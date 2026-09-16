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مدرب العراق يمنح حيدر عبد الكريم فرصة تاريخية في «خليجي 27»

حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
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مدرب العراق يمنح حيدر عبد الكريم فرصة تاريخية في «خليجي 27»

حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)
حيدر عبد الكريم (موقع نادي النصر)

قرر الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، منح النجم الشاب حيدر عبد الكريم لاعب النصر السعودي فرصة المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ27 المقررة إقامتها في جدة.

وكان غراهام أكد في تصريح سابق أن قائمة «أسود الرافدين» المشاركة في كأس الخليج اختارها بنفسه، مشدداً على أن المنتخب يتجه إلى البطولة بهدف المنافسة على اللقب.

وأوضح أن استبعاد ماركو فرج وإيمار شير لا يرتبط بموقف شخصي تجاه اللاعبين، مشيراً إلى أنه يعرفهما منذ 15 شهراً، لكنه فضّل منح الفرصة للاعبين آخرين، ومن بينهم حيدر عبد الكريم، في ظل الظروف التي تنتظر المنتخب العراقي في جدة.

يذكر أن النصر وقع في يناير (كانون الثاني) من هذا العام مع لاعب نادي الزوراء العراقي، الشاب حيدر عبد الكريم، في خطوة تعكس توجه النادي نحو الاستثمار في العناصر الواعدة وبناء فريق المستقبل.

ووقّعت إدارة شركة نادي النصر عقداً مع اللاعب يمتد لموسمين ونصف، ضمن خطة فنية تستهدف تعزيز القائمة بعناصر شابة ذات إمكانات بدنية وفنية عالية.

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الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
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الدوري المصري: الزمالك يخطف الصدارة بفوز ثمين على المحلة

فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)
فرحة زملكاوية بهدف الفوز في المباراة (موقع نادي الزمالك)

خطف الزمالك فوزاً ثميناً 1 - صفر على مضيفه غزل المحلة بركلة جزاء متأخرة ليتصدر الدوري المصري الممتاز، بفارق الأهداف عن غريمه التقليدي الأهلي.

ورفع الزمالك رصيده إلى 13 نقطة متقدماً بفارق الأهداف عن الأهلي ونقطة واحدة عن سيراميكا وبيراميدز صاحبي المركزين الثالث والرابع.

ويمكن لبيراميدز الانفراد بالصدارة في حال فوزه على مضيفه الشرقية إنبي في ختام الجولة الخميس.

وتوقف رصيد غزل المحلة عند نقطة واحدة في المركز الأخير.

وجاء هدف الزمالك قبل النهاية بدقيقتين عن طريق ركلة جزاء نفذها أحمد شريف بنجاح إثر خطأ من الجزائري فارس نشاط مدافع المحلة ضد المغربي محمود بنتايك.

وأرسل البديل أحمد فتوح تمريرة عرضية متقنة داخل منطقة جزاء المحلة حاول بنتايك لعبها برأسه نحو المرمى لكن قدم نشاط ارتطمت برأسه ليحتسبها الحكم ركلة جزاء.

وحقق السويس بتروجت فوزاً مهماً على مضيفه الجونة 2 - 1 ضمن الجولة الخامسة.

ورفع بتروجت رصيده إلى سبع نقاط ليتقدم للمركز الثامن بينما تجمد رصيد الجونة عند نقطتين في المركز 18 ضمن الرباعي المهدد بالهبوط نهاية الموسم.

وأحرز مصطفى البدري هدف التقدم لبتروجت في الدقيقة 25 بتسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، قبل أن يضاعف القائد محمد علي عكاشة النتيجة بتمريرة عرضية خدعت الدفاع والحارس وسكنت الشباك في الدقيقة 33.

وقلص الجونة الفارق في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدل الضائع عن طريق صابر الشيمي الذي استقبل تمريرة عرضية من خالد صديق على صدره وهيأها قبل أن يضعها في المرمى.

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أرنولد: العراق يدخل «خليجي 27» من أجل اللقب

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
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أرنولد: العراق يدخل «خليجي 27» من أجل اللقب

الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)
الأسترالي غراهام أرنولد مدرب منتخب العراق (رويترز)

أكد الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب منتخب العراق، أن فريقه سيشارك في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) بهدف المنافسة على اللقب، مشدداً على أهمية البطولة التي تنطلق الأسبوع المقبل في مدينة جدة السعودية.

واستدعى أرنولد 26 لاعباً للمشاركة في البطولة، حيث يخوض العراق، المتوج باللقب أربع مرات آخرها في «خليجي 25»، منافسات المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة الأرض والكويت وسلطنة عُمان، فيما تضم المجموعة الثانية البحرين حاملة اللقب وقطر والإمارات واليمن.

وقال أرنولد، خلال مؤتمر صحافي عقب إعلان القائمة: «كأس الخليج بطولة مهمة لكل دول المنطقة، ولا يوجد ما يسمى بطولة ودية». وأضاف: «تعلمنا كثيراً من كأس العالم، وعلينا الآن أن نبني مستقبلاً جيداً للكرة العراقية. 50 في المائة من تشكيلة كأس العالم خارج قائمة (خليجي 27)، وقد حرصت على منح الفرصة للاعبين الجدد من أجل رؤيتهم على أرض الواقع».

وأوضح مدرب العراق فلسفته في اختيار القائمة قائلاً: «اخترت لاعباً صاحب خبرة في كل مركز إلى جانب لاعب شاب بديل. حيدر عبد الكريم لاعب ممتاز ويستحق الحصول على فرصة إلى جانب بقية الأسماء الجديدة التي تم اختيارها».

وتطرق أرنولد إلى الغيابات والخيارات الفنية، مؤكداً أن عدداً من اللاعبين البارزين استُبعدوا بسبب الإصابة، وأضاف: «أنا وحدي المسؤول عن اختيار قائمة المنتخب الوطني. أحمد باسل حارس يملك خبرة كبيرة، وبقية الحراس تم اختيارهم بقناعة من مدرب حراس المرمى».

وكان العراق قد ودع كأس العالم من دور المجموعات بعد خسارته مبارياته الثلاث أمام النرويج وفرنسا والسنغال، فيما يسعى أرنولد إلى استثمار «خليجي 27» لمنح عدد من الوجوه الجديدة فرصة الظهور مع المنتخب.

ومدد المدرب الأسترالي، البالغ 63 عاماً، عقده مع الاتحاد العراقي الشهر الماضي حتى عام 2027، وسيقود المنتخب في كأس الخليج، إضافة إلى كأس آسيا المقررة مطلع العام المقبل في السعودية.

وضمت قائمة العراق حراس المرمى حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، والمدافعين أحمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الإمام وميرخاس دوسكي ومحمد دلاور.

وفي خط الوسط اختار أرنولد إبراهيم بايش وزيدان إقبال وبسام شاكر وزيد إسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرزاق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم، فيما ضم خط الهجوم أيمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.

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كأس الخليج العراق
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حسين يقود قائمة العراق في «خليجي 27»

أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
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حسين يقود قائمة العراق في «خليجي 27»

أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)
أيمن حسين يقود تشكيلة العراق في «خليجي 27» (رويترز)

أعلن الأسترالي غراهام أرنولد، المدير الفني لمنتخب العراق، قائمة من 26 لاعباً للمشاركة في كأس الخليج لكرة القدم (خليجي 27) في جدة، يتقدمها قائد المنتخب أيمن حسين، إلى جانب مجموعة من العناصر التي شاركت مع «أسود الرافدين» في كأس العالم 2026.

وضمت القائمة في حراسة المرمى حسين حسن ومحمد صلاح وأحمد باسل، وفي الدفاع أحمد يحيى ومصطفى سعدون وهيثم جبار وزيد تحسين وأكام هاشم ويوسف الإمام وميرخاس دوسكي ومحمد دلاور، فيما اختار أرنولد للوسط إبراهيم بايش وزيدان إقبال وبسام شاكر وزيد إسماعيل وأمير العماري وحيدر عبد الكريم وعبد الرازق قاسم وكرار نبيل ومحمد قاسم وأحمد قاسم وعلي جاسم، وفي الهجوم أيمن حسين وسيف رشيد وعلي الحمادي ويوسف النصراوي.

ويدخل المنتخب العراقي البطولة بطموح المنافسة على لقبه الخليجي الخامس، بعدما توج بالبطولة أربع مرات، آخرها في «خليجي 25»، إذ يخوض منافسات المجموعة الأولى إلى جانب السعودية صاحبة الضيافة وعُمان والكويت.

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