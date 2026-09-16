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الرياضة رياضة سعودية

«الاتحاد السعودي» يطلق مشروعاً لتطوير أكاديميات «أندية دوري المحترفين»

بالتعاون مع شركة بلجيكية تملك تجارب في «إنجلترا وإيطاليا

المشروع يستهدف إعداد جيل من اللاعبين المتميزين (أكاديمية مهد)
المشروع يستهدف إعداد جيل من اللاعبين المتميزين (أكاديمية مهد)
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«الاتحاد السعودي» يطلق مشروعاً لتطوير أكاديميات «أندية دوري المحترفين»

المشروع يستهدف إعداد جيل من اللاعبين المتميزين (أكاديمية مهد)
المشروع يستهدف إعداد جيل من اللاعبين المتميزين (أكاديمية مهد)

أطلق الاتحاد السعودي لكرة القدم مشروعاً جديداً لتطوير أكاديميات الأندية، ويستهدف أندية الدوري السعودي للمحترفين ودوري الدرجتين الأولى والثانية، وذلك ضمن جهوده لتطوير منظومة المواهب ورفع جودة العمل في أكاديميات الأندية، وبناء مسار مستدام لإعداد وتطوير المواهب.

وجاء إطلاق المشروع خلال ملتقى الأندية الذي عقده الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، في مدينة الرياض، بحضور الأمين العام ماجد آل صاحب والمدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد السعودي مات كروكر، وفيليب سندروس، اختصاصي الأداء العالي ومخطط تطوير المواهب في الاتحاد الدولي لكرة القدم، وممثلي الأندية الـ68 المستهدفة في المشروع.

وفي مستهل الملتقى، رحّب الأمين العام ماجد آل صاحب بالحضور، مؤكداً أهمية الشراكة مع الأندية في تطوير منظومة كرة القدم، والدور الذي تمثله الأكاديميات في بناء قاعدة مستدامة للمواهب ودعم مستقبل الكرة السعودية.

واستعرض المدير التنفيذي لكرة القدم في الاتحاد السعودي مات كروكر التوجه العام للمشروع وأهدافه ومسارات العمل خلال المرحلة المقبلة، بينما تناول رئيس لجنة المسابقات نعيم البكر تطور مسابقات الفئات السنية والتوسع الذي شهدته خلال الفترة الماضية، ودورها في توفير مسار تنافسي متدرج للاعبين.

من جانبه، استعرض مدير تطوير كرة القدم في الاتحاد السعودي مارك كانهام برنامج تطوير الأكاديميات وأهميته في رفع جودة العمل الفني داخل الأندية وتعزيز مسار إعداد وتطوير اللاعبين، في حين تحدث اختصاصي الأداء العالي ومخطط تطوير المواهب في الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA) فيليب سندروس عن أهمية برامج تطوير الأكاديميات في بناء منظومات مستدامة للمواهب، ودور الاتحاد الدولي في دعم المبادرات والبرامج المرتبطة بتطوير كرة القدم.

ويستهدف المشروع وضع معايير موحدة لعمل الأكاديميات، ومساعدة كل نادٍ على تحديد أولوياته وتطوير منهجيته، بما يضمن إعداد جيل من اللاعبين المتميزين، وتعزيز مسار انتقال المواهب من الأكاديميات وصولاً إلى الفريق الأول والمنتخبات الوطنية.

ويعمل الاتحاد السعودي لكرة القدم في تنفيذ المشروع مع شركة Double Pass البلجيكية المتخصصة في تطوير الأكاديميات، والتي عملت مع عدد من الاتحادات العالمية أبرزها «الإنجليزي والإيطالي والياباني والتركي والألماني»، حيث يستند المشروع إلى مقارنات مرجعية دولية، وتقييم الوضع الراهن للأكاديميات مع تحديد معايير موحدة لها، إلى جانب إجراء عمليات تقييم شاملة للأكاديميات المقامة حالياً وعكس التقييم على خطط تطوير مخصصة لكل نادٍ.

كما يتضمن المشروع تقييماً شاملاً للأكاديميات في عدد من المجالات الرئيسية، تشمل الاكتشاف والتطوير، وآلية تدرجهم وصولاً للفريق الأول، والبيئة الرياضية، والبنية التحتية، والكفاءات والتعلم، والتحليل الرقمي، والاستثمار والحوكمة، بما يتيح بناء صورة متكاملة عن واقع كل أكاديمية وتحديد جوانب التطوير فيها.

وسينفذ المشروع عبر 3 دورات تقييم حتى 2030 تجمع كل دورة بين التقييم الشامل والتقييم المرحلي، على أن تبدأ الدورة الأولى موسم 2026-2027 وتشمل جميع الأكاديميات الـ68، يليها تنفيذ خطط تطوير مخصصة وبرامج لبناء القدرات، بينما تركز الدورتان الثانية والثالثة على متابعة التقدم وإعادة التقييم وقياس التطور المحقق وصولاً إلى مستهدفات المشروع.

ويعمل المشروع على حوافز للأندية ترتبط بمستوى جودة العمل والإنتاجية، إضافة إلى مزايا متعلقة بانتقالات اللاعبين، بما يعزز العائد على الاستثمار في تطوير المواهب، ويرفع القيمة الفنية والسوقية للاعبين المطورين داخل الأندية.

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ما الذي يحتاج إليه الهلال «المنهك» خلال فترة التوقف الدولية؟

بوابري سجل عودة قوية بعد تعافيه من الإصابة (تصوير: سعد العنزي)
بوابري سجل عودة قوية بعد تعافيه من الإصابة (تصوير: سعد العنزي)
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ما الذي يحتاج إليه الهلال «المنهك» خلال فترة التوقف الدولية؟

بوابري سجل عودة قوية بعد تعافيه من الإصابة (تصوير: سعد العنزي)
بوابري سجل عودة قوية بعد تعافيه من الإصابة (تصوير: سعد العنزي)

شكّل فوز الهلال على الغرافة القطري نقطة انطلاقة قوية للزعيم في منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة، كما أنه تزامن مع نهاية مرحلة أولى من موسم مزدحم خاض فيها الزعيم 9 مباريات خلال شهر واحد، فاز في 8 لقاءات منها، وخسر لقاءً وحيداً أمام نيوم.

ودخل الهلال فترة راحة عن لعب المباريات ستمتد لمدة 25 يوماً، حتى مواجهته المرتقبة أمام الاتحاد في الكلاسيكو يوم 10 أكتوبر (تشرين الأول) المقبل، وذلك بسبب فترة التوقف الدولي، ليترك الفريق الأزرق مدربه الإيطالي سيموني إنزاغي أمام مساحة من الوقت لإعادة ترتيب التفاصيل، قبل العودة إلى سباق طويل ينتظر فيه الهلال الكثير.

وأمام الغرافة القطري، خرج الهلال من «المملكة أرينا» منتصراً بنتيجة 2-1، في افتتاح مشواره بدوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة فرض فيها صاحب الأرض أفضليته معظم فتراتها، لكنه فقد خدمات نجمه الهولندي سامرفيل في المباراة المقبلة، بعد حصوله على بطاقة حمراء مستحقة، بعد مشاجرة واشتباك بالأيدي بينه وبين أحد لاعبي الفريق الضيف.

وبجانب النقاط الثلاث، خرج إنزاغي بمكسب إضافي بعودة الفرنسي الشاب سايمون بوابري للعب بعد تعافيه من الإصابة؛ حيث بدا كأنه يريد استثمار الفرصة التي أتيحت له من المدرب الإيطالي، إذ برز بتحركاته بين الخطوط، وجرأته في التعامل مع الكرة، وقدرته على صناعة المساحة، جعلته من العناصر التي منحت وسط الهلال بُعداً مختلفاً، مرسلاً لمدربه إنزاغي إشارة واضحة، مفادها أن المنافسة على مراكز الوسط لن تكون محصورة بين الأسماء الكبيرة، حتى خروجه من المباراة لم يكن لأسباب فنية، وفق ما أوضحه إنزاغي بعد اللقاء في المؤتمر الصحافي، إذ أشار إلى شعور بوابري بشد بسيط دفعه إلى استبداله، مع إشادته بقدرات اللاعب وأدائه.

ويحتاج الهلال، الذي خاض مبارياته في بداية الموسم بإيقاع مرتفع، إلى تحويل الوفرة الموجودة في قائمته لمنظومة أكثر استقراراً، ويملك إنزاغي فرصة للعمل على التفاصيل التي لم تسمح بها روزنامة المباريات المتلاحقة؛ من تثبيت الأدوار، إلى رفع الانسجام بين الخطوط، وقد يكون ملف التوازن بين الأسماء الجديدة والركائز السابقة من أبرز الملفات، لأن الفريق يملك خيارات متعددة في الوسط والهجوم، لكن كثرة الخيارات لا تعني بالضرورة وضوح الأدوار، وما ظهر أمام الغرافة قد يمنح إنزاغي سبباً إضافياً لإعادة النظر في بعض حساباته، خصوصاً مع تألق بوابري وقدرته على منح الوسط حيوية مختلفة.

ويحتاج إنزاغي خلال فترة التوقف الدولي إلى صقل فريق يملك كثيراً من الأدوات، فالمرحلة المقبلة ستكون أكثر ازدحاماً، وسيبدأ الهلال رحلة طويلة بين المنافسات المحلية والقارية، وفي الوقت الذي يغادر فيه لاعبو الفريق إلى منتخباتهم، سيكون على إنزاغي العمل مع المجموعة المتاحة، ومراجعة ما قدمه الفريق في مبارياته السابقة، وتحديد العناصر التي يمكنها أن تمنح الفريق حلولاً إضافية.

كما ستسهم فترة التوقف في استعادة الفريق نجومه المصابين في الفترة الماضية؛ حيث من المنتظر أن يكون سالم الدوسري قائد الفريق الذي لم يلعب أي دقيقة هذا الموسم بسبب الإصابة جاهزاً للمشاركة في المباريات من جديد، بجانب الثنائي الفرنسي ثيو هيرنانديز، وعلي لاجامي اللذين غيبتهما الإصابة عن فريقهما من مواجهة الأهلي، حتى لقاء الغرافة، ما يعني اكتمال صفوف الأزرق متسلحاً بكامل أدواته بعد فترة التوقف.

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نادي الهلال السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دوري السيدات السعودي: كلاسيكو الاتحاد والنصر يشعل الجولة الثانية

أندريا لاعبة فريق النصر (موقع نادي النصر)
أندريا لاعبة فريق النصر (موقع نادي النصر)
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دوري السيدات السعودي: كلاسيكو الاتحاد والنصر يشعل الجولة الثانية

أندريا لاعبة فريق النصر (موقع نادي النصر)
أندريا لاعبة فريق النصر (موقع نادي النصر)

تنطلق، الخميس، منافسات الجولة الثانية من الدوري السعودي الممتاز للسيدات، بمواجهة نيوم والعلا على ملعب نادي جدة؛ حيث يسعى كلا الفريقين إلى تحقيق الفوز الأول بعد تعثرهما في الجولة الأولى.

وتستكمل المنافسات الجمعة؛ حيث يستضيف القادسية نظيره الترجي في لقاء يطمح من خلاله الأول إلى مواصلة حصد النقاط، في حين يبحث الترجي عن النقاط الثلاث الأولى.

وفي جدة يستضيف الأهلي نظيره الهلال في مواجهة يبحث من خلالها عن مواصلة صدارة الترتيب، أما الهلال فيبحث عن فوزه الأول بعد تعثره أمام الاتحاد بثلاثية مقابل هدف.

وتختتم منافسات الجولة السبت بلقاء الكلاسيكو بين الاتحاد والنصر في جدة، في مواجهة يدخلها كلا الفريقين بمعنويات عالية بعد انتصارهما في الجولة الأولى.

وستشهد منافسات الجولة الثانية غياب حارسة نادي الهلال ليلى القحطاني، ولاعبة النصر نسرين بهلولي بعد صدور قرارات لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي فيما حدث خلال نهائي كأس السوبر للسيدات.

ويتصدّر الأهلي الترتيب بثلاث نقاط، وبفارق 4 أهداف، يليه النصر والاتحاد والقادسية بالرصيد ذاته، فيما بقي العلا والهلال ونيوم والترجي دون نقاط بعد نهاية الجولة الأولى.

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كرة القدم للسيدات السعودية
الرياضة رياضة سعودية

دونيس يُجري تغييرات واسعة على التشكيلة السعودية تأهباً لـ«كأس الخليج»

دونيس (الاتحاد السعودي)
دونيس (الاتحاد السعودي)
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دونيس يُجري تغييرات واسعة على التشكيلة السعودية تأهباً لـ«كأس الخليج»

دونيس (الاتحاد السعودي)
دونيس (الاتحاد السعودي)

أجرى اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب المنتخب السعودي، تغييرات واسعة على قائمته المشارِكة في كأس الخليج لكرة القدم «خليجي 27»، مستبعداً 8 لاعبين شاركوا في كأس العالم 2026، التي ودّعها الفريق من الدور الأول، ومستعيناً بعدد من الوجوه الجديدة؛ أملاً في المنافسة على اللقب في البطولة التي تستضيفها جدة، خلال الفترة من 23 سبتمبر (أيلول) الحالي إلى السادس من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وشهدت القائمة استبعاد قائد المنتخب سالم الدوسري، إلى جانب سعود عبد الحميد وأحمد الكسار وعلي مجرشي وعلي لاجامي وأيمن يحيى وصالح الشهري وخالد الغنام.

في المقابل، ضم دونيس 8 لاعبين آخرين هم حامد الشنقيطي، ومحمد محزري، وزكريا هوساوي، ومحمد القحطاني، وصالح أبو الشامات، وعبد الله السالم، وريان حامد، وهمام الهمامي.

وأوقعت القرعة المنتخب السعودي في المجموعة الأولى إلى جانب العراق وعمان والكويت، في حين تضم المجموعة الثانية الإمارات وقطر والبحرين واليمن.

وستقام مباريات البطولة على ملعبيْ مدينة الملك عبد الله الرياضية ومدينة الأمير عبد الله الفيصل في جدة.

كان المنتخب البحريني قد تُوج بلقب النسخة الماضية «خليجي 26»، التي استضافتها الكويت في يناير (كانون الثاني) 2025، بعدما تغلّب على عمان في المباراة النهائية.

وضمّت التشكيلة في حراسة المرمى: حامد يوسف، ونواف العقيدي، ومحمد العويس.

وفي الدفاع: حسن كادش، وريان حامد، وجهاد ذكري، وعبد الإله العمري، ومتعب الحربي، ومحمد محزري، ونواف بوشل، وحسان تمبكتي، وزكريا هوساوي.

وفي خط الوسط: زياد الجهني، ومحمد كنو، ومحمد القحطاني، ومصعب الجوير، وعلاء الحجي، وناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري.

وفي الهجوم: صالح أبو الشامات، وهمام الهمامي، ومحمد أبو الشامات، وسلطان مندش، وعبد الله السالم، وفراس البريكان، وعبد الله الحمدان.

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