات وأهميته في رفع جودة العمل الفني داخل الأندية وتعزيز مسار إعداد وتطوير اللاعبين، في حين تحدث اختصاصي الأداء العالي ومخطط تطوير المواهب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فيليب سندروس عن أهمية برامج تطوير الأكاديميات في بناء منظومات مستدامة للمواهب، ودور الاتحاد الدولي في دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بتطوير كرة القدم.

ويستهدف المشروع وضع معايير موحدة لعمل الأكاديميات، ومساعدة كل نادٍ على تحديد أولوياته وتطوير منهجيته، بما يضمن إعداد جيل من اللاعبين المتميزين، وتعزيز مسار انتقال المواهب من الأكاديميات وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

ويعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم في تنفيذ المشروع مع شركة Double Pass البلجيكية المتخصصة في تطوير الأكاديميات، والتي عملت مع عدد من الاتحادات العالمية أبرزها «الإنجليزي والإيطالي والياباني والتركي والألماني»، حيث يستند المشروع إلى مقارنات مرجعية دولية، وتقييم الوضع الراهن للأكاديميات مع تحديد معايير موحدة لها، إلى جانب إجراء عمليات تقييم شاملة للأكاديميات المقامة حالياً وعكس التقييم على خطط تطوير مخصصة لكل نادٍ.

كما يتضمن المشروع تقييماً شاملاً للأكاديميات في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل الاكتشاف والتطوير، وآلية تدرجهم وصولاً للفريق الأول، والبيئة الرياضية، والبنية التحتية، والكفاءات والتعلم، والتحليل الرقمي، والاستثمار والحوكمة، بما يتيح بناء صورة متكاملة عن واقع كل أكاديمية وتحديد جوانب التطوير فيها.

وسينفذ المشروع عبر 3 دورات تقييم حتى 2030 تجمع كل دورة بين التقييم الشامل والتقييم المرحلي، على أن تبدأ الدورة الأولى موسم 2026-2027 وتشمل جميع الأكاديميات الـ68، يليها تنفيذ خطط تطوير مخصصة وبرامج لبناء القدرات، بينما تركز الدورتان الثانية والثالثة على متابعة التقدم وإعادة التقييم وقياس التطور المحقق وصولاً إلى مستهدفات المشروع.

ويعمل المشروع على حوافز للأندية ترتبط بمستوى جودة العمل والإنتاجية، إضافة إلى مزايا متعلقة بانتقالات اللاعبين، بما يعزز العائد على الاستثمار في تطوير المواهب، ويرفع القيمة الفنية والسوقية للاعبين المطورين داخل الأندية.