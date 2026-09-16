مدرب العراق يمنح حيدر عبد الكريم فرصة تاريخية في «خليجي 27»

قرر الأسترالي غراهام أرنولد، مدرب المنتخب العراقي، منح النجم الشاب حيدر عبد الكريم لاعب النصر السعودي فرصة المشاركة في بطولة كأس الخليج الـ27 المقررة إقامتها في جدة.

وكان غراهام أكد في تصريح سابق أن قائمة «أسود الرافدين» المشاركة في كأس الخليج اختارها بنفسه، مشدداً على أن المنتخب يتجه إلى البطولة بهدف المنافسة على اللقب.

وأوضح أن استبعاد ماركو فرج وإيمار شير لا يرتبط بموقف شخصي تجاه اللاعبين، مشيراً إلى أنه يعرفهما منذ 15 شهراً، لكنه فضّل منح الفرصة للاعبين آخرين، ومن بينهم حيدر عبد الكريم، في ظل الظروف التي تنتظر المنتخب العراقي في جدة.

يذكر أن النصر وقع في يناير (كانون الثاني) من هذا العام مع لاعب نادي الزوراء العراقي، الشاب حيدر عبد الكريم، في خطوة تعكس توجه النادي نحو الاستثمار في العناصر الواعدة وبناء فريق المستقبل.

ووقّعت إدارة شركة نادي النصر عقداً مع اللاعب يمتد لموسمين ونصف، ضمن خطة فنية تستهدف تعزيز القائمة بعناصر شابة ذات إمكانات بدنية وفنية عالية.